Thales : Alenia Space signe avec l'Agence Spatiale Européenne une nouvelle tranche pour la phase opérationnelle du segment sol de mission Galileo ainsi que pour le centre de sécurité Galileo

Cannes, le 20 décembre 2018 - Thales Alenia Space, société commune entre Thales (67%) et Leonardo (33%), annonce la signature d'une nouvelle tranche du contrat cadre initialement signé le 18 octobre dernier avec l'Agence spatiale européenne (ESA), agissant pour le compte de la Commission européenne et de l'Agence GNSS européenne (GSA) pour le développement et le déploiement de la prochaine version du segment sol de mission de Galileo (GMS) et du centre de sécurité Galileo (GSF) tous deux connus sous la terminologie WP2X.

Cette nouvelle tranche, d'un montant d'environ 130 millions d'euros et qui couvrira les activités jusqu'en juin 2021, portera sur :

L'achèvement du service PRS (Public Regulated Services)

L'adaptation du segment sol pour assurer l'interface, par le biais de plates-formes points de contacts informatisées (POCPs - Point of Contact Platforms), entre Le centre de sécurité de Galileo (GSMC) en charge de la gestion de l'accès PRS au niveau système Les entités gouvernementales qui contrôlent l'accès sur leurs propres récepteurs



Thales Alenia Space dirigera un consortium incluant des industriels majeurs en France, en Espagne, en Italie et en Allemagne. La société s'appuiera en particulier sur Thales, à la fois au niveau maitrise d'œuvre et pour l'architecture et l'intégration des éléments de sécurité et des POCP, et sur Leonardo pour le centre de sécurité Galileo (GSF) qui assure la gestion du service PRS et des POCP.

« Nous sommes honorés que, l'ESA, aux côtés de la GSA et de la CE, nous attribue cette nouvelle tranche du contrat Galileo segment sol de mission », a déclaré Jean Loïc Galle, CEO de Thales Alenia Space. « Thales Alenia Space et ses partenaire vont proposer le meilleur de leurs solutions pour répondre à fois, aux besoins des citoyens européens et de tous les utilisateurs de Galileo en terme de services améliorés, et à l'enjeu d'indépendance stratégique pour l'Europe d'avoir un service PRS adapté ».

A propos de Thales Alenia Space

Combinant plus de quarante ans d'expérience et une diversité unique en terme d'expertise, de talents et de cultures les architectes de Thales Alenia Space conçoivent et délivrent des solutions innovantes pour les télécommunications, la navigation, l'observation de la Terre et la gestion de l'environnement, l'exploration, les sciences et les infrastructures orbitales. Les institutions, gouvernements et entreprises comptent sur Thales Alenia Space afin de concevoir, réaliser et livrer des systèmes satellitaires : pour géolocaliser et connecter les personnes et les objets partout dans le monde; pour observer notre Planète; pour optimiser l'utilisation des ressources de la Terre ainsi que celles de notre Système Solaire. Thales Alenia Space a la conviction que l'espace apporte une nouvelle dimension à l'humanité pour bâtir une vie meilleure et durable sur Terre. Société commune entre Thales (67%) et Leonardo (33 %), Thales Alenia Space forme la Space Alliance avec Telespazio pour proposer une offre complète de solutions incluant les services. Thales Alenia Space a réalisé un chiffre d'affaires de 2.6 milliards d'euros en 2017 et emploie 7980 personnes dans 9 pays. www.thalesaleniaspace.com

Thales Alenia Space - Contacts Presse :

Sandrine Bielecki

Tel: +33 (0)492 927 094

sandrine.bielecki@thalesaleniaspace.com

Chrystelle Dugimont

Tel: +33 (0)492 927 406

chrystelle.dugimont@thalesaleniaspace.com