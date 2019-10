Thales : Consensus Thales - T3 2019 - 16 octobre 2019

THALES : CONSENSUS AU 16 OCTOBRE 2019

Prises de commandes, chiffre d'affaires et EBIT par secteur opérationnel Taux de croissance Prises de commandes T3 2018 T3 2019 2018 2019 2020 2021 2022 2023 T3 2019 2019 2020 2021 2022 2023 Aérospatial 1 002 850 5 346 5 256 5 545 5 727 5 824 -15% -2% +5% +3% +2% - Transport 433 333 1 858 1 888 1 929 2 039 1 998 nombre de -23% +2% +2% +6% -2% - Défense & Sécurité 1 648 1 550 8 570 9 131 9 604 10 081 10 553 participants -6% +7% +5% +5% +5% - Identité et Sécurité Numériques (DIS) 50 820 205 2 557 3374 3 538 3 691 insuffisant n.s. n.s. 32% 5% 4% - Autres 4 8 55 55 55 55 54 n.s. -2% +0% +0% -1% - Prises de commandes Groupe 3 137 3 561 16 034 18 887 20 507 21 440 22 119 +14% +18% +9% +5% +3% - # de participants 7 6 4 4 3 Chiffre d'affaires T3 2018 T3 2019 2018 2019 2020 2021 2022 2023 T3 2019 2019 2020 2021 2022 2023 Aérospatial 1 242 1 186 5 780 5 668 5 696 5 865 6 104 6 267 -4% -2% +0% +3% +4% +3% Transport 469 456 2 001 1 960 1 972 2 000 2 004 2 000 -3% -2% +1% +1% +0% -0% Défense & Sécurité 1 652 1 777 7 826 8 378 8 824 9 196 9 642 10 182 +8% +7% +5% +4% +5% +6% Identité et Sécurité Numériques (DIS) 42 800 192 2 506 3302 3 487 3 652 3 848 n.s. n.s. 32% 6% 5% 5% Autres 17 16 55 55 57 58 57 55 n.s. +0% +3% +2% -1% -4% Chiffre d'affaires Groupe 3 421 4 235 15 853 18 568 19 850 20 606 21 459 22 352 +24% +17% +7% +4% +4% +4% # de participants 14 15 15 15 14 13 EBIT (*) T3 2018 T3 2019 2018 2019 2020 2021 2022 2023 T3 2019 2019 2020 2021 2022 2023 Aérospatial 580 508 553 604 636 668 -12% +9% +9% +5% +5% Transport 88 53 131 158 162 170 -40% +150% +20% +2% +5% Défense & Sécurité 992 1 178 1 151 1 198 1 238 1 314 +19% -2% +4% +3% +6% Identité et Sécurité Numériques (DIS) 15 250 370 439 481 508 n.s. +48% +18% +10% +5% Autres 10 12 15 20 26 32 +18% +30% +31% +30% +23% EBIT Groupe 1 685 2 000 2 221 2 419 2 543 2 692 +19% +11% +9% +5% +6% # de participants 15 15 15 14 13 Evolution de la marge d'EBIT (points) marge d'EBIT (*) T3 2018 T3 2019 2018 2019 2020 2021 2022 2023 T3 2019 2019 2020 2021 2022 2023 Aérospatial 10,0% 9,0% 9,7% 10,3% 10,4% 10,7% -1,1 +0,8 +0,6 +0,1 +0,2 Transport 4,4% 2,7% 6,7% 7,9% 8,1% 8,5% -1,7 +4,0 +1,2 +0,2 +0,4 Défense & Sécurité 12,7% 14,1% 13,0% 13,0% 12,8% 12,9% +1,4 -1,0 -0,0 -0,2 +0,1 Identité et Sécurité Numériques (DIS) 8,0% 10,0% 11,2% 12,6% 13,2% 13,2% +2,0 +1,2 +1,4 +0,6 +0,0 Autres n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. marge d'EBIT Groupe 10,6% 10,8% 11,2% 11,7% 11,9% 12,0% +0,1 +0,4 +0,5 +0,1 +0,2 Autres chiffres clés du Groupe 2018 2019 2020 2021 2022 2023 T3 2019 2019 2020 2021 2022 2023 Résultat Net Ajusté, part du Groupe (*) 1 178 1 374 1 556 1 717 1 836 1 974 +17% +13% +10% +7% +8% Nombre moyen d'actions en circulation 212,4 212,5 213 213 213 213 Résultat Net Ajusté par action (*) 5,55 6,46 7,32 8,08 8,63 9,28 +17% +13% +10% +7% +8% Free Cash Flow Opérationnel (*) - post IFRS 16 811 970 1 350 1 575 1 733 1 886 +20% +39% +17% +10% +9% Trésorerie (dette) nette à la fin de la période (*) - post IFRS 16 3 181 -3 224 -2 526 -1 710 -697 359 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

post IFRS 16

(*) indicateurs financiers à caractère non strictem ent comptable, voir définitions page 27 du documentde référence 2018

Le consensus reprend les prévisions réalisées paresl analystes financiers qui suivent habituellement l'activité et les résultats de Thales. Ont participé au consensus au 16 octobre 2019 figurant ci-dessus les bureaux d'études suivants : Alpha Value, Bank of America Merrill-Lynch, Bernstein, CM-CIC, CITI, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Kepler Cheuvreux, Mainfirst, Morgan Stanley, Oddo BHF Securities, Redburn, SG and UBS. Cette information a été collectée entre le 10 et le 15 octobre 2019 directement auprès des bureaux d'études. Le consensus estmis à disposition par Thales à titre purement infor matif et n'est pas nécessairement exhaustif. Sa publication par Thales ne peut constituer une validation ou approbation par Thales de tout ou partie des prévisions présentées ; il en représente en aucun cas les opinions, estimationsou prévisions de Thales, ou de ses dirigeants. Thales ne peut, par conséquent, être tenu responsable des informations, affirmations ou données contenues ou omises.