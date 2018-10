Thales : Alenia Space valide la technologie des panneaux solaires de Stratobus TM, son dirigeable autonome

Stratobus : des modules photovoltaïques innovants, ultra légers, flexibles et à haut rendement

Cannes, le 16 octobre 2018 - Thales Alenia Space, société commune entre Thales (67%) et Leonardo (33%), annonce le succès des essais de validation mécanique statique des premiers modules photovoltaïques échelle 1 conçus pour son dirigeable autonome stratosphérique Stratobus TM.

Stratobus, évoluant à 20 kilomètres d'altitude au-dessus du trafic aérien, aura des missions multiples : observation, surveillance ou encore télécommunication, le tout pour une durée de 5 ans. Afin d'assurer en toute continuité ses missions, Stratobus doit maintenir sa position et résister à des vents allant jusqu'à 90 km/h : il est donc équipé de 1000 m2 de cellules photovoltaïques, placées sur un quart de la surface de l'enveloppe, en vue de fournir l'électricité nécessaire aux quatre moteurs électriques, au système de stockage d'énergie et à la charge utile.

Des modules photovoltaïques ultra légers pour équiper Stratobus

Thales Alenia Space, en collaboration avec le CEA/Liten (Laboratoire d'Innovation pour les Technologies des énergies nouvelles) sur son campus INES (Institut National de l'Energie Solaire), a développé une technologie de module photovoltaïque innovante : des modules flexibles, économiques et légers affichant un poids inférieur à 800 g/m², à haut rendement offrant une puissance supérieure à 200 W/m², et de grande surface, supérieure à 4m².

© Thales Alenia Space

Ces modules photovoltaïques sont constitués de cellules à haut rendement, supérieur à 24%. De récents tests ont démontré une haute stabilité des matériaux d'encapsulation sous UV et ozone, et de faibles pertes de puissance relatives après les cycles thermiques . Ces modules sont prévus pour répondre aux contraintes rencontrées en termes d'environnement thermique et mécaniques, avec notamment les dilatations de l'enveloppe ainsi que la durée de vie élevée pour ce type de technologie.

Cette technologie innovante de modules photovoltaïques sera intégrée sur le modèle à échelle 1 Stratobus pour son premier vol prévu en 2022.

