Thales : Alenia Space valide une technologie pour Stratobus

16/10/2018 | 15:18

Thales Alenia Space (société commune entre Thales, majoritaire, et Leonardo, minoritaire), annonce ce jour le succès des essais de validation mécanique statique des premiers modules photovoltaïques échelle 1, conçus pour son dirigeable autonome stratosphérique, Stratobus.



Ces modules photovoltaïques sont flexibles, économiques, légers, à haut rendement et de grande surface. Ils sont prévus pour répondre à des contraintes précises en termes d'environnement thermique et mécaniques.



Le premier vol du Stratobus est prévu pour 2022. À terme, il aura de multiples missions : observation, surveillance ou encore télécommunication, le tout pour une durée de 5 ans.





