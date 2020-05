Thales : Alenia Space fournira les systèmes thermomécaniques pour le module de service européen de la capsule Orion

Turin, le 26 mai 2020 - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %) a signé un contrat avec Airbus Defence and Space - maître d'œuvre du module de service américain du vaisseau spatial Orion - pour développer et réaliser les systèmes thermomécaniques du 3e modèle du module de service européen (ESM) du vaisseau spatial Orion.

Orion est le vaisseau spatial habité de la NASA, conçu pour l'exploration de l'espace lointain. Le module de service d'Orion sera développé dans le cadre d'un contrat ESA et fournira la structure, la propulsion, l'alimentation électrique, le contrôle thermique et les fonctions principales de support vie pour la capsule américaine.

Le contrat ESM3 signé par Thales Alenia Space représente une valeur d'environ 75 millions d'euros Thales Alenia Space, sous contractant d'Airbus Defence and Space, développera et fournira des systèmes cruciaux du module de service pour le troisième modèle de vol parmi lesquels la structure et la protection anti-micrométéorites, le contrôle thermique ainsi que le stockage et la distribution des consommables.

« Ce contrat confirme l'unique savoir-faire de Thales Alenia Space dans le domaine de l'infrastructures et du transport au service de l'exploration spatiale », déclare Walter Cugno Directeur Exploration et Sciences de Thales Alenia Space. « Il illustre également l'expertise acquise de longue date par notre compagnie dans le domaine des vols habités. Le futur de l'exploration spatiale habitée dépend à la fois de la robustesse des technologies, de la sécurité et du confort des astronautes, les solutions de Thales Alenia Space répondent à ces trois critères»

A PROPOS DE THALES ALENIA SPACE

