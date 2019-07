Thales : Alenia Space fournira à l'Indonésie le satellite de télécommunication SATRIA

Jakarta, le 1er Juillet 2019 - Le Ministère indonésien de la communication et de la technologie de l'information (Kominfo) a sélectionné le consortium dirigé par l'opérateur de satellite national Pasifik Satelit Nusantara (PSN) pour déployer et exploiter un satellite de télécommunication à large bande. Ce consortium a attribué à Thales Alenia Space (entreprise commune entre Thales (67%) et Leonardo (33%) la conception et la fabrication du satellite nommé SATRIA.

Le consortium est composé de PSN, de PT Pintar Nusantara Sejahtera (Pintar), de PT Nusantara Satelit Sejahtera et de PT Dian Semesta Sentosa (filiale de PT Dian Swastatika Sentosa Tbk). PSN et Pintar sont les coresponsables du consortium et conserveront une participation majoritaire dans la société d'exploitation pendant toute la durée du projet.

En tant que maître d'œuvre, Thales Alenia Space fournira le satellite VHTS basé sur sa plate-forme entièrement électrique Spacebus NEO et équipé d'un processeur numérique de 5e génération. La société sera également chargée de fournir deux centres de contrôle par satellite (principal et de secours), les stations de télécommande et de télémesure et le segment sol de mission associé à la charge utile entièrement numérique.

En outre, Thales Alenia Space mettra en place un programme complet de formation pour les ingénieurs de PSN, dont une partie rejoindra l'équipe du projet en tant que résidents à Cannes et à Toulouse pendant la durée du programme.

Le satellite SATRIA en bande Ka transportera plus de 150 gigabits par seconde sur l'ensemble du territoire indonésien. SATRIA, dédié à la réduction de la fracture numérique, a pour ambition de connecter environ 145 000 zones, dont 90000 écoles, 40000 hôpitaux et bâtiments publics, ainsi que des sites gouvernementaux régionaux non reliés par des infrastructures satellitaires ou terrestres existantes. Le satellite contribuera au développement des infrastructures numériques en Indonésie.

« Nous sommes particulièrement honorés de fournir à PSN pour le compte de Kominfo son premier satellite de télécommunications VHTS, qui sera le plus puissant opéré sur la région asiatique», a déclaré Jean Loic Galle, Président Directeur Général de Thales Alenia Space. «SATRIA bénéficiera de toute l'expertise déjà développée par Thales Alenia Space sur sa plateforme Spacebus NEO ainsi que sur ses charges utiles VHTS. Après les satellites Palapa-D et Telkom-3S, nous sommes ravis de renforcer notre collaboration avec les opérateurs indonésiens ».

'En tant que consortium réunissant des sociétés indonésiennes, PSN et ses partenaires sont très fiers et reconnaissants de la confiance que leur ont accordée le gouvernement indonésien, en particulier Kominfo, pour mener à bien le plus grand projet satellitaire dans la région. Nous sommes impatients de collaborer avec Thales Alenia Space, un fabricant de satellites de premier plan, pour atteindre notre objectif de fournir un accélérateur d'accès égalitaire dans nos communautés. Ce projet donnera sans aucun doute à notre archipel les moyens de renforcer sa croissance, et nous sommes impatients d'y contribuer ', a déclaré Adi Rahman Adiwoso, Président Directeur Général de PSN.

SATRIA devrait être lancé au quatrième trimestre 2022 et sera positionné sur orbite à 146 ° E pour une durée de vie de 15 ans.

