Thales : Déclaration de transactions sur actions propres réalisées du 11 au 15 mai 2020 0 20/05/2020 | 17:24 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du: 11 au 15 mai 2020 Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de Volume total journalier (en Prix unitaire Marché (MIC Code) l'instrument financier nombre d'actions) Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 2020-05-11 FR0000121329 885 69,001266 XPAR Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 2020-05-12 FR0000121329 885 68,433582 XPAR Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 2020-05-13 FR0000121329 885 64,214554 XPAR Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 2020-05-14 FR0000121329 885 61,626531 XPAR Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 2020-05-15 FR0000121329 885 62,484904 XPAR Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du: Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire Devise Quantité achetée Code identifiant Numéro de référence de la Objectif du Rachat (unité) marché transaction 11 au 15 mai 2020 Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-05-11T07:00:40Z FR0000121329 2020-05-11T07:12:19Z FR0000121329 2020-05-11T07:21:08Z FR0000121329 2020-05-11T07:21:08Z FR0000121329 2020-05-11T07:34:12Z FR0000121329 2020-05-11T07:43:16Z FR0000121329 2020-05-11T07:53:27Z FR0000121329 2020-05-11T08:05:46Z FR0000121329 2020-05-11T08:20:55Z FR0000121329 2020-05-11T08:28:07Z FR0000121329 2020-05-11T08:36:39Z FR0000121329 2020-05-11T08:49:03Z FR0000121329 2020-05-11T08:52:03Z FR0000121329 2020-05-11T09:04:37Z FR0000121329 2020-05-11T09:13:27Z FR0000121329 2020-05-11T09:25:00Z FR0000121329 2020-05-11T09:30:46Z FR0000121329 2020-05-11T09:43:09Z FR0000121329 2020-05-11T09:52:47Z FR0000121329 2020-05-11T10:07:32Z FR0000121329 2020-05-11T10:14:57Z FR0000121329 2020-05-11T10:24:16Z FR0000121329 2020-05-11T10:34:03Z FR0000121329 2020-05-11T10:46:00Z FR0000121329 2020-05-11T10:55:07Z FR0000121329 2020-05-11T11:06:14Z FR0000121329 2020-05-11T11:19:25Z FR0000121329 2020-05-11T11:23:00Z FR0000121329 2020-05-11T11:36:38Z FR0000121329 2020-05-11T11:43:41Z FR0000121329 2020-05-11T11:54:00Z FR0000121329 2020-05-11T12:05:55Z FR0000121329 2020-05-11T12:14:19Z FR0000121329 2020-05-11T12:25:37Z FR0000121329 2020-05-11T12:35:31Z FR0000121329 2020-05-11T12:44:26Z FR0000121329 2020-05-11T12:57:32Z FR0000121329 2020-05-11T13:06:40Z FR0000121329 2020-05-11T13:21:36Z FR0000121329 69,660000 EUR 16 XPAR OD_5km9bDp-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,860000 EUR 19 XPAR OD_5kmCX0g-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,300000 EUR 6 XPAR OD_5kmEkfV-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,300000 EUR 15 XPAR OD_5kmEkfW-01 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,420000 EUR 19 XPAR OD_5kmI2lm-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,900000 EUR 19 XPAR OD_5kmKK4U-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,180000 EUR 21 XPAR OD_5kmMt5Z-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,180000 EUR 21 XPAR OD_5kmPzNl-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,000000 EUR 15 XPAR OD_5kmTnjZ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,160000 EUR 20 XPAR OD_5kmVcBZ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,080000 EUR 22 XPAR OD_5kmXlTk-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,580000 EUR 3 XPAR OD_5kmat2Q-02 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,720000 EUR 22 XPAR OD_5kmbdjW-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,700000 EUR 16 XPAR OD_5kmenxJ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,520000 EUR 18 XPAR OD_5kmh1jH-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,620000 EUR 14 XPAR OD_5kmjw13-02 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,240000 EUR 21 XPAR OD_5kmlO1z-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,460000 EUR 18 XPAR OD_5kmoVJI-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,680000 