Thales : Déclaration de transactions sur actions propres réalisées du 21 octobre au 1er novembre 2019

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du: 21 octobre au 1er novembre 2019 Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de Volume total journalier (en Prix unitaire Marché (MIC Code) l'instrument financier nombre d'actions) Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 2019-10-21 FR0000121329 750 88,568533 XPAR Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 2019-10-22 FR0000121329 750 88,112053 XPAR Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 2019-10-23 FR0000121329 750 86,795707 XPAR Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 2019-10-24 FR0000121329 750 87,193573 XPAR Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 2019-10-25 FR0000121329 750 86,793653 XPAR Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 2019-10-28 FR0000121329 740 87,128865 XPAR Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 2019-10-29 FR0000121329 733 87,590341 XPAR Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 2019-10-30 FR0000121329 777 87,613024 XPAR Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 2019-10-31 FR0000121329 750 88,331360 XPAR Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 2019-11-01 FR0000121329 750 87,283253 XPAR Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de Prix unitaire Devise Quantité achetée Code identifiant Numéro de référence de la Objectif du Rachat l'instrument financier (unité) marché transaction Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-21T07:01:37Z FR0000121329 89,720000 EUR 15 XPAR OD_5RdB8sy-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-21T07:09:41Z FR0000121329 89,000000 EUR 16 XPAR OD_5RdDAtp-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-21T07:19:54Z FR0000121329 88,980000 EUR 12 XPAR OD_5RdFkG0-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-21T07:28:16Z FR0000121329 88,760000 EUR 16 XPAR OD_5RdHqnm-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-21T07:37:54Z FR0000121329 88,660000 EUR 13 XPAR OD_5RdKHNJ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-21T07:46:17Z FR0000121329 88,740000 EUR 16 XPAR OD_5RdMO0t-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-21T07:56:50Z FR0000121329 88,300000 EUR 17 XPAR OD_5RdP2sA-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-21T08:07:43Z FR0000121329 88,140000 EUR 15 XPAR OD_5RdRmmg-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-21T08:16:58Z FR0000121329 88,100000 EUR 15 XPAR OD_5RdU786-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-21T08:28:57Z FR0000121329 88,040000 EUR 14 XPAR OD_5RdX88I-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-21T08:35:21Z FR0000121329 87,800000 EUR 14 XPAR OD_5RdYk56-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-21T08:45:00Z FR0000121329 87,700000 EUR 14 XPAR OD_5RdbAYc-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-21T08:53:46Z FR0000121329 87,680000 EUR 12 XPAR OD_5RddNOs-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-21T09:01:45Z FR0000121329 87,780000 EUR 16 XPAR OD_5RdfOCO-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-21T09:12:10Z FR0000121329 88,020000 EUR 11 XPAR OD_5Rdi0db-01 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-21T09:12:10Z FR0000121329 88,020000 EUR 3 XPAR OD_5Rdi0dc-02 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-21T09:21:24Z FR0000121329 88,000000 EUR 12 XPAR OD_5RdkKjj-01 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-21T09:27:51Z FR0000121329 88,040000 EUR 16 XPAR OD_5RdlxMT-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-21T09:38:05Z FR0000121329 88,020000 EUR 12 XPAR OD_5RdoXCw-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-21T09:46:01Z FR0000121329 88,020000 EUR 14 XPAR OD_5RdqX90-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-21T09:54:43Z FR0000121329 88,020000 EUR 13 XPAR OD_5RdsilG-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-21T10:03:03Z FR0000121329 88,060000 EUR 11 XPAR OD_5RduowC-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-21T10:03:03Z FR0000121329 88,060000 EUR 6 XPAR OD_5RduowC-02 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-21T10:14:10Z FR0000121329 87,660000 EUR 15 XPAR OD_5RdxcJJ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-21T10:23:31Z FR0000121329 88,000000 EUR 12 XPAR OD_5RdzyNg-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-21T10:31:20Z FR0000121329 87,920000 EUR 17 XPAR OD_5Re1wGs-02 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-21T10:42:06Z FR0000121329 88,000000 EUR 14 XPAR OD_5Re4eOt-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-21T10:51:02Z FR0000121329 88,000000 EUR 13 XPAR OD_5Re6twO-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-21T11:00:00Z FR0000121329 87,680000 EUR 17 XPAR OD_5Re99w2-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-21T11:10:14Z FR0000121329 87,840000 EUR 13 XPAR OD_5ReBjbE-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-21T11:19:00Z FR0000121329 87,740000 EUR 17 XPAR OD_5ReDwJG-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-21T11:32:09Z FR0000121329 87,680000 EUR 14 XPAR OD_5ReHFYu-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-21T11:41:59Z FR0000121329 87,900000 EUR 13 XPAR OD_5ReJjFB-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-21T11:49:13Z FR0000121329 88,200000 EUR 12 XPAR