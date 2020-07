Thales : Comptes consolidés au 30 juin 2020

COMPTES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS AU 30 JUIN 2020 -1-

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ Premier Premier Année semestre semestre (en millions d'euros) Notes 2020 2019 2019 Chiffre d'affaires note 2 7 751,2 8 189,8 18 401,0 Coût de l'activité (6 156,4) (6 211,8) (13 877,3) Frais de recherche et développement (491,4) (476,6) (1 098,5) Frais commerciaux (671,8) (639,2) (1 382,9) Frais généraux et administratifs (309,8) (305,8) (636,7) Coût des restructurations (29,6) (58,2) (122,2) Résultat opérationnel courant note 2 92,2 498,2 1 283,4 Résultat des cessions, variations de périmètre et autres note 3.2 44,6 219,7 218,6 Perte de valeur sur actifs immobilisés note 4 -- -- -- Résultat opérationnel avant résultat des mises en équivalence 136,8 717,9 1 502,0 Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence note 5 (12,5) 66,8 142,0 Résultat opérationnel après résultat des mises en équivalence 124,3 784,7 1 644,0 Intérêts financiers relatifs à la dette brute (33,9) (26,0) (62,9) Produits financiers relatifs à la trésorerie et équivalents 4,0 10,5 19,6 Intérêts financiers nets note 6.1 (29,9) (15,5) (43,3) Autres résultats financiers note 6.1 (49,1) (43,7) (84,4) Résultat financier sur retraites et avantages à long terme note 8 (17,9) (38,8) (68,9) Impôt sur les bénéfices note 9 19,8 (122,6) (301,0) Résultat net 47,2 564,1 1 146,4 Attribuable : aux actionnaires de la société mère 65,1 556,9 1 121,9 aux participations ne donnant pas le contrôle (17,9) 7,2 24,5 Résultat par action (en euros) note 10.2 0,31 2,62 5,28 Résultat par action dilué (en euros) note 10.2 0,31 2,61 5,26 L'information sectorielle, incluant le calcul de l'EBIT, est présentée en note 2.3. -3-

ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ Premier semestre 2020 Premier semestre 2019 2019 Total attribuable aux : Total attribuable aux : Total attribuable aux : Actionnaires Part. ne Actionnaires Part. ne Actionnaires Part. ne (en millions d'euros) de la société donnant pas Total de la société donnant pas Total de la société donnant pas Total mère le contrôle mère le contrôle mère le contrôle Résultat net de la période 65,1 (17,9) 47,2 556,9 7,2 564,1 1121,9 24,5 1146,4 Ecarts de conversion (40,9) 0,1 (40,8) 18,2 0,3 18,5 35,9 (0,3) 35,6 Couverture de flux de trésorerie 9,3 -- 9,3 (31,4) 0,8 (30,6) (40,8) 0,6 (40,2) Sociétés mises en équivalence (5,5) -- (5,5) 4,9 -- 4,9 3,9 -- 3,9 Eléments reclassés ultérieurement en résultat (37,1) 0,1 (37,0) (8,3) 1,1 (7,2) (1,0) 0,3 (0,7) Gains (pertes) actuariels / retraites (588,1) (2,0) (590,1) (487,9) (3,0) (490,9) (510,9) (8,8) (519,7) Actifs financiers à la juste valeur (8,0) -- (8,0) (6,5) -- (6,5) (12,4) -- (12,4) Impôts différés / éléments non reclassés ultérieurement en résultat 23,0 -- 23,0 44,6 1,0 45,6 56,7 2,2 58,9 Sociétés mises en équivalence 4,5 -- 4,5 (1,6) -- (1,6) (15,7) -- (15,7) Elements non reclassés ultérieurement en résultat (568,6) (2,0) (570,6) (451,4) (2,0) (453,4) (482,3) (6,6) (488,9) Autres éléments du résultat global, net d'impôt (605,7) (1,9) (607,6) (459,7) (0,9) (460,6) (483,3) (6,3) (489,6) Total du résultat global pour la période (540,6) (19,8) (560,4) 97,2 6,3 103,5 638,6 18,2 656,8 -4-

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS Nombre Couverture Total attrib. aux Participations Capitaux d'actions en Ecarts de Actions (en millions d'euros) Capital Primes Réserves de flux de actionnaires de la ne donnant pas propres circulation conversion propres (milliers) trésorerie sté mère le contrôle totaux Au 1er janvier 2019 retraité 212 456 639,3 4 068,1 1 339,0 (48,7) (225,1) (67,3) 5 705,3 224,9 5 930,2 Résultat net de l'exercice -- -- -- 1 121,9 -- -- -- 1 121,9 24,5 1 146,4 Autres éléments du résultat global - sociétés contrôlées -- -- -- (466,6) (40,8) 35,9 -- (471,5) (6,3) (477,8) Autres éléments du résultat global - sociétés en équivalence -- -- -- (15,7) (4,6) 8,5 -- (11,8) -- (11,8) Résultat global 2019 -- -- -- 639,6 (45,4) 44,4 -- 638,6 18,2 656,8 Souscriptions d'actions réservées aux salariés 213 0,7 6,2 -- -- -- -- 6,9 -- 6,9 Distribution de dividendes de la société mère -- -- -- (463,1) -- -- -- (463,1) -- (463,1) Part des tiers dans les distrib. de dividendes des filiales -- -- -- -- -- -- -- -- (18,3) (18,3) Paiements en actions -- -- -- 26,3 -- -- -- 26,3 -- 26,3 Achat / vente de titres d'autocontrôle 88 -- -- (40,8) -- -- 10,8 (30,0) -- (30,0) Rachat des intérêts minoritaires Gemalto -- -- -- (437,0) -- -- -- (437,0) 7,2 (429,8) Autres -- -- -- 2,2 -- -- -- 2,2 0,9 3,1 Au 31 décembre 2019 212 757 640,0 4 074,3 1 066,2 (94,1) (180,7) (56,5) 5 449,2 232,9 5 682,1 Résultat net de l'exercice -- -- -- 65,1 -- -- -- 65,1 (17,9) 47,2 Autres éléments du résultat global - sociétés contrôlées -- -- -- (573,1) 9,3 (40,9) -- (604,7) (1,9) (606,6) Autres éléments du résultat global - sociétés en équivalence -- -- -- 4,5 2,4 (7,9) -- (1,0) -- (1,0) Résultat global du 1er semestre 2020 -- -- -- (503,5) 11,7 (48,8) -- (540,6) (19,8) (560,4) Souscriptions d'actions réservées aux salariés 23 0,0 0,6 -- -- -- -- 0,6 -- 0,6 Distribution de dividendes de la société mère -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,0 Part des tiers dans les distrib. de dividendes des filiales -- -- -- -- -- -- -- -- (9,7) (9,7) Paiements en actions -- -- -- 2,9 -- -- -- 2,9 -- 2,9 Achat / vente de titres d'autocontrôle (100) -- -- (5,4) -- -- (1,9) (7,3) -- (7,3) Ajustement du PPA Gemalto : part des minoritaires -- -- -- (28,8) -- -- -- (28,8) -- (28,8) Autres -- -- -- (32,8) -- (0,6) -- (33,4) (2,0) (35,4) Au 30 juin 2020 212 680 640,0 4 074,9 498,6 (82,4) (230,1) (58,4) 4 842,6 201,4 5 044,0 -5-