EUR 20 XPAR OD_5kmqvnq-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,740000 EUR 19 XPAR OD_5kmudy2-02 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,780000 EUR 16 XPAR OD_5kmwVkj-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,800000 EUR 18 XPAR OD_5kmyr6Q-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,920000 EUR 18 XPAR OD_5kn1K1W-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,920000 EUR 20 XPAR OD_5kn4KJz-01 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,820000 EUR 19 XPAR OD_5kn6cjf-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,960000 EUR 15 XPAR OD_5kn9QDR-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,080000 EUR 15 XPAR OD_5knCk36-01 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,900000 EUR 21 XPAR OD_5knDe3A-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,920000 EUR 16 XPAR OD_5knH4nN-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,960000 EUR 18 XPAR OD_5knIqt7-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,880000 EUR 17 XPAR OD_5knLRou-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,020000 EUR 19 XPAR OD_5knORsI-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,900000 EUR 19 XPAR OD_5knQYu8-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,820000 EUR 18 XPAR OD_5knTPLz-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,880000 EUR 15 XPAR OD_5knVtqB-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,660000 EUR 22 XPAR OD_5knY93z-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,660000 EUR 18 XPAR OD_5knbRUM-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,980000 EUR 22 XPAR OD_5kndk8K-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,180000 EUR 15 XPAR OD_5knhV4C-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du: Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire Devise Quantité achetée Code identifiant Numéro de référence de la Objectif du Rachat (unité) marché transaction 11 au 15 mai 2020 Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-05-11T13:27:50Z FR0000121329 2020-05-11T13:43:28Z FR0000121329 2020-05-11T13:50:16Z FR0000121329 2020-05-11T14:07:13Z FR0000121329 2020-05-11T14:12:40Z FR0000121329 2020-05-11T14:24:35Z FR0000121329 2020-05-11T14:36:40Z FR0000121329 2020-05-11T14:46:14Z FR0000121329 2020-05-11T14:57:22Z FR0000121329 2020-05-11T15:04:23Z FR0000121329 2020-05-12T07:02:15Z FR0000121329 2020-05-12T07:08:43Z FR0000121329 2020-05-12T07:08:43Z FR0000121329 2020-05-12T07:20:23Z FR0000121329 2020-05-12T07:32:23Z FR0000121329 2020-05-12T07:39:25Z FR0000121329 2020-05-12T07:51:55Z FR0000121329 2020-05-12T07:51:55Z FR0000121329 2020-05-12T08:02:05Z FR0000121329 2020-05-12T08:02:05Z FR0000121329 2020-05-12T08:11:40Z FR0000121329 2020-05-12T08:26:54Z FR0000121329 2020-05-12T08:32:30Z FR0000121329 2020-05-12T08:32:30Z FR0000121329 2020-05-12T08:40:39Z FR0000121329 2020-05-12T08:52:15Z FR0000121329 2020-05-12T09:01:17Z FR0000121329 2020-05-12T09:13:49Z FR0000121329 2020-05-12T09:20:35Z FR0000121329 2020-05-12T09:31:43Z FR0000121329 2020-05-12T09:43:37Z FR0000121329 2020-05-12T09:43:37Z FR0000121329 2020-05-12T09:57:03Z FR0000121329 2020-05-12T10:05:23Z FR0000121329 2020-05-12T10:20:05Z FR0000121329 2020-05-12T10:26:38Z FR0000121329 2020-05-12T10:39:28Z FR0000121329 2020-05-12T10:39:28Z FR0000121329 2020-05-12T10:47:50Z FR0000121329 69,100000 EUR 22 XPAR OD_5knj4JY-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,140000 EUR 19 XPAR OD_5knn0VM-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,200000 EUR 20 XPAR OD_5knoig6-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,160000 EUR 18 XPAR OD_5knszDk-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,140000 EUR 19 XPAR OD_5knuMAU-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,120000 EUR 22 XPAR OD_5knxMIX-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,260000 EUR 19 XPAR OD_5ko0Ooj-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,000000 