Thales : Alenia Space lance son satellite totalement digital pour répondre aux besoins d'un marché en constante évolution

Cette nouvelle ligne de produit satellitaire, appelée Space Inspire,

offre une couverture flexible et des capacités de reconfiguration totale en orbite

Paris, 10 Septembre 2019 - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %) est fière de lancer sa nouvelle ligne de produit satellitaire dénommée Space Inspire (Instant Space In-orbit Reconfiguration) qui permet la reconfiguration transparente des missions et des services, l'ajustement à la demande instantané en orbite, la transition entre la diffusion de vidéo et les services de connectivité large bande tout en optimisant le rendement et l'utilisation efficace des ressources du satellite.

« Space Inspire change la donne sur le marché du spatial dont l'évolution rapide génère de profondes mutations dans le domaine des télécommunications. Nos clients sont de plus en plus confrontés à la nécessité de développer des services de pointe et de saisir de nouvelles opportunités commerciales, au fur et à mesure de leur apparition, tout en améliorant leur efficacité commerciale. Grâce à la nouvelle ligne de produits de Thales Alenia Space, la numérisation complète des missions et la flexibilité totale permettent aux opérateurs de satellites d'attribuer des capacités n'importe où, à tout moment et quelle que soit la forme d'onde » déclare Jean-Loïc Galle, Président Directeur Général de Thales Alenia Space.

Pour anticiper la transformation digitale, Thales Alenia Space a investi depuis plusieurs années dans la numérisation de son offre, lui permettant d'acquérir de nouvelles compétences, de développer de nouveaux produits et de monter des partenariats stratégiques. Ces efforts, accompagnés du support des agences CNES (Centre National d'Etudes Spatiales) et ESA (European Space Agency), portent leurs fruits dans le domaine des satellites de communication. Ils ont notamment permis à Thales Alenia Space de répondre aux besoins de connectivité en devenant leader sur le marché du VHTS (Très Haut Débit) * et d'être la première société mondiale à offrir un traitement entièrement numérique des charges utiles de la classe du térabit.

Transformer un satellite de télévision directe en un satellite de connectivité à haut débit et changer sa couverture en quasi temps réel était inconcevable il y a quelques années. Thales Alenia Space a conçu sa nouvelle gamme de produits satellitaires Space Inspire afin de relever ce défi à un prix sans précédent. Cette nouvelle solution de classe moyenne, entièrement définie par logiciel, vient rejoindre la ligne de satellites SpacebusTM NEO et enrichir ainsi le portefeuille des offres de Thales Alenia Space.

Très haute capacité, unique agilité, reconfiguration en orbite, couverture flexible, production en série démontrée, deviennent une réalité grâce aux solutions innovantes de Thales Alenia Space.

* KONNECT VHTS, SES-17, PSN Satria contracts

Photo copyright ©Thales Alenia Space/Master Image Programmes

A propos de Thales Alenia Space

Combinant plus de quarante ans d'expérience et une diversité unique en terme d'expertise, de talents et de cultures les architectes de Thales Alenia Space conçoivent et délivrent des solutions innovantes pour les télécommunications, la navigation, l'observation de la Terre et la gestion de l'environnement, l'exploration, les sciences et les infrastructures orbitales. Les institutions, gouvernements et entreprises comptent sur Thales Alenia Space afin de concevoir, réaliser et livrer des systèmes satellitaires : pour géolocaliser et connecter les personnes et les objets partout dans le monde; pour observer notre Planète; pour optimiser l'utilisation des ressources de la Terre ainsi que celles de notre Système Solaire. Thales Alenia Space a la conviction que l'espace apporte une nouvelle dimension à l'humanité pour bâtir une vie meilleure et durable sur Terre. Société commune entre Thales (67%) et Leonardo (33 %), Thales Alenia Space forme la Space Alliance avec Telespazio pour proposer une offre complète de solutions incluant les services. Thales Alenia Space a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 2.5 milliards d'euros en 2018 et emploie approximativement 8000 personnes dans 9 pays. www.thalesaleniaspace.com