Premier semestre 2019 Nombre Couverture Total attrib. aux Participations Capitaux d'actions en Ecarts de Actions (en millions d'euros) Capital Primes Réserves de flux de actionnaires de la ne donnant pas propres circulation conversion propres (milliers) trésorerie sté mère le contrôle totaux Au 1er janvier 2019 retraité 212 456 639,3 4 068,1 1 339,0 (48,7) (225,1) (67,3) 5 705,3 224,9 5 930,2 Résultat net de l'exercice -- -- -- 556,9 -- -- -- 556,9 7,2 564,1 Autres éléments du résultat global : sociétés contrôlées -- -- -- (449,8) (31,4) 18,2 -- (463,0) (0,9) (463,9) Autres éléments du résultat global : sociétés en équivalence -- -- -- (1,6) 1,2 3,7 -- 3,3 -- 3,3 Résultat global du 1er semestre 2019 -- -- -- 105,5 (30,2) 21,9 -- 97,2 6,3 103,5 Souscriptions d'actions réservées aux salariés 203 0,6 6,0 -- -- -- -- 6,6 -- 6,6 Distribution de dividendes de la société mère -- -- -- (335,6) -- -- -- (335,6) -- (335,6) Part des tiers dans les distrib. de dividendes des filiales -- -- -- -- -- -- -- -- (11,8) (11,8) Paiements en actions -- -- -- 9,0 -- -- -- 9,0 -- 9,0 Achat / vente de titres d'autocontrôle 10 -- -- (0,5) -- -- 2,6 2,1 -- 2,1 Rachat de minoritaires Gemalto -- -- -- (331,0) -- -- -- (331,0) 59,1 (271,9) Autres -- -- -- (15,6) -- -- -- (15,6) 4,2 (11,4) Au 30 juin 2019 212 669 639,9 4 074,1 770,8 (78,9) (203,2) (64,7) 5 138,0 282,7 5 420,7 -6-

BILAN CONSOLIDÉ (en millions d'euros) ACTIF Notes 30/06/20 31/12/19 Ecarts d'acquisition, net note 4.1 6 143,8 5 981,5 Autres immobilisations incorporelles, net note 4.2 2 571,3 2 810,4 Immobilisations corporelles, net note 4.2 3 697,9 3 830,4 Participations dans les sociétés mises en équivalence note 5 1 268,2 1 333,1 Titres de participation non consolidés 167,9 196,3 Actifs financiers non courants 154,9 174,1 Instruments dérivés, non courant - actif note 6.2 13,0 16,8 Impôts différés actifs 999,7 1 002,1 Actifs non courants 15 016,7 15 344,7 Stocks et en-cours, et coûts d'exécution des contrats note 7.1 4 051,9 3 731,3 Actifs sur contrats note 7.1 2 872,9 3 088,9 Avances et acomptes versés sur commandes en cours note 7.1 624,4 549,5 Clients et autres créances courantes note 7.1 4 986,6 5 239,5 Instruments dérivés, courant - actif note 7.1 127,3 109,6 Impôts sur les bénéfices 218,6 212,6 Actifs financiers courants note 6.2 32,1 15,9 Trésorerie et équivalents trésorerie note 6.2 3 734,1 2 931,4 Actifs courants 16 647,9 15 878,7 Total de l'actif 31 664,6 31 223,4 PASSIF Notes 30/06/20 31/12/19 Capital, primes et autres réserves 5 131,1 5 686,4 Ecarts de conversion (230,1) (180,7) Actions propres (58,4) (56,5) Total attribuable aux actionnaires de la société mère 4 842,6 5 449,2 Participations ne donnant pas le contrôle 201,4 232,9 Capitaux propres note 10.1 5 044,0 5 682,1 Dettes financières à long terme note 6.2 5 159,7 4 306,4 Instruments dérivés, non courant - passif 13,6 14,5 Provisions pour retraite et avantages à long terme note 8 3 385,9 2 945,2 Impôts différés passifs 717,1 783,3 Passifs non courants 9 276,3 8 049,4 Passifs sur contrats note 7.1 6 203,5 6 414,9 Provisions pour risques et charges note 7.1 2 048,8 1 960,0 Fournisseurs et autres dettes courantes note 7.1 6 212,0 6 813,7 Instruments dérivés, courant - passif note 7.1 175,9 150,5 Impôts sur les bénéfices 156,6 184,5 Dettes financières à court terme note 6.2 2 547,5 1 968,3 Passifs courants 17 344,3 17 491,9 Total du passif et des capitaux propres 31 664,6 31 223,4 -7-

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS Premier Premier Année semestre semestre (en millions d'euros) Notes 2020 2019 2019 Résultat net 47,2 564,1 1 146,4 A ajouter (déduire) : Charge (profit) d'impôt sur les bénéfices (19,8) 122,6 301,0 Intérêts financiers nets 29,9 15,5 43,3 Perte (profit) des sociétés mises en équivalence 12,5 (66,8) (142,0) Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence note 5.1 31,6 66,4 111,0 Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles note 4.2 590,1 444,2 1 112,5 Dotation aux provisions pour retraite et avantages à long terme note 8 80,2 84,8 154,9 Perte (profit) sur cessions et autres (44,6) (219,7) (218,6) Dotations nettes aux provisions pour restructuration (21,2) 5,7 20,1 Autres éléments 3,3 7,0 19,0 Autofinancement d'exploitation avant intérêts et impôts 709,2 1 023,8 2 547,6 Var. du besoin en fonds de roulement et des prov. pour risques et charges note 7.1 (831,8) (1 021,9) (341,3) Versement des contributions de retraite (régimes à prestat° définies), dont : (136,1) (120,8) (245,9) - au titre de la réduction des déficits au Royaume-Uni (48,7) (47,9) (98,1) - au titre des contributions / prestations récurrentes (87,4) (72,9) (147,8) Intérêts financiers payés (59,8) (33,6) (53,5) Intérêts financiers reçus 14,2 11,5 16,9 Impôts sur les bénéfices payés (54,8) (64,1) (153,6) Cash flow net des activités opérationnelles - I - (359,1) (205,1) 1 770,2 Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (163,2) (175,5) (503,3) Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 2,7 1,0 7,0 Investissement net d'exploitation note 4.2 (160,5) (174,5) (496,3) Investissements dans les filiales et participations note 7 (9,8) (4 807,4) (4 980,1) Moins, trésorerie brute des sociétés acquises -- 271,3 271,9 Cessions de filiales et participations 5,6 362,2 364,1 Diminution (augmentation) des autres actifs financiers non courants 11,1 (0,8) (11,1) Diminution (augmentation) des actifs financiers courants (23,2) 246,6 236,3 Investissement financier net (16,3) (3 928,1) (4 118,9) Cash flow net des activités d'investissement - II - (176,8) (4 102,6) (4 615,2) Distributions de dividendes de la société mère note 10 -- (335,6) (463,1) Part des tiers dans les distributions de dividendes des filiales (9,7) (11,8) (18,3) Levées d'options de souscription et (achat) vente de titres d'auto-contrôle (6,5) 5,2 (23,0) Augmentation des dettes financières 2 256,7 2 129,2 1 365,3 Remboursement des dettes financières (847,3) (596,0) (732,6) Cash flow net des activités de financement - III - 1 393,2 1 191,0 128,3 Impact des variations de change et autres - IV - (54,6) 10,9 10,6 Augmentation (diminution) totale de la trésorerie I+II+III+IV 802,7 (3 105,8) (2 706,1) Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période 2 931,4 5 637,5 5 637,5 Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période 3 734,1 2 531,7 2 931,4 La trésorerie nette du Groupe et son évolution sur les périodes considérées sont présentées en notes 6.2 et 7. -8-