EUR 16 XPAR OD_5ko2o5V-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,180000 EUR 22 XPAR OD_5ko5btK-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,200000 EUR 23 XPAR OD_5ko7NZk-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,360000 EUR 15 XPAR OD_5ks0WSB-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,060000 EUR 10 XPAR OD_5ks29Wh-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,060000 EUR 8 XPAR OD_5ks29Wk-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,560000 EUR 18 XPAR OD_5ks55df-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,500000 EUR 18 XPAR OD_5ks86x7-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,340000 EUR 20 XPAR OD_5ks9soO-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,540000 EUR 13 XPAR OD_5ksD1h0-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,540000 EUR 5 XPAR OD_5ksD1h1-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,560000 EUR 6 XPAR OD_5ksFaSa-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,560000 EUR 10 XPAR OD_5ksFaSd-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,780000 EUR 22 XPAR OD_5ksHzyQ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,880000 EUR 15 XPAR OD_5ksLpon-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,900000 EUR 13 XPAR OD_5ksNFLp-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,900000 EUR 5 XPAR OD_5ksNFLq-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,580000 EUR 20 XPAR OD_5ksPISL-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,740000 EUR 16 XPAR OD_5ksSDcg-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,580000 EUR 18 XPAR OD_5ksUUPT-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,560000 EUR 16 XPAR OD_5ksXe6P-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,460000 EUR 19 XPAR OD_5ksZLte-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,500000 EUR 22 XPAR OD_5ksc9QD-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,140000 EUR 7 XPAR OD_5ksf9Gy-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,140000 EUR 14 XPAR OD_5ksf9Gz-01 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,260000 EUR 17 XPAR OD_5ksiX5R-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,940000 EUR 18 XPAR OD_5kskd3p-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,000000 EUR 19 XPAR OD_5ksoKN4-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,960000 EUR 20 XPAR OD_5kspyjk-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,840000 EUR 10 XPAR OD_5kstD3h-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,840000 EUR 8 XPAR OD_5kstD3i-01 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,660000 EUR 17 XPAR OD_5ksvJem-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du: Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire Devise Quantité achetée Code identifiant Numéro de référence de la Objectif du Rachat (unité) marché transaction 11 au 15 mai 2020 Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-05-12T10:58:37Z FR0000121329 2020-05-12T11:09:19Z FR0000121329 2020-05-12T11:16:43Z FR0000121329 2020-05-12T11:34:07Z FR0000121329 2020-05-12T11:42:26Z FR0000121329 2020-05-12T11:52:00Z FR0000121329 2020-05-12T12:02:47Z FR0000121329 2020-05-12T12:13:12Z FR0000121329 2020-05-12T12:25:00Z FR0000121329 2020-05-12T12:32:06Z FR0000121329 2020-05-12T12:42:29Z FR0000121329 2020-05-12T12:51:27Z FR0000121329 2020-05-12T13:04:23Z FR0000121329 2020-05-12T13:15:04Z FR0000121329 2020-05-12T13:22:36Z FR0000121329 2020-05-12T13:30:04Z FR0000121329 2020-05-12T13:38:56Z FR0000121329 2020-05-12T13:52:47Z FR0000121329 2020-05-12T13:52:47Z FR0000121329 2020-05-12T14:01:32Z FR0000121329 2020-05-12T14:12:01Z FR0000121329 2020-05-12T14:22:53Z FR0000121329 2020-05-12T14:35:03Z FR0000121329 2020-05-12T14:42:31Z FR0000121329 2020-05-12T14:52:00Z FR0000121329 2020-05-12T14:52:01Z FR0000121329 2020-05-12T15:03:11Z FR0000121329 2020-05-12T15:16:17Z FR0000121329 2020-05-13T07:00:20Z FR0000121329 