Thales : Alenia Space s’associe au succès du 100ème tir d’Ariane 5

Charleroi, le 26 septembre 2018 - Pour le 100ème lancement réussi d'Ariane 5, Thales Alenia Space s'associe au succès en tant que fournisseur d'équipements électroniques du lanceur et en tant que partenaire de campagne de lancement qui aura permis de mettre orbite plus de 40 satellites pour lesquels Thales Alenia Space était soit maître d'œuvre ou contributeur.

Pour son sixième lancement de l'année réalisé le 25 septembre, le lanceur Ariane 5 a mis sur orbite deux satellites de télécommunications depuis le Centre Spatial Guyanais (CSG) : Horizons 3e pour Intelsat et son partenaire SKY Perfect JSAT Corporation en position haute et Azerspace-2/Intelsat 38 pour Azercosmos et Intelsat en position basse. Ariane 5 est un programme de l'ESA dont ArianeGroup est le maître d'oeuvre industriel.

Pour chaque Ariane 5, Thales Alenia Space livre 50% de l'électronique soit 23 équipements qui assurent la distribution de l'électricité à bord, le pilotage des tuyères pour maintenir le lanceur sur sa trajectoire, le calcul de sa position dans l'espace, la séparation des étages et l'ouverture de la coiffe de protection des satellites durant le vol. Les boîtiers électroniques qui constituent le cœur du système de sauvegarde assurant la sécurité des personnes ou des biens durant le vol sont intégralement conçus et réalisés par Thales Alenia Space.

Nous sommes très fiers d'avoir été choisis comme fournisseur d'équipements électroniques pour Ariane 5 et nous sommes très enthousiasmés par le succès de ce 100ème lancement réussi ce jour, a déclaré Emmanuel Terrasse, Directeur de Thales Alenia Space en Belgique. Thales Alenia Space participe à l'aventure Ariane depuis son origine, et travailler avec nos clients et nos partenaires pour participer à ce prestigieux programme européen est une grande fierté pour nous.

Thales Alenia Space contribue depuis plus de 40 ans à l'industrie européenne des lanceurs en tant que fournisseur clé de nombreux systèmes électroniques développés en Belgique pour la totalité de la famille Ariane (Ariane 1 à Ariane 6), Vega et le lanceur Soyouz tiré depuis la Guyane française.

Combinant plus de quarante ans d'expérience et une diversité unique en terme d'expertise, de talents et de cultures les architectes de Thales Alenia Space conçoivent et délivrent des solutions innovantes pour les télécommunications, la navigation, l'observation de la Terre et la gestion de l'environnement, l'exploration, les sciences et les infrastructures orbitales. Les institutions, gouvernements et entreprises comptent sur Thales Alenia Space afin de concevoir, réaliser et livrer des systèmes satellitaires : pour géolocaliser et connecter les personnes et les objets partout dans le monde; pour observer notre Planète; pour optimiser l'utilisation des ressources de la Terre ainsi que celles de notre Système Solaire. Thales Alenia Space a la conviction que l'espace apporte une nouvelle dimension à l'humanité pour bâtir une vie meilleure et durable sur Terre. Société commune entre Thales (67%) et Leonardo (33 %), Thales Alenia Space forme la Space Alliance avec Telespazio pour proposer une offre complète de solutions incluant les services. Thales Alenia Space a réalisé un chiffre d'affaires de 2.6 milliards d'euros en 2017 et emploie 7980 personnes dans 9 pays. www.thalesaleniaspace.com