NOTES ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDÉS Tous les montants monétaires figurant dans ces notes sont exprimés en millions d'euros 1. RÉFÉRENTIEL COMPTABLE Le 23 juillet 2020, le Conseil d'Administration a arrêté et autorisé la publication des états financiers consolidés résumés intermédiaires de Thales pour la période close le 30 juin 2020. Thales (société mère) est une société anonyme cotée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 552 059 024. 1.1 Base de préparation des états financiers consolidés résumés Les comptes consolidés résumés au 30 juin 2020 ont été établis en conformité avec la norme IAS 34 (Information financière intermédiaire) et le référentiel IFRS tel qu'adopté par l'Union Européenne au 30 juin 2020 1. Les comptes intermédiaires suivent des règles et méthodes comptables identiques à celles adoptées pour les comptes annuels établis au 31 décembre 2019, telles que détaillées dans le document d'enregistrement universel 2019 (notes 1 et 13 de l'annexe aux comptes consolidés). Les particularités propres à l'établissement des états financiers intermédiaires sont les suivantes : Méthodes d'évaluation spécifiques aux comptes consolidés intermédiaires Provisions pour retraites La charge du semestre au titre des engagements de retraites est calculée sur la base des évaluations actuarielles réalisées à la fin de l'exercice précédent. Ces évaluations sont le cas échéant ajustées pour tenir compte des réductions, liquidations ou autres événements non récurrents importants survenus au cours du semestre. De même, les montants comptabilisés au passif du bilan au titre des régimes à prestations définies sont, le cas échéant, ajustés afin de tenir compte des évolutions significatives ayant affecté le rendement des obligations émises par les entreprises de premier rang de la zone concernée (référence utilisée pour la détermination des taux d'actualisation), le taux d'inflation et le rendement réel des actifs de couverture. Impôt sur les bénéfices Pour les comptes intermédiaires, la charge d'impôt (courante et différée) est calculée en appliquant au résultat comptable de la période, entité fiscale par entité fiscale, le taux d'impôt moyen annuel estimé pour l'année en cours. Cette charge est, le cas échéant, ajustée des incidences fiscales liées aux éléments à caractère exceptionnel de la période. Ecarts d'acquisition Les écarts d'acquisition font l'objet de tests de perte de valeur à chaque clôture annuelle, ainsi qu'à chaque fois qu'il existe un indice de perte de valeur (note 4.1). Les pertes de valeur éventuellement comptabilisées au cours du premier semestre ne sont pas réversibles. Saisonnalité de l'activité Conformément aux règles comptables, l'activité est reconnue, comme à la clôture annuelle, sur sa période de réalisation. Lors des exercices précédents, c'est au cours du dernier trimestre de l'année, et plus particulièrement au mois de décembre, que le niveau de l'activité a été le plus élevé. Cette saisonnalité de l'activité s'est traduite par des revenus de l'activité et des résultats opérationnels 1 disponibles sur le site https://ec.europa.eu/info/law/international-accounting-standards-regulation-ec-no-1606-2002. -9-

généralement moins élevés au premier semestre. La société a constaté la récurrence de ce phénomène, avec toutefois une amplitude variable selon les années. 1.2 Conséquences de la pandémie Covid 19 L'environnement global du premier semestre 2020 a été profondément modifié par la pandémie du Covid- 19, qui affecte Thales comme toutes les entreprises. Les mesures mises en place pour limiter la propagation du virus ont eu un impact significatif sur la production, l'exécution des projets, les approvisionnements et la capacité des clients à prendre livraison des produits et systèmes. De plus, cette crise a affecté la demande sur les marchés du Groupe, l'impact le plus important portant sur les activités d'aéronautique civile comptabilisées au sein du secteur opérationnel « Aérospatial ». Dans ce contexte, et avec comme première priorité la protection de la santé de ses collaborateurs, le Groupe a mis en œuvre à compter d'avril 2020 un plan global d'adaptation à la crise afin de (1) maintenir ses capacités productives au service de ses clients, (2) limiter les impacts industriels et financiers de cette crise et (3) renforcer les capacités de financement au cas où la crise s'amplifierait ou se prolongerait. Les éléments comptables affectant les comptes consolidés du premier semestre 2020 sont présentés ci- après : Comptabilisation du chiffre d'affaires Le chiffre d'affaires du Groupe est majoritairement constitué de contrats de conception et de livraison de biens complexes ainsi que de contrats de services. Conformément à IFRS 15, le chiffre d'affaires correspondant est reconnu à l'avancement des dépenses. La crise sanitaire a engendré des inefficacités (sous-activité, réorganisations, retards de planning...) et des coûts supplémentaires (achats d'équipements de protection, dépenses liées à la généralisation du télétravail...). Selon IFRS 15, ces coûts ne participent pas à la mesure de l'avancement des dépenses, et ne génèrent donc pas de chiffre d'affaires. Ils sont comptabilisés au sein du résultat opérationnel courant dès lors qu'ils sont encourus. b) Mesures de soutien des Etats Les mesures de soutien des Etats (chômage partiel, incitations au maintien de l'emploi…) sont enregistrées en réduction des coûts concernés, dès lors que leur obtention est garantie. Ecarts d'acquisition Dans le contexte de cette crise sanitaire, les écarts d'acquisition ont fait l'objet d'une attention particulière. Les analyses menées dans ce cadre sont décrites dans la note 4.1. Aucune perte de valeur n'a été constatée à ce titre dans les comptes du premier semestre 2020. d) Risque de crédit L'exposition du Groupe au risque de crédit sur ses activités opérationnelles n'a pas conduit à reconsidérer de manière significative les pertes de crédit attendues sur les clients dans les comptes du premier semestre 2020. e) Autres actifs Le Groupe a procédé à la revue des autres actifs : stocks, coûts d'exécution des contrats, frais de développement capitalisés, impôts différés actifs. Cette analyse n'a pas généré de dépréciation significative au premier semestre 2020. f) Provisions pour retraites et autres avantages à long terme A fin juin 2020, les engagements correspondants ont été réactualisés pour tenir compte de la dégradation des conditions de marché. Les impacts sont présentés en note 8. g) Risque de liquidité Le Groupe a pris des mesures supplémentaires pour renforcer sa liquidité en mettant en place une nouvelle ligne de crédit syndiquée et en procédant à une émission obligataire de 700 M€ dont les caractéristiques sont décrites en note 6.2. -10-

2. INFORMATIONS SECTORIELLES 2.1 Secteurs opérationnels Les secteurs opérationnels présentés par le Groupe sont les suivants : Le secteur Aérospatial regroupe les Activités Mondiales "Avionique" et "Espace", qui développent des systèmes embarqués et des services pour des clients civils (avionneurs, compagnies aériennes, opérateurs de satellites) et étatiques/défense (Etats, agences spatiales et autres organismes parapublics) ;

regroupe les Activités Mondiales "Avionique" et "Espace", qui développent des systèmes embarqués et des services pour des clients civils (avionneurs, compagnies aériennes, opérateurs de satellites) et étatiques/défense (Etats, agences spatiales et autres organismes parapublics) ; Le secteur Transport correspond à l'Activité Mondiale "Systèmes de Transport Terrestre", qui développe des systèmes et services pour une base de clientèle exclusivement civile d'opérateurs d'infrastructures de transport terrestre ;

correspond à l'Activité Mondiale "Systèmes de Transport Terrestre", qui développe des systèmes et services pour une base de clientèle exclusivement civile d'opérateurs d'infrastructures de transport terrestre ; Le secteur Défense et Sécurité regroupe les Activités Mondiales "Systèmes d'Information et de