2020-05-13T07:24:34Z FR0000121329 2020-05-13T07:24:34Z FR0000121329 2020-05-13T07:24:34Z FR0000121329 2020-05-13T07:54:05Z FR0000121329 2020-05-13T08:20:02Z FR0000121329 2020-05-13T08:20:02Z FR0000121329 2020-05-13T08:58:39Z FR0000121329 2020-05-13T09:31:17Z FR0000121329 2020-05-13T10:06:26Z FR0000121329 2020-05-13T10:06:26Z FR0000121329 68,800000 EUR 16 XPAR OD_5ksy22X-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,900000 EUR 18 XPAR OD_5kt0ivn-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,720000 EUR 19 XPAR OD_5kt2aPN-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,960000 EUR 25 XPAR OD_5kt6y4X-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,780000 EUR 17 XPAR OD_5kt93kX-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,660000 EUR 19 XPAR OD_5ktBTFW-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,360000 EUR 18 XPAR OD_5ktEBaY-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,220000 EUR 20 XPAR OD_5ktGo6s-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,080000 EUR 15 XPAR OD_5ktJmBL-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 67,740000 EUR 19 XPAR OD_5ktLYz7-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 67,880000 EUR 16 XPAR OD_5ktOBAI-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 67,740000 EUR 22 XPAR OD_5ktQR6o-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 67,560000 EUR 16 XPAR OD_5ktTh5z-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 67,240000 EUR 15 XPAR OD_5ktWNhZ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 67,160000 EUR 16 XPAR OD_5ktYHGO-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 67,060000 EUR 15 XPAR OD_5kta9y0-01 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 67,020000 EUR 18 XPAR OD_5ktcOMd-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 66,640000 EUR 5 XPAR OD_5ktfsYc-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 66,640000 EUR 17 XPAR OD_5ktfsYd-01 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 66,480000 EUR 18 XPAR OD_5kti4za-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 66,140000 EUR 20 XPAR OD_5ktkiku-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 66,660000 EUR 20 XPAR OD_5ktnSHK-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 66,880000 EUR 15 XPAR OD_5ktqW72-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 66,760000 EUR 17 XPAR OD_5ktsOqU-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 66,640000 EUR 8 XPAR OD_5ktump1-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 66,640000 EUR 11 XPAR OD_5ktumuI-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 66,740000 EUR 22 XPAR OD_5ktxbMD-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 67,120000 EUR 9 XPAR OD_5ku0tuE-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 66,380000 EUR 62 XPAR OD_5kxqZLc-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 65,360000 EUR 4 XPAR OD_5kxwfTG-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 65,360000 EUR 44 XPAR OD_5kxwfTG-02 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 65,360000 EUR 12 XPAR OD_5kxwfTH-01 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 65,040000 EUR 49 XPAR OD_5ky46FZ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 64,020000 EUR 44 XPAR OD_5kyAd9T-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 64,020000 EUR 16 XPAR OD_5kyAd9U-01 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 63,740000 EUR 58 XPAR OD_5kyKM1m-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 63,160000 EUR 53 XPAR OD_5kySZFn-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 63,440000 EUR 54 XPAR OD_5kybQ5E-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 63,440000 EUR 9 XPAR OD_5kybQ5E-02 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du: Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire Devise Quantité achetée Code identifiant Numéro de référence de la Objectif du Rachat (unité) marché transaction 11 au 15 mai 2020 Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-05-13T10:52:22Z FR0000121329 2020-05-13T11:40:39Z FR0000121329 2020-05-13T12:19:14Z FR0000121329 2020-05-13T12:56:04Z FR0000121329 2020-05-13T13:29:14Z FR0000121329 2020-05-13T13:53:47Z FR0000121329 2020-05-13T14:15:17Z FR0000121329 2020-05-13T14:37:12Z FR0000121329 2020-05-13T14:37:21Z FR0000121329 2020-05-13T14:57:33Z FR0000121329 2020-05-13T15:04:36Z FR0000121329 2020-05-14T07:00:24Z FR0000121329 2020-05-14T07:09:27Z FR0000121329 2020-05-14T07:09:40Z FR0000121329 2020-05-14T07:24:22Z FR0000121329 2020-05-14T07:24:22Z FR0000121329 2020-05-14T07:30:24Z FR0000121329 2020-05-14T07:43:12Z FR0000121329 2020-05-14T07:55:23Z FR0000121329 2020-05-14T08:06:22Z FR0000121329 2020-05-14T08:17:40Z FR0000121329 2020-05-14T08:31:10Z FR0000121329 2020-05-14T08:39:17Z FR0000121329 2020-05-14T08:48:47Z FR0000121329 2020-05-14T08:57:15Z FR0000121329 2020-05-14T09:00:11Z FR0000121329 2020-05-14T09:12:47Z FR0000121329 2020-05-14T09:27:12Z FR0000121329 2020-05-14T09:38:27Z FR0000121329 2020-05-14T09:49:46Z FR0000121329 2020-05-14T10:04:10Z FR0000121329 2020-05-14T10:12:42Z FR0000121329 2020-05-14T10:24:07Z FR0000121329 2020-05-14T10:30:55Z FR0000121329 2020-05-14T10:30:55Z FR0000121329 2020-05-14T10:45:23Z FR0000121329 2020-05-14T10:55:59Z FR0000121329 2020-05-14T11:07:11Z FR0000121329 2020-05-14T11:17:32Z FR0000121329 63,060000 EUR 54 XPAR OD_5kymyyZ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 64,140000 EUR 51 XPAR OD_5kyz8Wm-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 64,540000 EUR 53 XPAR OD_5kz8qnq-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 63,920000 EUR 57 XPAR OD_5kzI7tY-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 64,920000 EUR 56 XPAR OD_5kzQTZd-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 63,920000 EUR 50 XPAR OD_5kzWeY1-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 63,660000 EUR 52 XPAR OD_5kzc4ME-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 63,760000 EUR 35 XPAR OD_5kzhaGs-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 63,760000 EUR 12 XPAR OD_5kzhckC-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 64,060000 EUR 54 XPAR OD_5kzmi5w-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 64,200000 EUR 6 XPAR OD_5kzoU2p-02 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 63,620000 EUR 16 XPAR OD_5l3h6yW-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 62,860000 EUR 15 XPAR OD_5l3jOD4-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 62,860000 EUR 4 XPAR OD_5l3jRXH-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 64,020000 EUR 11 XPAR OD_5l3n8vi-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 64,020000 EUR 6 XPAR OD_5l3n8vi-02 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 63,400000 EUR 23 XPAR OD_5l3of2p-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 63,660000 EUR 23 XPAR OD_5l3rssn-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 63,180000 EUR 19 XPAR OD_5l3ux6W-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 62,720000 EUR 20 XPAR OD_5l3xiX8-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 62,960000 EUR 22 XPAR OD_5l40YzZ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 62,820000 EUR 16 XPAR OD_5l43xY8-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 62,540000 EUR 16 XPAR OD_5l460Cr-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 62,260000 EUR 15 XPAR OD_5l48OeE-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 62,360000 EUR 6 XPAR OD_5l4AWk4-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 62,220000 EUR 23 XPAR OD_5l4BGRN-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 62,120000 EUR 21 XPAR OD_5l4ER6p-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 62,160000 EUR 23 XPAR OD_5l4I4I1-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 61,860000 EUR 21 XPAR OD_5l4KtlU-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 61,620000 EUR 20 XPAR OD_5l4NkOU-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 