Thales : Christophe Valorge est nommé Directeur Technique de Thales Alenia Space

Cannes, 13 mai, 2020 - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), a nommé Christophe Valorge en qualité de Directeur Technique (CTO), à compter du 1er mai 2020. Il succède à Patrick Mauté qui prend sa retraite.

Christophe Valorge était, depuis 2016, Directeur R&D et Politique Produit de Thales Alenia Space à Toulouse. Il a une longue et solide expérience de l'industrie spatiale. Diplômé de l'Ecole Polytechnique (1987) et de l'ISAE-SupAero (1989), il débute sa carrière comme ingénieur au CNES en 1989. Il évolue vers des fonctions à responsabilité croissante au sein de l'Agence spatiale, devenant, en 2005, Chargé de mission « Politique Technique » puis Sous-directeur « Charges utiles Scientifiques et Imagerie » en 2008 et Sous-directeur des Projets Orbitaux en 2011.

A PROPOS DE THALES ALENIA SPACE

Combinant plus de quarante ans d'expérience et une diversité unique en terme d'expertise, de talents et de cultures les architectes de Thales Alenia Space conçoivent et délivrent des solutions innovantes pour les télécommunications, la navigation, l'observation de la Terre et la gestion de l'environnement, l'exploration, les sciences et les infrastructures orbitales. Les institutions, gouvernements et entreprises comptent sur Thales Alenia Space afin de concevoir, réaliser et livrer des systèmes satellitaires : pour géolocaliser et connecter les personnes et les objets partout dans le monde; pour observer notre Planète; pour optimiser l'utilisation des ressources de la Terre ainsi que celles de notre Système Solaire. Thales Alenia Space a la conviction que l'espace apporte une nouvelle dimension à l'humanité pour bâtir une vie meilleure et durable sur Terre. Société commune entre Thales (67%) et Leonardo (33 %), Thales Alenia Space a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 2,15 milliards d'euros en 2019 et emploie environ 7700 personnes dans 9 pays.www.thalesaleniaspace.com

THALES ALENIA SPACE - CONTACTS PRESSE

Sandrine Bielecki

Tel: +33 (0)4 92 92 70 94

sandrine.bielecki@thalesaleniaspace.com

Catherine des Arcis

Tel: +33 (0)4 92 92 72 82

catherine.des-arcis@thalesaleniaspace.com