Communication Sécurisés", "Systèmes Terrestres et Aériens" et "Systèmes de Mission de Défense", qui développent des équipements, systèmes et services pour les forces armées ainsi que pour la protection des réseaux et infrastructures, et dont la base de clientèle est majoritairement étatique/défense ;

regroupe les Activités Mondiales "Systèmes d'Information et de Communication Sécurisés", "Systèmes Terrestres et Aériens" et "Systèmes de Mission de Défense", qui développent des équipements, systèmes et services pour les forces armées ainsi que pour la protection des réseaux et infrastructures, et dont la base de clientèle est majoritairement étatique/défense ; Le secteur Identité & Sécurité numériques regroupe les activités de Gemalto (consolidé depuis le 1 er avril 2019) qui développent des solutions d'identification et de sécurité digitales pour une base de clientèle commerciale et étatique, et certaines activités digitales anciennement affectées au secteur

Défense et Sécurité, en particulier dans la protection et l'analyse des données d'entreprise. 2.2 Chiffre d'affaires Premier semestre 2020 Aérospatial Transport Défense & I&S Autres Thales Sécurité numériques Destination géographique : Europe 1 263,6 425,3 2 160,3 389,6 12,5 4 251,3 Amérique du Nord 259,0 34,3 229,7 430,9 1,4 955,3 Australie & Nouvelle Zélande 21,9 17,8 402,0 38,5 0,1 480,3 Total marchés matures 1 544,5 477,4 2 792,0 859,0 14,0 5 686,9 Marchés émergents * 401,1 239,6 796,0 613,4 14,2 2 064,3 Total 1 945,6 717,0 3 588,0 1 472,4 28,2 7 751,2 Premier semestre 2019 Aérospatial Transport Défense & I&S Autres Thales Sécurité numériques Destination géographique : Europe 1 628,7 461,0 2 047,1 247,7 14,1 4 398,6 Amérique du Nord 367,1 39,8 198,8 248,1 2,6 856,4 Australie et Nouvelle Zélande 26,1 22,3 397,0 15,8 -- 461,2 Total marchés matures 2 021,9 5 716,2 523,1 2 642,9 511,6 16,7 Marchés émergents * 587,3 311,9 1 238,7 317,6 18,1 2 473,6 Total 2 609,2 835,0 3 881,6 829,2 34,8 8 189,8 Année 2019 Aérospatial Transport Défense & I&S Autres Thales Sécurité numériques Destination géographique : Europe 3 462,7 1 049,5 4 521,7 735,8 28,6 9 798,3 Amérique du Nord 780,5 88,6 467,3 757,7 7,4 2 101,5 Australie et Nouvelle Zélande 53,0 40,3 812,0 52,5 0,1 957,9 Total marchés matures 4 296,2 1 178,4 5 801,0 1 546,0 36,1 12 857,7 Marchés émergents * 1 298,9 731,7 2 464,5 1 005,0 43,2 5 543,3 Total 5 595,1 1 910,1 8 265,5 2 551,0 79,3 18 401,0 Marchés émergents : tous pays hors Europe, Amérique du Nord, Australie et Nouvelle-Zélande

-11-

2.3 Activité commerciale et EBIT par secteur Dans le cadre du suivi des performances opérationnelles et financières des entités du Groupe, les dirigeants du Groupe examinent régulièrement certains indicateurs financiers clés, à caractère non strictement comptable, qui sont définis dans la note 13-a de l'annexe aux comptes consolidés 2019. Leur calcul permet d'exclure des éléments non opérationnels et non récurrents. En particulier, l'EBIT, présenté ci-après par secteur, correspond au résultat opérationnel courant, auquel s'ajoute la quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence. Ce total est corrigé des écritures enregistrées dans le cadre de regroupements d'entreprises (amortissement des actifs évalués dans le cadre de l'allocation du prix d'acquisition et autres charges directement liées à l'acquisition). Premier semestre 2020 Aérospatial Transport Défense et Digital I&S Autres, élim, Thales Sécurité non alloués* Carnet de commandes hors Groupe 6 861,9 3 673,3 20 343,6 697,2 86,3 31 662,3 au 31/12 Prises de commandes hors Groupe 1 624,6 441,6 2 425,2 1 586,6 14,2 6 092,2 Chiffre d'affaires hors Groupe 1 945,6 717,0 3 588,0 1 472,4 28,2 7 751,2 Chiffre d'affaires inter-secteurs 48,5 1,1 126,5 1,5 (177,6) -- Chiffre d'affaires total 1 994,1 718,1 3 714,5 1 473,9 (149,4) 7,751,2 EBIT (108,7) 4,5 359,0 140,1 (46,6) 348,3 Dont, part dans Naval Group -- -- -- -- (14,5) (14,5) Hors Naval Group (108,7) 4,5 359,0 140,1 (32,1) 362,8 Premier semestre 2019 Aérospatial Transport Défense et Digital I&S Autres, élim, Thales Sécurité non alloués* Carnet de commandes hors Groupe 7 151,3 3 907,2 19 958,1 601,9 82,0 31 700,5 au 31/12 Prises de commandes hors Groupe 1 758,4 556,2 3 808,8 828,6 43,1 6 995,1 Chiffre d'affaires hors Groupe 2 609,2 835,0 3 881,6 829,2 34,8 8 189,8 Chiffre d'affaires inter-secteurs 39,9 2,2 183,5 0,8 (226,4) -- Chiffre d'affaires total 2 649,1 837,2 4 065,1 830,0 (191,6) 8 189,8 EBIT 270,1 (41,5) 563,8 37,2 (10,1) 819,5 Dont, part dans Naval Group -- -- -- -- 29,4 29,4 Hors Naval Group 270,1 (41,5) 563,8 37,2 (39,5) 790,1 Année 2019 Aérospatial Transport Défense et Digital I&S Autres, élim, Thales Sécurité non alloués* Carnet de commandes hors Groupe 7 306,3 4 076,2 21 773,8 588,4 94,0 33,838,7 au 31/12 Prises de commandes hors Groupe 4 828,9 1 750,6 9 907,1 2 572,3 82,7 19 141,6 Chiffre d'affaires hors Groupe 5 595,1 1 910,1 8 265,5 2 551,0 79,3 18 401,0 Chiffre d'affaires inter-secteurs 86,2 2,5 338,1 4,7 (431,5) -- Chiffre d'affaires total 5 681,3 1 912,6 8 603,6 2 555,7 (352,2) 18 401,0 EBIT 520,8 56,1 1 152,7 264,1 14,3 2 008,0 Dont, part dans Naval Group -- -- -- -- 64,7 64,7 Hors Naval Group 520,8 56,1 1 152,7 264,1 (50,4) 1 943,3 Le carnet de commandes, les prises de commandes et le chiffre d'affaires figurant en « Autres, élim & non alloués » concernent les activités corporate (Thales société-mère, Thales Global Services, centres de recherche du Groupe, pôle immobilier), ainsi que l'élimination des flux entre les secteurs. L'EBIT non alloué inclut la quote-part du Groupe (35%) dans le résultat net de Naval Group, le résultat des activités corporate non imputable aux secteurs, ainsi que le coût des surfaces inoccupées par les secteurs. Les autres coûts (principalement les résultats de holdings étrangères non refacturés et la charge liée aux paiements en actions) ont été réalloués aux secteurs au prorata du chiffre d'affaires hors Groupe. -12-