61,560000 EUR 18 XPAR OD_5l4RN6v-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 61,540000 EUR 19 XPAR OD_5l4TWR2-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 61,580000 EUR 16 XPAR OD_5l4WOgY-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 61,620000 EUR 11 XPAR OD_5l4Y6oq-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 61,620000 EUR 11 XPAR OD_5l4Y6or-01 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 61,260000 EUR 22 XPAR OD_5l4bkSu-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 61,380000 EUR 20 XPAR OD_5l4eQ6i-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 61,660000 EUR 17 XPAR OD_5l4hEtH-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 61,460000 EUR 18 XPAR OD_5l4jqHz-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du: Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire Devise Quantité achetée Code identifiant Numéro de référence de la Objectif du Rachat (unité) marché transaction 11 au 15 mai 2020 Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-05-14T11:26:40Z FR0000121329 2020-05-14T11:37:26Z FR0000121329 2020-05-14T11:37:26Z FR0000121329 2020-05-14T11:49:18Z FR0000121329 2020-05-14T12:00:38Z FR0000121329 2020-05-14T12:14:22Z FR0000121329 2020-05-14T12:26:50Z FR0000121329 2020-05-14T12:37:08Z FR0000121329 2020-05-14T12:47:14Z FR0000121329 2020-05-14T12:58:58Z FR0000121329 2020-05-14T12:58:58Z FR0000121329 2020-05-14T13:08:03Z FR0000121329 2020-05-14T13:19:02Z FR0000121329 2020-05-14T13:27:41Z FR0000121329 2020-05-14T13:37:23Z FR0000121329 2020-05-14T13:50:23Z FR0000121329 2020-05-14T13:51:01Z FR0000121329 2020-05-14T13:51:01Z FR0000121329 2020-05-14T14:01:32Z FR0000121329 2020-05-14T14:11:53Z FR0000121329 2020-05-14T14:21:30Z FR0000121329 2020-05-14T14:21:39Z FR0000121329 2020-05-14T14:33:43Z FR0000121329 2020-05-14T14:43:42Z FR0000121329 2020-05-14T14:54:41Z FR0000121329 2020-05-14T15:03:38Z FR0000121329 2020-05-15T07:05:15Z FR0000121329 2020-05-15T07:10:56Z FR0000121329 2020-05-15T07:28:41Z FR0000121329 2020-05-15T07:34:37Z FR0000121329 2020-05-15T07:47:56Z FR0000121329 2020-05-15T07:56:13Z FR0000121329 2020-05-15T08:09:38Z FR0000121329 2020-05-15T08:19:38Z FR0000121329 2020-05-15T08:19:38Z FR0000121329 2020-05-15T08:32:10Z FR0000121329 2020-05-15T08:45:10Z FR0000121329 2020-05-15T08:51:20Z FR0000121329 2020-05-15T09:08:03Z FR0000121329 61,340000 EUR 19 XPAR OD_5l4m93w-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 61,280000 EUR 8 XPAR OD_5l4or2h-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 61,280000 EUR 13 XPAR OD_5l4or2h-02 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 61,200000 EUR 20 XPAR OD_5l4rq9r-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 61,160000 EUR 23 XPAR OD_5l4uh3b-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 61,060000 EUR 20 XPAR OD_5l4y9NU-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 61,120000 EUR 21 XPAR OD_5l51I2f-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 60,920000 EUR 18 XPAR OD_5l53snY-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 61,000000 EUR 21 XPAR OD_5l56QWW-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 61,220000 EUR 5 XPAR OD_5l59Ne6-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 61,220000 EUR 11 XPAR OD_5l59Ni6-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 61,000000 EUR 19 XPAR OD_5l5BfXF-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 60,940000 EUR 16 XPAR OD_5l5EQqI-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 60,840000 EUR 17 XPAR OD_5l5Gbms-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 60,660000 EUR 23 XPAR OD_5l5J3A5-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 60,360000 EUR 1 XPAR OD_5l5MK6M-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 60,360000 EUR 13 XPAR OD_5l5MUCE-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 60,360000 EUR 4 XPAR OD_5l5MUCF-01 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 