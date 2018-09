Thales : Alenia Space fortement impliqué dans le projet de recherche Horizon 2020 5G ALLSTAR

Thales Alenia Space se positionne comme pionnier des initiatives

relatives à l'infrastructure du réseau 5G

Cannes, le 25 septembre 2018 - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67%) et Leonardo (33%), a annoncé que le projet de recherche et développement 5G ALLSTAR* dans lequel la société est impliquée , a été sélectionné et a démarré le 1er juillet 2018. Ce nouveau projet regroupe également des acteurs du secteurs des télécommunications d'Europe** et de Corée*** sous la co-direction du CEA-LETI (laboratoire d'électronique et d'informatique) et de l'ETRI (Electronics and Telecommunications Research Institute - Corée du Sud).

5G ALLSTAR s'appuie sur les résultats et l'expérience de coopération du projet H2020 5G CHAMPION pour concevoir, développer, évaluer et tester la multi-connectivité basée sur des accès multiples, combinant les technologies cellulaires et d'accès par satellite pour soutenir des services à haut débit fiables et disponibles.

Ce projet renforce la position de leader de Thales Alenia Space dans les solutions de réseaux satellitaires 5G, qui offrent une meilleure expérience utilisateur avec des impacts marginaux sur les terminaux. Parallèlement, les OPEX et CAPEX pour les opérateurs de réseaux mobiles seront minimisés grâce à l'intégration transparente de la technologie satellite.

5G ALLSTAR développera des technologies sélectionnées au sein d'un ensemble « Proof of Concepts » pour valider et démontrer le support de la multi-connectivité basé sur un accès cellulaire 5G, ainsi que le nouvel accès radio par satellite pour fournir des services 5G fiables et à haut débit.

* 5G ALLSTAR est un projet de recherche Horizon 2020 financé par la Commission Européenne avec la subvention n. 815323 et par the Institute for Information & communications Technology Promotion (IITP) du gouvernement coréen (MSIT) avec la subvention No.2018-0-00175, (5G AgiLe and fLexible integration of SaTellite And cellulaR)

** Participants européens : CEA - Leti, Thales Alenia Space, Fraunhofer, Consorzio per la Ricerca nell'Automatica e Telecomunicazioni, EESC Grenoble Ecole de Management

*** Participants coréens : Electronics and Telecommunications Research Institute, SK Telecom, Korea Automotive Technology Institute, Korea Telecom Satellite, Snet ICT

A propos de Thales Alenia Space

Combinant plus de quarante ans d'expérience et une diversité unique en terme d'expertise, de talents et de cultures les architectes de Thales Alenia Space conçoivent et délivrent des solutions innovantes pour les télécommunications, la navigation, l'observation de la Terre et la gestion de l'environnement, l'exploration, les sciences et les infrastructures orbitales. Les institutions, gouvernements et entreprises comptent sur Thales Alenia Space afin de concevoir, réaliser et livrer des systèmes satellitaires : pour géolocaliser et connecter les personnes et les objets partout dans le monde; pour observer notre Planète; pour optimiser l'utilisation des ressources de la Terre ainsi que celles de notre Système Solaire. Thales Alenia Space a la conviction que l'espace apporte une nouvelle dimension à l'humanité pour bâtir une vie meilleure et durable sur Terre. Société commune entre Thales (67%) et Leonardo (33 %), Thales Alenia Space forme la Space Alliance avec Telespazio pour proposer une offre complète de solutions incluant les services. Thales Alenia Space a réalisé un chiffre d'affaires de 2.6 milliards d'euros en 2017 et emploie 7980 personnes dans 9 pays. www.thalesaleniaspace.com