Le rapprochement entre le résultat opérationnel courant et l'EBIT s'analyse comme suit : Premier Premier Année semestre semestre 2019 2020 2019 Résultat opérationnel courant 92,2 498,2 1 283,4 Moins, amortissement des actifs acquis : 252,4 225,0 527,5 - Actifs incorporels 228,7 128,0 375,3 - Actifs corporels 11,5 -- 17,3 - Stocks et en-cours -- 74,0 74,0 - Revenus différés 12,2 23,0 60,9 Moins, charges directement liées aux acquisitions : 2,6 16,0 26,5 - Restructurations -- 14,2 20,7 - Autres charges 2,6 1,8 5,8 Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence (12,5) 66,8 142,0 Moins, amortissement des actifs acquis / sociétés en 13,6 13,5 28,6 équivalence EBIT 348,3 819,5 2 008,0 3. INCIDENCE DES VARIATIONS DE PÉRIMÈTRE 3.1 Principales variations de périmètre En décembre 2017, Thales et Gemalto (leader dans la sécurité numérique) avaient annoncé la signature d'un accord de rapprochement incluant une offre en numéraire, au prix de 51€ par action ordinaire coupon attaché (valorisant ainsi les fonds propres à environ 4,8 mds €). Le règlement-livraison de l'offre initiale est intervenu le 2 avril 2019. Gemalto est consolidé dans les états financiers de Thales depuis cette date. En 2019, le Groupe a procédé à une allocation préliminaire du prix d'acquisition, l'écart d'acquisition résiduel s'élevant à 2 570 M€ à fin 2019. Cette allocation a été finalisée au premier trimestre 2020, conformément aux règles comptables, conduisant à un écart d'acquisition définitif de 2 740 M€. 3.2 Résultat des cessions, variations de périmètre et autres Premier Premier Année semestre semestre 2019 2020 2019 Cessions de titres et d'activités 44,7 222,8 213,9 Activité GP HSM -- 221,2 223,2 Autres 44,7 1,6 (9,3) Honoraires directement liés aux acquisitions d'entreprises (3,1) (14,7) (28,3) (consultants, conseils…) Cessions d'actifs mobiliers et immobiliers (0,2) (1,0) (1,5) Incidence des liquidations / modifications de régimes de 3,2 12,6 34,5 retraites (note 8) Total 44,6 219,7 218,6 -13-

4. IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES 4.1 Écarts d'acquisition Les écarts d'acquisitions relatifs aux filiales consolidées par intégration globale ont été affectés à des unités génératrices de trésorerie (UGT) ou à des regroupements d'UGT qui correspondent aux Activités Mondiales du Groupe (GBU). Leur évolution est présentée ci-après : 01/01/20 Acquisi- Cessions Reclas- Var. 30/06/20 tions sement change Avionique 465,8 -- -- -- 0,1 465,9 Espace 490,6 -- -- -- (0,5) 490,1 Aérospatial 956,4 -- -- -- (0,4) 956,0 Transport 879,8 -- -- -- -- 879,8 Systèmes d'Information et de Comm. Sécurisés 651,3 (2,2) 649,1 Systèmes Terrestres et Aériens 309,4 -- -- -- (0,1) 309,3 Systèmes de Mission de Défense 457,6 -- -- -- (1,0) 456,6 Défense et Sécurité 1 418,3 -- -- -- (3,3) 1 415,0 Identité & Sécurité numériques 2 727,0 165,4 (a) -- -- 0,6 2 893,0 Total 5 981,5 165,4 -- -- (3,1) 6 143,8 Dont 169,9 M€ au titre de l'allocation définitive du prix d'acquisition de Gemalto, portant l'écart d'acquisition à 2 739,9 M€ 01/01/19 Acquisi- Cessions Reclas- Var. 31/12/19 tions sement (c) change Avionique 463,8 -- -- -- 2,0 465,8 Espace 489,2 -- -- -- 1,4 490,6 Aérospatial 953,0 -- -- -- 3,4 956,4 Transport 875,3 4,5 -- -- -- 879,8 Systèmes d'Information et de Comm. Sécurisés 850,6 60,0 (a) (142,0) (b) (119,3) 2,0 651,3 Systèmes Terrestres et Aériens 309,3 -- -- -- 0,1 309,4 Systèmes de Mission de Défense 457,0 -- -- -- 0,6 457,6 Défense et Sécurité 1 616,9 60,0 (142,0) (119,3) 2,7 1 418,3 Identité & Sécurité numériques -- 2 605,5 (d) -- 119,3 2,2 2 727,0 Total 3 445,2 2 670,0 (142,0) -- 8,3 5 981,5 Acquisition des sociétés Ercom et Suneris Cession de l'activité de modules de sécurité matériels à usage général (GP HSM) Réaffectation des écarts d'acquisition relatifs aux activités de Guavus et Thales e-Security, compte tenu du changement d'organisation. Cette réaffectation a été réalisée sur la base des justes valeurs relatives à cette date. Dont acquisition de Gemalto : 2 570 M€. Les écarts d'acquisition font l'objet de tests de perte de valeur annuels conformément au calendrier budgétaire du Groupe. Dans le cadre de l'arrêté semestriel, les Unités Génératrices de Trésorerie (UGT) pour lesquelles il existe un indice de perte de valeur font l'objet de nouveaux tests intégrant les effets des derniers évènements connus à la date de clôture. Dans le contexte actuel, le Groupe a notamment pris en compte : les analyses de marché sur les secteurs d'activité impactés ;

la dégradation des prévisions d'activité et de rentabilité par rapport au budget, au regard des marges de confort existantes. Des tests spécifiques ont ainsi été réalisés sur certaines UGT de l'Avionique ainsi que sur l'UGT Identité et Sécurité numériques. Dans ce cadre, le taux d'actualisation a été recalculé en intégrant une prime de risque spécifique permettant de refléter les incertitudes liées au contexte du Covid-19. Ce taux s'élève ainsi à 8% pour le Groupe. Au 30 juin 2020, ces travaux n'ont pas conduit à constater de pertes de valeurs. -14-

Sur la base des valeurs d'utilité révisées, le Groupe a par ailleurs testé la sensibilité à la variation des hypothèses-clés. Une augmentation de 1 point du taux d'actualisation, une diminution de 1 point du taux de croissance ou diminution de 2 points de la rentabilité opérationnelle n'entraineraît pas de dépréciation. 4.2 Autres immobilisations corporelles et incorporelles 01/01/20 Périmètre Acquisi- Cessions Dot. aux Change et 30/06/20 tions amort. autres Immobilisations incorporelles acquises 2 561,0 -- -- -- (228,8) 3,5 2 335,7 Frais de développement capitalisés 58,6 -- 13,3 -- (17,9) (0,1) 53,9 Autres 190,8 0,7 17,1 (0,1) (33,6) 6,8 181,7 Immobilisations incorporelles 2 810,4 0,7 30,4 (0,1) (280,3) 10,2 2 571,3 Droit d'utilisation des contrats de location 1 650,9 -- 94,5 -- (114,5) (21,5) 1 609,4 Autres immobilisations corporelles 2 179,5 11,8 132,8 (2,6) (195,3) (37,7) 2 088,5 Immobilisations corporelles 3 830,4 11,8 227,3 (2,6) (309,8) (59,2) 3 697,9 Total 6 640,8 12,5 257,7 (2,7) (590,1) (49,0) 6 269,2 Moins, nouveaux contrats de location (94,5) Investissement d'exploitation ** 163,2 01/01/19 Périmètre Acquisi- Cessions Dot. aux Change 31/12/19 tions amort. et autres Immobilisations incorporelles acquises 604,9 2 314,5 -- -- (375,3) 16,9 2 561,0 Frais de développement capitalisés 30,8 26,5 28,2 -- (27,4) 0,5 58,6 Autres 133,6 40,9 67,3 -- (64,3) 13,3 190,8 Immobilisations incorporelles 769,3 2 381,9 95,5 -- (467,0) 30,7 2 810,4 Droit d'utilisation des contrats de location 1 481,5 109,5 298,7 -- (229,3) (9,5) 1 650,9 Autres immobilisations corporelles * 1 808,9 384,7 407,8 (7,0) (416,2) 1,3 2 179,5 Immobilisations corporelles 3 290,4 494,2 706,5 (7,0) (645,5) (8,2) 3 830,4 Total 4 059,7 2 876,1 802,0 (7,0) (1 112,5) 22,5 6 640,8 Moins, nouveaux contrats de location (298,7) Investissement d'exploitation ** 503,3 Dont 115 M€ au titre de l'allocation du prix d'acquisition de Gemalto, amorti à hauteur de 17,3 M€ en 2019.