60,140000 EUR 19 XPAR OD_5l5P8Fr-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 60,180000 EUR 17 XPAR OD_5l5RjfJ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 59,960000 EUR 18 XPAR OD_5l5U9vN-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 59,960000 EUR 3 XPAR OD_5l5UCD6-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 60,160000 EUR 19 XPAR OD_5l5XERs-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 60,540000 EUR 19 XPAR OD_5l5ZkVI-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 60,860000 EUR 19 XPAR OD_5l5cVt6-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 61,060000 EUR 27 XPAR OD_5l5elQU-01 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 63,200000 EUR 17 XPAR OD_5l9Yr5Y-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 63,040000 EUR 23 XPAR OD_5l9aHsE-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 62,440000 EUR 20 XPAR OD_5l9el14-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 62,320000 EUR 20 XPAR OD_5l9gFdS-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 62,780000 EUR 19 XPAR OD_5l9jbHb-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 62,980000 EUR 23 XPAR OD_5l9lgYu-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 62,680000 EUR 17 XPAR OD_5l9p40j-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 62,820000 EUR 22 XPAR OD_5l9ra58-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 62,820000 EUR 1 XPAR OD_5l9ra5I-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 62,760000 EUR 18 XPAR OD_5l9uji4-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 62,500000 EUR 17 XPAR OD_5l9y0mV-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 62,440000 EUR 24 XPAR OD_5l9zZ5p-01 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 62,720000 EUR 20 XPAR OD_5lA3lqX-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du: 11 au 15 mai 2020 Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire Devise Quantité achetée Code identifiant Numéro de référence de la Objectif du Rachat (unité) marché transaction Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-05-15T09:16:21Z FR0000121329 2020-05-15T09:16:50Z FR0000121329 2020-05-15T09:30:45Z FR0000121329 2020-05-15T09:31:02Z FR0000121329 2020-05-15T09:40:59Z FR0000121329 2020-05-15T09:53:28Z FR0000121329 2020-05-15T10:07:34Z FR0000121329 2020-05-15T10:19:10Z FR0000121329 2020-05-15T10:19:10Z FR0000121329 2020-05-15T10:33:34Z FR0000121329 2020-05-15T10:45:21Z FR0000121329 2020-05-15T10:53:07Z FR0000121329 2020-05-15T11:05:28Z FR0000121329 2020-05-15T11:16:28Z FR0000121329 2020-05-15T11:27:15Z FR0000121329 2020-05-15T11:40:27Z FR0000121329 2020-05-15T11:54:00Z FR0000121329 2020-05-15T12:07:25Z FR0000121329 2020-05-15T12:18:07Z FR0000121329 2020-05-15T12:18:07Z FR0000121329 2020-05-15T12:30:42Z FR0000121329 2020-05-15T12:43:54Z FR0000121329 2020-05-15T12:55:48Z FR0000121329 2020-05-15T13:04:31Z FR0000121329 2020-05-15T13:25:47Z FR0000121329 2020-05-15T13:31:25Z FR0000121329 2020-05-15T13:42:17Z FR0000121329 2020-05-15T13:58:47Z FR0000121329 2020-05-15T14:07:09Z FR0000121329 2020-05-15T14:19:45Z FR0000121329 2020-05-15T14:35:13Z FR0000121329 2020-05-15T14:44:59Z FR0000121329 2020-05-15T14:53:45Z FR0000121329 2020-05-15T15:04:21Z FR0000121329 2020-05-15T15:10:58Z FR0000121329 62,600000 EUR 5 XPAR OD_5lA5rKy-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 62,600000 EUR 19 XPAR OD_5lA5yuP-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 62,640000 EUR 2 XPAR OD_5lA9UI8-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 62,640000 EUR 17 XPAR OD_5lA9Ydl-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 62,560000 EUR 23 XPAR OD_5lAC3rL-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 62,700000 EUR 25 XPAR OD_5lAFCsW-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 62,500000 EUR 20 XPAR OD_5lAIkz2-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 62,520000 EUR 23 XPAR OD_5lALfsl-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 