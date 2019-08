Thales : Davy Vrancken nommé Directeur des sites flamands de Thales Alenia Space

Dans le cadre de ses fonctions, Davy Vrancken est rattaché à la Direction Générale de Thales Alenia Space en Belgique. Outre la gestion des activités et projets des sites de Leuven et d'Hasselt, il assure le développement du business de Thales Alenia Space pour la partie néerlandophone du pays. Pour poursuivre la dynamique d'innovation de la société, il a également pour mission de renforcer les partenariats avec le monde académique, les centres de recherches et les PME de la région flamande.

Diplômé en ingénierie aérospatiale de l'Université de Delft et en microélectronique d'IHGL, Davy Vrancken a débuté sa carrière en tant qu'ingénieur pour la société Verhaert Design and Development. En 2006, il a intégré QinetiQ Space où il a occupé les postes de responsable projet et de responsable business development. Depuis 2015, Davy Vrancken occupait le poste de Chef de Mission chez Arianespace.

A propos de Thales Alenia Space

Combinant plus de quarante ans d'expérience et une diversité unique en terme d'expertise, de talents et de cultures les architectes de Thales Alenia Space conçoivent et délivrent des solutions innovantes pour les télécommunications, la navigation, l'observation de la Terre et la gestion de l'environnement, l'exploration, les sciences et les infrastructures orbitales. Les institutions, gouvernements et entreprises comptent sur Thales Alenia Space afin de concevoir, réaliser et livrer des systèmes satellitaires : pour géolocaliser et connecter les personnes et les objets partout dans le monde; pour observer notre Planète; pour optimiser l'utilisation des ressources de la Terre ainsi que celles de notre Système Solaire. Thales Alenia Space a la conviction que l'espace apporte une nouvelle dimension à l'humanité pour bâtir une vie meilleure et durable sur Terre. Société commune entre Thales (67%) et Leonardo (33 %), Thales Alenia Space forme la Space Alliance avec Telespazio pour proposer une offre complète de solutions incluant les services. Thales Alenia Space a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 2.5 milliards d'euros en 2018 et emploie approximativement 8000 personnes dans 9 pays.



Thales Alenia Space en Belgique

Thales Alenia Space en Belgique est le plus important constructeur belge d'électronique spatiale et le leader mondial en alimentations électriques pour satellites. Plus de 200 programmes ont déjà été mis en orbite avec des équipements de la société à leur bord. La société fournit également 50% de l'électronique du lanceur Ariane 5 ainsi que la chaîne de sauvegarde pour Ariane 6 et Soyouz. Près de 700 personnes travaillent sur les sites de Mont-sur-Marchienne (Charleroi), de Leuven et d'Hasselt.

