Thales : Alenia Space va supporter l’industrie spatiale coréenne pour développer une constellation de 4 satellites d’observation radar

2 contrats signés avec la Corée du Sud pour des satellites « dansants » haute performance et à faible taux de revisite

Seoul, Daejeon - 5 Décembre 2018 - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales 67% et Leonardo 33% annonce ce jour avoir un signé deux contrats, l'un avec la Korean Aerospace Industries (KAI) et l'autre avec Hanwha Systems Corporation (HSC), pour développer une constellation de quatre satellites d'observation radar haute résolution appelée Korea « 425 Project » pour le compte de l'agence en charge des programmes de défense en Corée ADD (Agency for Defence Development).

La société KAI est à la tête d'un consortium comprenant la compagnie coréenne HSC et Thales Alenia Space. Les trois sociétés ont déjà été impliquées dans le développement de satellites et de technologies spatiales depuis de nombreuses années. Une coopération technique et certains savoir-faire requis pour développer des satellites radar à synthèse d'ouverture (SAR) seront transférés progressivement aux compagnies coréennes avec une implication maximale de leur part dans la production du quatrième satellite de la constellation, leur permettant ainsi de croître de manière significative dans le domaine de la conception et du développement des systèmes d'observation de la Terre.

Pour les quatre satellites, Thales Alenia Space fournira la charge utile radar SAR et des éléments de la plate-forme (en particulier les gyroscopes et senseurs nécessaires au contrôle du moment cinétique). Ces technologies sont dérivés du produit HER1000 (High Efficency Radar), faisant lui-même partie de la famille de produits d'observation de Thales Alenia Space comprenant à la fois des satellites radar et optique. Cette technologie permettra d'assurer un faible taux de revisite des satellites quelques soient les conditions météorologiques avec une fréquence élevée du taux de revisite global. Cette constellation sera utilisée par les autorités coréennes pour des applications de surveillance, d'intelligence et de contrôle de zones d'intérêts spécifiques par l'acquisition d'images haute résolution.

L'agilité est l'atout principal nécessaire pour mener à bien les missions dévolues à cette nouvelle génération de satellites haute résolution. Basé sur une antenne active et une solution innovante de réflecteur d'antenne, les satellites fourniront des images de haute qualité avec une capacité d'agilité unique grâce à un gyroscope de contrôle du moment cinétique : un rotor rotatif et un cardan motorisé inclinent l'angle du moment cinétique du rotor. Lorsque le rotor s'incline, le changement d'angle dynamique provoque une torsion gyroscopique qui fait basculer le satellite. Ces satellites 'dansant' bougeant autour de trois axes, embarqueront une antenne spécialement développée dans le cadre du programme de recherche et développement de Thales Alenia Space. D'un diamètre de 5 mètres, cette antenne déploiera dans l'espace ces 24 pétales.

'Thales Alenia Space est honorée de mériter la confiance du Ministère de la Défense et des autorités coréennes impliquées dans le projet, qui reconnaissent ainsi son expérience et sa fiabilité dans le domaine des satellites d'observation à la pointe de la technologie, a déclaré Donato Amoroso, Directeur Observation, Exploration et Navigation de Thales Alenia Space. Le contrat signé ce jour est une superbe opportunité de coopération entre l'Italie et la Corée. Il confirme les nouvelles tendances du marché spatial ainsi que la stratégie de transformation de Thales Alenia Space pour répondre aux besoins du « new space » visant à devenir un industriel majeur pour les constellations de satellites d'observation à faible taux de revisite. Ce contrat confirme l'expertise de longue date et la position unique de Thales Alenia Space dans la conception, le développement et la construction de satellites d'observation de la Terre basés sur des technologies radar ainsi que dans les constellations. Il est également basée sur l'héritage de l'excellente performance du programme COSMO SkyMed, le système satellitaire radar le plus sophistiqué au monde ».

La participation de Thales Alenia Space au « projet 425 » est le dernier jalon d'une longue et fructueuse coopération dans le spatial avec la Corée, incluant KOMPSAT-5, la famille de satellites de télécommunication Koreasat, GEO-KOMPSAT-2, KASS, etc.

A propos de Thales Alenia Space