62,520000 EUR 2 XPAR OD_5lALfsn-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 62,440000 EUR 18 XPAR OD_5lAPIaM-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 62,160000 EUR 17 XPAR OD_5lASGbF-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 62,020000 EUR 22 XPAR OD_5lAUDku-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 61,720000 EUR 19 XPAR OD_5lAXKW1-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 61,860000 EUR 19 XPAR OD_5lAa6MA-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 61,880000 EUR 23 XPAR OD_5lAcol1-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 61,640000 EUR 25 XPAR OD_5lAg8dT-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 61,840000 EUR 23 XPAR OD_5lAjYDu-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 61,940000 EUR 20 XPAR OD_5lAmvVA-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 61,960000 EUR 5 XPAR OD_5lApchW-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 61,960000 EUR 17 XPAR OD_5lApchX-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 61,980000 EUR 22 XPAR OD_5lAsmyn-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 61,980000 EUR 21 XPAR OD_5lAw6vA-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 62,240000 EUR 17 XPAR OD_5lAz6sP-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 62,240000 EUR 20 XPAR OD_5lB1IkC-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 62,580000 EUR 26 XPAR OD_5lB6eoN-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 62,480000 EUR 21 XPAR OD_5lB84o2-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 62,480000 EUR 23 XPAR OD_5lBAoLI-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 62,880000 EUR 19 XPAR OD_5lBExuL-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 62,820000 EUR 22 XPAR OD_5lBH4YU-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 63,040000 EUR 21 XPAR OD_5lBKFDQ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 63,240000 EUR 20 XPAR OD_5lBO8Te-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 63,200000 EUR 21 XPAR OD_5lBQazs-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 62,840000 EUR 19 XPAR OD_5lBSnmB-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 62,760000 EUR 20 XPAR OD_5lBVTJg-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 62,900000 EUR 8 XPAR OD_5lBX8d9-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe La Sté THALES SA a publié ce contenu, le 20 mai 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le20 mai 2020 15:23:01 UTC. Document originalhttps://www.thalesgroup.com/sites/default/files/database/document/2020-05/Déclaration de transactions sur actions propres réalisées du 11 au 15 mai 2020.pdf Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/8F42A4F4C15FA25B49D45B02F52C45E0491E65C5 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur THALES 17:24 THALES : Déclaration de transactions sur actions propres réalisées du 11 au 15 m.. PU 14/05 DIVIDENDES CAC40 : ceux qui renoncent, ceux qui confirment 13/05 THALES : nouveau CTO chez Thales Alenia Space CF 13/05 THALES : Christophe Valorge est nommé Directeur Technique de Thales Alenia Space PU 13/05 THALES : plus forte baisse du CAC 40 à la mi-séance du 13 mai 2020 AO 13/05 THALES : plus forte baisse du SBF 120 à la mi-séance du 13 mai 2020 AO 12/05 THALES : Déclaration de transactions sur actions propres réalisées du 4 au 8 mai.. PU 12/05 THALES : augmentation de production pour Trixell CF 11/05 EN DIRECT DES MARCHES : Renault, Air France-KLM, ArcelorMittal, Groupe ADP, N.. 11/05 Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Lundi 11 mai 2020 AO Recommandations des analystes sur THALES 29/04 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : ABB, Dassault Systèmes, Engie, Eramet, Stadler Rail, .. 28/04 THALES : Oddo reste à l'achat après les revenus du T1 CF 20/04 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Accor, Aluflexpack, Equinor, ADP, LafargeHolcim, Mani..