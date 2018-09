Thales : Alenia Space livre avec succès un élément clé pour la mission Exomars 2020 de l'Agence spatiale européenne

Le boitier de mesure à inertie permettra la navigation du Rover sur Mars

Bristol, le 27 septembre 2018. Thales Alenia Space au Royaume-Uni franchit une étape importante en livrant ses modèles de vol IMU à Airbus Defence and Space au Royaume-Uni qui seront intégrés sur le rover de la mission ExoMars 2020. Ce programme est une coopération internationale entre l'ESA (Agence spatiale européenne) et Roscosmos (Agence spatiale russe), Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %) étant le maître d'œuvre du projet dans son ensemble.

Le boitier de mesure à inertie (IMU) conçu par Thales Alenia Space au Royaume-Uni a été livré pour être intégré sur le rover de la mission ExoMars, qui doit être lancé en juillet 2020 et arriver sur Mars neuf mois plus tard. Ce rover sera le premier à forer à une profondeur de 2 mètres sous la surface de la planète rouge, à rechercher des traces de vie passée ou présente et à prélever des échantillons. L'IMU permettra la navigation du rover pendant sa mission, en fournissant des données essentielles sur son orientation, sa vitesse et sa direction.

© Thales Alenia Space/Master Image Programmes.

Conçus, construits et testés dans les installations de pointe de Thales Alenia Space à Bristol, au Royaume-Uni, ces IMUs de nouvelle génération offrent un innovant concept modulaire qui fournit des mesures d'orientation sur 3 axes, des mesures de vitesse angulaire, de vitesse et d'accélération. Le développement technologique intègre des systèmes micro-électromécaniques (MEM) de très haute performance qui ont été qualifiés pour les vols spatiaux. Thales Alenia Space améliore régulièrement cette technologie en l'intégrant dans les constellations de satellites et les satellites de télécommunications géostationnaires.

Sue Horne, responsable de l'exploration spatiale au sein de l'Agence spatiale britannique, a accueilli avec enthousiasme la nouvelle de cette livraison : « C'est formidable de voir que la technologie innovante du Royaume-Uni est livrée à temps dans la cadre de la mission ExoMars et que l'industrie britannique travaille bien en coopération. Cette prise de conscience aidera le Royaume-Uni à se positionner pour ses futurs développements sur les systèmes de navigation dédiés à de futures missions d'exploration et de robotique ».

Van Odedra, chef de projet ExoMars Rover pour Airbus Defence and Space, a ajouté : « Félicitations à l'équipe de Thales Alenia Space UK pour avoir réalisé cette importante livraison pour le rover. Merci à toute l'équipe pour leur travail acharné et leur dévouement à la réalisation de ce jalon ».

En savoir plus sur le consortium industriel

Dans le cadre de la mission 2020, Thales Alenia Space en Italie est en charge de la conception, du développement et de la vérification de l'ensemble du système, du développement du système de navigation et de guidage du Carrier Module et du développement du système EDL/GNC, du système du Rover, y compris le laboratoire d'analyse des échantillons (ALD), ainsi que de la fourniture des pièces de base du module de descente (DM), dont l'altimètre radar. Par ailleurs, Thales Alenia Space en Italie collabore étroitement avec Lavochkin pour le développement du module de descente. OHB est en charge du développement du module de communication ainsi que du mécanisme ALD SPDS et des tâches annexes, le rover lui-même est fourni par Airbus Defence and Space au Royaume-Uni. Leonardo développe la foreuse ExoMars 2020, qui creusera le sous-sol martien à une profondeur de deux mètres et ALTEC - Aerospace Logistics Technology Engineering, une société de Thales Alenia Space en Italie (63,75%) et ASI (36,25%) - est également responsable de la conception, du développement et de la maintenance du ROCC (Rover Operation Control Center) et du contrôle du rover à la surface martienne.

En savoir plus sur la mission Exomars 2020

La chronologie peut se résumer comme suit : lancement de Baïkonour, voyage vers Mars via une trajectoire balistique directe, séparation du module de communication et du module de descente, entrée dans l'atmosphère martienne, descente et atterrissage du module de descente et de son rover de 2 tonnes environ, arrivée d'une plate-forme d'atterrissage et sortie du rover; exploration par le rover d'une vaste région de Mars, avec échantillonnage géologique et scientifique de la surface et du sous-sol de la planète, en prélevant et analysant des échantillons de sol jusqu'à une profondeur de 2 mètres; recherche de formes de vie présentes ou passées dans les échantillons de sol qui seront traités sur le véhicule spatial; étude géochimique et atmosphérique de la surface et des environnements souterrains.

A propos de Thales Alenia Space

Combinant plus de quarante ans d'expérience et une diversité unique en terme d'expertise, de talents et de cultures les architectes de Thales Alenia Space conçoivent et délivrent des solutions innovantes pour les télécommunications, la navigation, l'observation de la Terre et la gestion de l'environnement, l'exploration, les sciences et les infrastructures orbitales. Les institutions, gouvernements et entreprises comptent sur Thales Alenia Space afin de concevoir, réaliser et livrer des systèmes satellitaires : pour géolocaliser et connecter les personnes et les objets partout dans le monde; pour observer notre Planète; pour optimiser l'utilisation des ressources de la Terre ainsi que celles de notre Système Solaire. Thales Alenia Space a la conviction que l'espace apporte une nouvelle dimension à l'humanité pour bâtir une vie meilleure et durable sur Terre. Société commune entre Thales (67%) et Leonardo (33 %), Thales Alenia Space forme la Space Alliance avec Telespazio pour proposer une offre complète de solutions incluant les services. Thales Alenia Space a réalisé un chiffre d'affaires de 2.6 milliards d'euros en 2017 et emploie 7980 personnes dans 9 pays. www.thalesaleniaspace.com

