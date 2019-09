Thales : Clarence Duflocq est nommé Directeur « Strategy, Merger & Acquisition, Innovation and New Business Initiatives » de Thales Alenia Space

Cannes, le 19 septembre 2019 - Clarence Duflocq, 39 ans, est nommé Directeur « Strategy, Merger & Acquisition, Innovation and New Business Initiatives » de Thales Alenia Space, à compter de septembre 2019. Il succède ainsi à Viktoria Ottero Del Val, appelée à de nouvelles responsabilités.

Ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris en 2002, et diplômé d'un Master HEC-Entrepreneurs, Clarence Duflocq commence sa carrière en tant qu'analyste financier chez Gemalto. Clarence passe ainsi les 5 premières années de sa carrière en tant que contrôleur financier de différentes lignes de produits dans le secteur des télécommunications mobiles.

Toujours au sein de Gemalto, Clarence se diversifie et prend des postes plus opérationnels en usine. Il s'expatrie 3 années au Mexique et rentre ensuite en France, à Pont Audemer où il y reste 2 ans et déploie la méthodologie « lean manufacturing ».

Enfin, depuis juillet 2014, Clarence Duflocq est responsable de projet en Fusion / Acquisition chez Gemalto. Il réalise une dizaine de transactions, dont notamment l'acquisition de l'activité biométrique « Identity Management » de 3M.

A propos de Thales Alenia Space

Combinant plus de quarante ans d'expérience et une diversité unique en terme d'expertise, de talents et de cultures les architectes de Thales Alenia Space conçoivent et délivrent des solutions innovantes pour les télécommunications, la navigation, l'observation de la Terre et la gestion de l'environnement, l'exploration, les sciences et les infrastructures orbitales. Les institutions, gouvernements et entreprises comptent sur Thales Alenia Space afin de concevoir, réaliser et livrer des systèmes satellitaires : pour géolocaliser et connecter les personnes et les objets partout dans le monde; pour observer notre Planète; pour optimiser l'utilisation des ressources de la Terre ainsi que celles de notre Système Solaire. Thales Alenia Space a la conviction que l'espace apporte une nouvelle dimension à l'humanité pour bâtir une vie meilleure et durable sur Terre. Société commune entre Thales (67%) et Leonardo (33 %), Thales Alenia Space forme la Space Alliance avec Telespazio pour proposer une offre complète de solutions incluant les services. Thales Alenia Space a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 2.5 milliards d'euros en 2018 et emploie approximativement 8000 personnes dans 9 pays.

www.thalesaleniaspace.com

Thales Alenia Space - Contacts presse :

Sandrine Bielecki

Tel: +33 04 92927094

sandrine.bielecki@thalesaleniaspace.com

Chrystelle Dugimont

Tel: +33 04 92927406

chrystelle.dugimont@thalesaleniaspace.com