Présenté dans le tableau des flux de trésorerie. -15-

5. SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE 5.1 Evolution des titres mis en équivalence 30/06/20 31/12/19 Participations à l'ouverture 1 333,1 1 306,3 Quote-part dans le résultat net des sociétés en équivalence 142,0 (12,5) Différence de conversion (7,9) 8,5 Couverture de flux de trésorerie 2,4 (4,6) Gains (pertes) actuariels sur retraite 4,5 (15,7) Quote-part dans le résultat global des sociétés en équivalence (13,5) 130,2 Dividendes versés (111,0) (31,6) Dividendes votés non encore versés (19,8) -- Périmètre et autres -- 7,6 Participations à la clôture 1 333,1 1 268,2 Dont, Naval Group 703,9 746,7 5.2 Information financière résumée Naval Group Bilan résumé à 100% * 30/06/20 31/12/19 Actif non courants 2 194,8 2 184,4 Actifs courants 4 140,8 4 551,6 Total de l'actif 6 335,6 6 736,0 Capitaux propres retraités, part de l'entité 1 176,7 1 299,1 Participations ne donnant pas le contrôle 14,4 16,6 Passifs non courants 620,6 609,1 Passifs courants 4 523,9 4811,2 Total du passif et des capitaux propres 6 335,6 6 736,0 Trésorerie nette 1 276,2 1 903,3 Intégration dans Thales : 30/06/20 31/12/19 Quote-part de Thales (35%) dans les capitaux propres retraités 411,9 454,7 Ecart d'acquisition 292,0 292,0 Participation dans Naval Group 703,9 746,7 Compte de résultat à 100% * 1er sem 20 1er sem 19 2019 Chiffre d'affaires 1 325,5 1 796,5 3 712,1 Résultat opérationnel après mises en équivalence (118,9) 74,1 167,3 Résultat financier 1,1 (1,9) (7,1) Impôt et autres 37,4 (26,8) (58,1) Résultat net retraité (80,4) 45,4 101,7 Dont, part de l'entité (78,2) 47,4 107,1 Dont, participations ne donnant pas le contrôle (2,2) (1,9) (5,4) Intégration dans Thales : 1er sem 20 1er sem 19 2019 Quote-part de Thales dans le résultat, part entité (27,3) 16,6 37,5 Dont, impact du PPA (12,8) (12,8) (27,2) Quote-part dans le résultat avant PPA (14,5) 29,4 64,7 Dividendes reçus de Naval Group 16,6 15,4 15,4 Après prise en compte des retraitements Thales, et notamment du PPA

-16-

6. FINANCEMENT ET INSTRUMENTS FINANCIERS 6.1 Résultat financier Premier Premier Année semestre semestre 2019 2020 2019 Intérêts financiers relatifs aux contrats de location (12,5) (27,4) (13,6) Autres intérêts financiers (13,5) (35,5) (20,3) Intérêts financiers relatifs à la dette brute (33,9) (26,0) (62,9) Produits financiers relatifs à la trésorerie et équivalents 4,0 10,5 19,6 Intérêts financiers nets (15,5) (43,3) (29,9) Profits (pertes) de change (7,2) (9,0) (16,0) Variation de juste valeur des instruments dérivés de change * (33,8) (39,6) (72,5) Inefficacité des couvertures de change (2,3) (0,9) 0,7 Résultat de change (52,1) (47,7) (80,8) Autres 4,0 (3,6) 3,0 Autres résultats financiers (49,1) (43,7) (84,4) Ce montant se compose des variations de juste valeur du report/déport (-34,5 M€ au premier semestre 2020, -39,3 M€ au premier semestre 2019 et -64,8 M€ en 2019) et des impacts liés à la valeur temps des options de change pour les dérivés documentés en couverture (-3,0 M€ au premier semestre 2020, -2,6 M€ au premier semestre 2019 et -6,0 M€ en 2019), ainsi que des variations de juste valeur des dérivés non documentés en couverture. 6.2 Trésorerie (dette financière) nette La trésorerie (dette financière) nette du Groupe s'établit comme suit : 30/06/20 31/12/19 Actifs financiers courants 32,1 15,9 Trésorerie et équivalents trésorerie 3 734,1 2 931,4 Trésorerie et autres placements (I) 3 766,2 2 947,3 Dettes financières 6 003,8 4 533,2 Dont, emprunts obligataires 3 986,7 3 286,7 Dettes de location 1 690,4 1 724,7 Dette brute * (II) 7 694,2 6 257,9 Trésorerie (dette) nette (I -II) (3 928,0) (3 310,6) * Dont : Dettes financières à long terme 5 159,7 4 306,4 Dettes financières à court terme 2 547,5 1 968,3 Instruments dérivés en couverture de taux (13,0) (16,8) Au premier semestre 2020, le Groupe a par ailleurs : refinancé par anticipation, en janvier 2020, l'emprunt obligataire venant à échéance en avril 2020 ;

procédé, en mai 2020, à une émission obligataire à taux fixe de 700 M€ à 8 ans, assortie d'un coupon de

1% . Cette émission est notamment destinée à se substituer en partie à la ligne de crédit syndiquée conclue en avril. Afin de renforcer sa liquidité, et en complément de la ligne de crédit bancaire confirmée de 1 500 M€ existante venant à échéance en décembre 2021, Thales a signé, en avril 2020, une ligne de crédit syndiquée de 2 000 M€ (réduite à 1 300 M€ à l'issue de l'émission obligataire de mai 2020). Cette nouvelle ligne vient à échéance en octobre 2021 et ne prévoit pas de clause d'exigibilité anticipée. -17-

