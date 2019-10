Thales : Alenia Space nominé à la 4ème édition des ‘Sésames' d'Agoria

Thales Alenia Space y reçoit pour la seconde année consécutive le Prix 'Sésames'

Charleroi, le 10 octobre 2018 - Thales Alenia Space, société commune entre Thales (67%) et Leonardo (33%), est 1 des 5 lauréats de la quatrième édition des Sésames remis hier soir par Agoria Wallonie. Pour la seconde année consécutive, Thales Alenia Space a été récompensé pour son engagement dynamique vis à vis du monde de l'enseignement et la mise en œuvre concrète de collaborations avec des centres académiques.

Depuis plus de 20 ans, les relations entre le monde de l'éducation et l'industrie technologique sont une des priorités pour Agoria Wallonie, Fédération des entreprises de l'industrie technologique. Avec ses quelques 500 membres, Agoria Wallonie a la volonté d'aider le monde académique à se transformer en une filière d'excellence et élever le niveau de compétences. Pour mettre en avant des initiatives dont l'objectif est de tisser des liens plus forts entre entreprises et monde de l'enseignement, Agoria Wallonie récompense les initiateurs de tels projets par un 'Sésame'.

L'innovation et la formation font partie intégrante de l'ADN de Thales. C'est à ce titre que Thales Alenia Space en Belgique, reconnu pour ses technologies innovantes pour le secteur spatial, accompagne les jeunes de la Haute Ecole Francisco Ferrer tout le long de leur cursus afin de mettre en relation leur apprentissage théorique avec le monde de l'entreprise. Durant 3 ans, diverses activités sont proposées aux étudiants : présentation de l'entreprise durant laquelle ils échangent avec un collaborateur de Thales Alenia Space ; visite de Thales Alenia Space guidée par des experts techniques durant laquelle les étudiants découvrent un environnement industriel et d'innovation, les différentes lignes de production et leurs produits ainsi que les métiers exercés qui pourront les intéresser ; matinées de sélection pour les candidats stagiaires…

Fort de son expertise, Thales Alenia Space s'attache à rapprocher le monde universitaire et l'industrie afin de former les talents de demain. Nous avons décidé de soutenir pleinement ce projet de formation et de nous y engager, explique Ina Maller, Directeur Général et administrateur délégué de Thales Alenia Space en Belgique. Pour répondre au besoin du marché, il est nécessaire de rester à la pointe de la technologie. En nous associant et en créant des liens étroits avec le monde académique, nous nous réjouissons d'innover et de développer de nouvelles solutions face aux enjeux actuels et futurs.

A propos de Thales Alenia Space

Combinant plus de quarante ans d'expérience et une diversité unique en terme d'expertise, de talents et de cultures les architectes de Thales Alenia Space conçoivent et délivrent des solutions innovantes pour les télécommunications, la navigation, l'observation de la Terre et la gestion de l'environnement, l'exploration, les sciences et les infrastructures orbitales. Les institutions, gouvernements et entreprises comptent sur Thales Alenia Space afin de concevoir, réaliser et livrer des systèmes satellitaires : pour géolocaliser et connecter les personnes et les objets partout dans le monde; pour observer notre Planète; pour optimiser l'utilisation des ressources de la Terre ainsi que celles de notre Système Solaire. Thales Alenia Space a la conviction que l'espace apporte une nouvelle dimension à l'humanité pour bâtir une vie meilleure et durable sur Terre. Société commune entre Thales (67%) et Leonardo (33 %), Thales Alenia Space forme la Space Alliance avec Telespazio pour proposer une offre complète de solutions incluant les services. Thales Alenia Space a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 2.5 milliards d'euros en 2018 et emploie approximativement 8000 personnes dans 9 pays. www.thalesaleniaspace.com

Thales Alenia Space - Contacts Presse :

Sandrine Bielecki

Tel: +33 (0)4 929 270 94

sandrine.bielecki@thalesaleniaspace.com

Chrystelle Dugimont

Tel: +33 (0)4 929 274 06

chrystelle.dugimont@thalesaleniaspace.com



Thales Alenia Space et Thales en Belgique - Contact presse :

Mélanie Catoir

Tel: +32 (0) 71 44 26 29

melanie.catoir@thalesaleniaspace.com