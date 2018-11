Thales Alenia Space et l'Onera signent un accord de coopération

Paris (awp/afp) - Thales Alenia Space, acteur sur le marché des satellites détenu conjointement par Thales (67%) et Leonardo (33%), et l'Office national d'études et de recherches aérospatiales (Onera) ont annoncé mardi la signature d'un accord de coopération sur les activités spatiales.

Cela "couronne un partenariat de longue date", se félicite Jean-Loïc Galle, PDG de Thales Alenia Space dans un communiqué. "Pour faire face à l'évolution du secteur spatial et réaffirmer notre leadership, cet accord sera un atout supplémentaire pour gagner la compétition de l'innovation".

Nos "scientifiques défrichent, explorent et construisent le futur de l'aérospatial", commente pour sa part Bruno Sainjon, son homologue à l'Onera. "Ce partenariat structurant avec un acteur aussi important va nous permettre de concrétiser notre rôle d'innovateur au profit de l'État et des industriels français, dans des domaines aussi divers que les télécommunications spatiales ou l'imagerie à très haute résolution".

Des équipes communes entre les deux entités ainsi qu'un comité directeur chargé de développer la stratégie de coopération et un comité exécutif seront mis en place.

Thales Alenia Space, dont les équipes conçoivent des solutions innovantes pour les télécommunications, la navigation, l'observation de la Terre et la gestion de l'environnement, l'exploration, et les infrastructures orbitales, a réalisé un chiffre d'affaires de 2,6 milliards d'euros en 2017 et emploie 7.980 personnes dans neuf pays.

L'Onera, acteur central de la recherche aéronautique et spatiale, emploie environ 2.000 personnes. Placé sous la tutelle du ministère des Armées, il dispose d'un budget de 230 millions d'euros dont plus de la moitié provient de contrats commerciaux. Tous les grands programmes aérospatiaux civils et militaires en France (Ariane, Airbus, Rafale...) et en Europe portent son empreinte.

afp/rp