Caractéristiques des emprunts obligataires à fin juin 2020 : Date Date Nature de Taux d'intérêt effectif . Nominal Coupon Avant Après d'émission d'échéance taux couverture couverture 300 M€ mars 2013 mars 2021 fixe * 2,25% 2,40% 1,04% 387 M€ sept 2014 sept. 2021 fixe 2,125% 0,55% 0,55% 500 M€ mai 2019 mai 2022 fixe 0% 0,02% 0,02% 600 M€ juin 2016 juin 2023 fixe * 0,75% 0,84% 0,98% 500 M€ avril 2018 avril 2024 fixe 0,875% 0,94% 1,11% 500 M€ janvier 2018 janvier 2025 fixe 0,75% 0,91% 0,91% 500 M€ janvier 2020 janvier 2027 fixe 0,25% 0,33% 0,33% 700 M€ mai 2020 mai 2028 fixe 1% 1,10% 1,10% Après retournement, intervenu au cours du premier semestre 2018, des swaps mis en place à l'origine 6.3 Synthèse des actifs et passifs financiers Les catégories d'actifs et passifs financiers présentés dans la note 6.5 de l'annexe aux comptes 2019 n'ont pas évolué à fin juin 2020. La juste valeur des actifs et passifs financiers est proche de leur valeur comptable, à l'exception des dettes financières à long terme pour lesquelles la juste valeur est de 5 204,6 M€ pour une valeur comptable de 5 159,6 M€ au 30 juin 2020 (4 369,4 M€ vs. 4 306,4 M€ au 31 décembre 2019). 7. VARIATION DE LA TRÉSORERIE (DETTE) NETTE Premier Premier Année semestre semestre 2019 2020 2019 Trésorerie (dette) nette à l'ouverture (3 310,6) 1 673,3 1 673,3 Cash-flow net des activités opérationnelles (359,1) (205,1) 1 770,2 Moins, contribution au titre de la réduction des déficits de retraite au UK 48,7 47,9 98,1 Investissements nets d'exploitation (160,5) (174,5) (496,3) Free cash-flow opérationnel (470,9) (331,7) 1 372,0 Investissements dans les filiales et participations (9,8) (4 807,4) (4 980,1) Dont, Gemalto -- (4 619,1) (4 762,4) Dette nette des sociétés acquises -- (729,4) (729,4) Cessions de filiales et participations 5,6 362,2 364,1 Dont, General Purpose HSM 3,2 362,2 361,7 Contribution au titre de la réduction des déficits de retraite au UK (48,7) (47,9) (98,1) Variation des prêts financiers 9,7 (0,8) (11,1) Distribution de dividendes par la société mère -- (335,6) (463,0) Part des tiers dans les distributions de dividendes des filiales (9,7) (11,8) (18,4) Rachats d'actions et levées d'options de souscription d'actions (6,5) 5,2 (23,0) Nouvelles dettes de location (94,5) (87,5) (298,7) Variations de change et autres 7,4 (85,6) (98,2) Variation totale (617,4) (6 070,3) (4 983,9) Trésorerie (dette) nette à la clôture (3 928,0) (4 397,0) (3 310,6) -18-

7.1 Évolution du besoin en fonds de roulement Les actifs et passifs opérationnels courants incluent les éléments constitutifs du besoin en fonds de roulement (BFR) ainsi que les provisions pour risques et charges. Leur évolution est présentée ci-après : Evolution sur la période Variation Périmètre, Variation Périmètre, 01/01/19 du BFR et change et 31/12/19 du BFR et change et 30/06/20 provisions reclassts provisions reclassts Stocks et en-cours 3 080,6 219,4 431,3 3 731,3 339,6 (19,0) 4 051,9 Actifs sur contrats 2 538,4 335,2 215,3 3 088,9 (181,7) (34,3) 2 872,9 Avances et acomptes versés 652,3 (122,5) 19,7 549,5 71,9 3,0 624,4 Clients et aut. créances courantes 4 671,7 (13,8) 581,6 5 239,5 (240,1) (12,8) 4 986,6 Instruments dérivés - actif 91,6 34,8 (16,8) 109,6 (6,9) 24,6 127,3 Passifs sur contrats (6 108,2) (92,3) (214,4) (6 414,9) 162,3 49,1 (6 203,5) Provisions pour risques et charges (1 730,8) (44,1) (185,1) (1 960,0) 108,2 (197,0) (2 048,8) Fournisseurs et autres dettes (6 148,5) 4,5 (669,7) (6 813,7) 599,7 2,0 (6 212,0) Instruments dérivés - passif (273,7) -- 123,2 (150,5) -- (25,4) (175,9) BFR et provisions, net (3 226,6) 321,2 285,1 (2 620,3) 853,0 (209,8) (1 965,7) Provision pour restructuration 62,0 20,1 18,6 100,7 (21,2) 3,1 82,6 Augm. (dim.) du BFR & prov. 341,3 831,8 Le Groupe peut procéder à des cessions de créances commerciales, principalement sur l'Etat français, et d'effets de commerce. Au 30 juin 2020, l'en-cours des créances et effets de commerce cédés s'élève à 199,5 M€ (contre 715,2 M€ au 31 décembre 2019). La variation de l'en-cours s'explique essentiellement par le niveau élevé des créances échues et cédées sur l'Etat français au 31 décembre 2019. 7.2 Évolution des provisions pour risques et charges 01/01/20 Utilisations Dotations Reprises Périmètre 30/06/20 & change Restructuration 100,7 (20,6) 1,4 (2,0) 3,1 82,6 Litiges techniques et autres 212,0 (19,1) 11,0 (3,3) 204,5 * 405,1 Garanties 370,4 (46,7) 38,4 (3,3) (2,1) 356,7 Pertes à terminaison 658,2 (80,3) 43,5 (4,8) (11,9) 604,7 Provisions sur contrats 397,7 (50,8) 29,5 (5,8) (9,8) 360,8 Autres ** 221,0 (15,1) 33,1 (13,3) 13,2 238,9 Total 1 960,0 (232,6) 156,9 (32,5) 197,0 2 048,8 01/01/19 Utilisations Dotations Reprises change & aut. 31/12 /19 Restructuration 62,0 (51,4) 81,9 (10,4) 18,6 100,7 Litiges techniques et autres 159,4 (15,8) 49,2 (15,7) 34,9 212,0 Garanties 357,7 (95,7) 99,9 (11,4) 19,9 370,4 Pertes à terminaison 577,1 (150,4) 188,6 (39,4) 82,3 658,2 Provisions sur contrats 345,4 (85,6) 108,6 (8,7) 38,0 397,7 Autres ** 229,2 (36,2) 59,2 (22,6) (8,6) 221,0 Total 1 730,8 (435,1) 587,4 (108,2) 185,1 1 960,0 Ce montant inclut les provisions complémentaires constatées dans le cadre de l'allocation du prix d'acquisition de Gemalto.

Cette ligne inclut les provisions techniques des sociétés d'assurance, les provisions pour risques sociaux, les provisions pour garanties de passif, pour environnement et autres. -19-

8. PROVISIONS POUR RETRAITE ET AVANTAGES A LONG TERME 8.1 Hypothèses actuarielles Au 30 juin 2020, la valeur de marché des actifs de couverture, ainsi que les hypothèses de taux d'actualisation et de taux d'inflation des principaux pays (représentant plus de 90% de l'engagement net), ont été mises à jour. Les hypothèses retenues au Royaume-Uni et en France sont les suivantes : 30 juin 2020 Royaume-Uni France Taux d'inflation 2,85% 1,00% Taux d'actualisation 1,43% 0,74% 30 juin 2019 Royaume-Uni France Taux d'inflation 3,25% 1,15% Taux d'actualisation 2,29% 0,79% 31 décembre 2019 Royaume-Uni France Taux d'inflation 2,97% 1,15% Taux d'actualisation 2,00% 0,73% 8.2 Évolution de la provision Premier Premier Année semestre semestre 2019 2020 2019 Provision à l'ouverture (2 945,2) (2 326,7) (2 326,7) Coût des services rendus (résultat opérationnel courant) (58,6) (120,4) (65,5) Coût des services passés (autres résultats opérationnels) 12,6 34,5 * 3,2 Intérêts nets (24,5) (49,0) (17,2) Frais de gestion des fonds (2,9) (6,8) (2,5) Ecarts actuariels / autres avantages à long terme 1,8 (11,4) (13,1) Résultat financier sur retraites et avantages à long terme (17,9) (38,8) (68,9) Charge totale de la période (84,8) (154,8) (80,2) Réévaluation/retraites (autres éléments du résultat global)** (490,9) (519,7) (590,1) Prestations et contributions versées 120,8 245,9 136,1 - au titre de la réduction des déficits au R-U 47,9 98,1 48,7 - au titre des contributions / prestations récurrentes 87,4 72,9 147,8 Ecarts de conversion 95,6 7,5 (54,8) Variations de périmètre (Gemalto) et autres (2,1) (134,9) (135,1) Provision à la clôture (3 385,9) (2 909,1) (2 945,2) Dont 21,9 M€ au titre de la cristallisation du régime des dirigeants dans le cadre de la loi Pacte.

Principalement lié à la baisse des taux d'actualisation, notamment au Royaume-Uni. -20-

9. IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES Premier Premier Année semestre semestre 2019 2020 2019 Résultat net 47,2 564,1 1 146,4 Moins, charge (produit) d'impôt (19,8) 122,6 301,0 Moins, résultat net des sociétés mises en équivalence 12,5 (66,8) (142,0) Résultat avant impôt et sociétés mises en équivalence 39,9 619,9 1 305,4 Produit (charge) d'impôt de la période 19,8 (122,6) (301,0) Taux effectif d'impôt N/A 19,8% 23,1% La charge d'impôt exclut les crédits d'impôt recherche enregistrés au sein du résultat opérationnel (respectivement 84,6 M€, 98,9 M€ et 204,9 M€ aux premiers semestres 2020 et 2019 et en 2019). Les taux effectif d'impôt de 2019 tiennent compte de l'impact de la cession des activités GP HSM. Le taux du premier semestre 2020 n'est pas représentatif, du fait du faible résultat de la période et du mix pays (contributions positives et négatives à des taux d'impôts différents). 10. CAPITAUX PROPRES ET RÉSULTAT PAR ACTION 10.1 Capitaux propres a) Répartition du capital 30/06/20 31 /12/19 Actions % du % droits Actions % du % droits capital de vote Capital de vote T.S.A. 54 786 654 25,68% 34,88% 54 786 654 25,68% 34,87% Etat (dont 1 action spécifique) 2 060 -- -- 2 060 -- -- Secteur Public (a) 54 788 714 25,68% 34,88% 54 788 714 25,68% 34,87% Dassault Aviation (b) 52 531 431 24,62% 29,82% 52 531 431 24,63% 29,81% Thales (c) 660 526 0,31% -- 560 866 0,26% -- Salariés 6 131 116 2,87% 3,55% 6 183 434 2,90% 3,58% Autres actionnaires 99 228 590 46,52% 31,75% 99 253 061 46,53% 31,74% Total (d) 213 340 377 100,00% 100,00% 213 317 506 100,00% 100,00% Aux termes du pacte d'actionnaires avec Dassault Aviation (le «Partenaire Industriel»), le «Secteur Public » est représenté par la société TSA à l'exclusion de l'État directement. Depuis le 29 janvier 2018, l'EPIC Bpifrance détient l'intégralité du capital de TSA à l'exception d'une action de préférence conservée par l'Etat français. L'EPIC Bpifrance et l'Etat français ont, en outre, convenu de se concerter vis-à-vis de TSA dans les conditions décrites dans l'avis AMF n°218C0137 du 16 janvier 2018. La totalité des actions Thales détenues directement et indirectement par l'État français sont inscrites au nominatif pur depuis plus de deux ans et ont donc un droit de vote double au 30 juin 2020. Dassault Aviation détient 42 154 349 actions au nominatif pur, dont 41 154 349 sont détenues depuis plus de deux ans et ont par conséquence un droit de vote double au 30 juin 2020, et détient en outre 10 377 082 actions au porteur. L'autodétention est composée de 250 000 actions au porteur (dans le cadre d'un contrat de liquidité) et de 410 526 actions au nominatif pur. Au cours du premier semestre 2020, les exercices d'options de souscription d'actions ont conduit à la création de 22 871 actions nouvelles, portant jouissance le 1er janvier 2020. -21-

b) Actions propres Au 30 juin 2020, Thales société mère détient en propre 660 526 actions. La valeur correspondante est comptabilisée en diminution des capitaux propres consolidés pour un montant de 58,4 M€. Dans le cadre des autorisations conférées par l'Assemblée générale au Conseil d'administration, la société a effectué, en 2019 et au premiers semestres 2019 et 2020, les opérations suivantes : Premier Premier Année semestre semestre 2019 2020 2019 Actions propres à l'ouverture 560 866 648 295 648 295 Achats dans le cadre du contrat de liquidité 446 846 906 402 529 656 Cessions dans le cadre du contrat de liquidité (546 620) (993 676) (454 656) Cessions aux salariés (plan d'actionnariat) -- (506 515) (43 400) Livraisons d'actions gratuites (400) (223 640) -- Achats dans le marché 90 000 730 000 68 100 Actions propres à la clôture 660 526 638 121 560 866 c) Distribution de dividendes de la société mère Le 25 février 2020, lors de l'examen des comptes annuels 2019, le Conseil d'administration avait décidé de proposer aux actionnaires, convoqués en assemblée générale le 6 mai 2020, la distribution d'un dividende de 2,65 € par action au titre de l'exercice 2019, correspondant à un taux de distribution de 40% du résultat net ajusté, part du Groupe, par action. Au cours de sa séance du 6 avril 2020, le Conseil d'administration a décidé, dans un souci d'exemplarité vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes du Groupe, et afin de préserver ses capacités de financement si la crise du Covid-19 venait à durer, de revoir sa proposition de dividende au titre de l'exercice 2019 pour le limiter au montant de l'acompte de 0,60 € versé en décembre 2019. Au titre des exercices 2018 et 2019, les montants unitaires des dividendes mis en distribution s'élèvent à 2,08 € et 0,60 €. Les distributions des années 2019 et 2020 sont décrites ci-après : Dividende Date de mise en Modalités Total Année Décision Nature par action de paiement (en M€) (en €) distribution 2020 Assemblée générale Solde 2019 Néant N/A Néant Néant du 6 mai 2020 Conseil d'administration Acompte 2019 0,60 € déc. 2019 numéraire 127,5 M€ du 25 septembre 2019 2019 Assemblée générale Solde 2018 1,58 € mai 2019 numéraire 335,6 M€ du 15 mai 2019 Distributions de dividendes en 2019 463,1 M€ -22-

10.2 Résultat par action Premier Premier Année semestre semestre 2019 2020 2019 Numérateur (en millions d'euros) : Résultat net attribuable aux actionnaires de la société mère (a) 65,1 556,9 1 121,9 Dénominateur (en milliers) : Nombre moyen d'actions en circulation (b) 212 704 212 518 212 502 Options de souscription et d'achat d'actions * 54 178 123 Plans d'actions gratuites et en unités** 327 411 465 Nombre moyen d'actions en circulation dilué (c) 213 085 213 107 213 090 Résultat net par action (en euros) (a) / (b) 0,31 2,62 5,28 Résultat net par action dilué (en euros) (a) / (c) 0,31 2,61 5,26 Cours moyen de l'action 70,45 € 104,42 € 99,48 € Seuls les plans d'options dont le prix d'exercice est inférieur au cours moyen de l'action sur la période considérée sont retenus pour le calcul du résultat par action dilué. **Les actions / unités soumises à des conditions de performance ne sont prises en compte que lorsque les conditions de performance sont atteintes. 11. LITIGES A la date de publication du présent document, il n'existe pas de procédure gouvernementale, judiciaire ou d'arbitrage, dont la Société a connaissance, qui est en suspens ou dont elle est menacée, ayant eu au cours des 6 derniers mois ou susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière ou la rentabilité de la Société et/ou du Groupe. 12. PARTIES LIÉES Les principales transactions entre parties liées sont décrites dans la note 13-a de l'annexe aux comptes consolidés du document d'enregistrement universel 2019. Le chiffre d'affaires réalisé avec l'Etat français s'élève à 1 450,0 M€ au premier semestre 2020. Il représentait 1 424,2 M€ au premier semestre 2019. 13. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS A LA CLOTURE Le Groupe n'a pas connaissance d'événements significatifs postérieurs à la clôture. -23-