OD_5ReLXuF-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-21T11:55:56Z FR0000121329 88,400000 EUR 16 XPAR OD_5ReNEu8-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-21T12:08:06Z FR0000121329 88,720000 EUR 14 XPAR OD_5ReQIkk-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-21T12:16:35Z FR0000121329 88,740000 EUR 15 XPAR OD_5ReSRBP-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-21T12:24:32Z FR0000121329 88,640000 EUR 14 XPAR OD_5ReURAH-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-21T12:33:00Z FR0000121329 88,800000 EUR 12 XPAR OD_5ReWZVM-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-21T12:40:12Z FR0000121329 89,080000 EUR 11 XPAR OD_5ReYNgu-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de Prix unitaire Devise Quantité achetée Code identifiant Numéro de référence de la Objectif du Rachat l'instrument financier (unité) marché transaction Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-21T12:40:12Z FR0000121329 89,080000 EUR 4 XPAR OD_5ReYNgu-02 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-21T12:50:22Z FR0000121329 89,220000 EUR 12 XPAR OD_5ReawZQ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-21T12:57:22Z FR0000121329 88,940000 EUR 14 XPAR OD_5RechqY-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-21T13:06:23Z FR0000121329 89,060000 EUR 17 XPAR OD_5Reeyb6-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-21T13:17:06Z FR0000121329 89,140000 EUR 16 XPAR OD_5RehfkL-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-21T13:27:16Z FR0000121329 89,040000 EUR 15 XPAR OD_5RekEPh-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-21T13:37:06Z FR0000121329 88,940000 EUR 13 XPAR OD_5RemhzV-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-21T13:45:41Z FR0000121329 89,060000 EUR 17 XPAR OD_5Reorq6-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-21T13:57:28Z FR0000121329 89,380000 EUR 16 XPAR OD_5Rerpmz-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-21T14:06:28Z FR0000121329 89,600000 EUR 17 XPAR OD_5Reu6Jg-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-21T14:17:27Z FR0000121329 89,740000 EUR 13 XPAR OD_5RewriV-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-21T14:26:43Z FR0000121329 90,200000 EUR 16 XPAR OD_5RezCOz-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-21T14:35:57Z FR0000121329 90,160000 EUR 14 XPAR OD_5Rf1WRV-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-21T14:44:39Z FR0000121329 90,260000 EUR 14 XPAR OD_5Rf3iGz-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-21T15:01:41Z FR0000121329 90,320000 EUR 10 XPAR OD_5Rf805e-01 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-22T07:00:20Z FR0000121329 90,520000 EUR 14 XPAR OD_5Rj1LYE-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-22T07:09:26Z FR0000121329 89,060000 EUR 13 XPAR OD_5Rj3dQt-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-22T07:17:45Z FR0000121329 88,760000 EUR 14 XPAR OD_5Rj5jNf-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-22T07:27:32Z FR0000121329 88,660000 EUR 15 XPAR OD_5Rj8Bx2-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-22T07:36:50Z FR0000121329 88,200000 EUR 13 XPAR OD_5RjAXKc-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-22T07:45:35Z FR0000121329 88,980000 EUR 12 XPAR OD_5RjCjgf-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-22T07:53:21Z FR0000121329 89,020000 EUR 12 XPAR OD_5RjEh8a-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-22T08:02:37Z FR0000121329 88,960000 EUR 17 XPAR OD_5RjH1Zs-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-22T08:12:51Z FR0000121329 89,280000 EUR 1 XPAR OD_5RjJbWn-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-22T08:12:52Z FR0000121329 89,280000 EUR 15 XPAR OD_5RjJbYD-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-22T08:22:53Z FR0000121329 88,920000 EUR 16 XPAR OD_5RjM7sn-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-22T08:33:15Z FR0000121329 88,760000 EUR 16 XPAR OD_5RjOjwb-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-22T08:43:35Z FR0000121329 88,920000 EUR 16 XPAR OD_5RjRLDF-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-22T08:54:47Z FR0000121329 88,660000 EUR 13 XPAR OD_5RjUA0C-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-22T08:54:47Z FR0000121329 88,660000 EUR 2 XPAR OD_5RjUA0C-02 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-22T09:04:29Z FR0000121329 88,700000 EUR 14 XPAR OD_5RjWbJD-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-22T09:13:23Z FR0000121329 88,660000 EUR 12 XPAR OD_5RjYqAq-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-22T09:20:32Z FR0000121329 88,620000 EUR 16 XPAR OD_5Rjadov-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-22T09:31:20Z FR0000121329 88,660000 EUR 12 XPAR OD_5RjdMIx-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-22T09:39:04Z FR0000121329 88,700000 EUR 12 XPAR OD_5RjfJ3F-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-22T09:46:36Z FR0000121329 88,720000 EUR 16 XPAR OD_5RjhCiE-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-22T09:57:25Z FR0000121329 88,720000 EUR 17 XPAR OD_5RjjvYO-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-22T10:08:44Z FR0000121329 88,340000 EUR 13 XPAR OD_5RjmmAd-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-22T10:17:46Z FR0000121329 88,240000 EUR 12 XPAR OD_5Rjp37J-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-22T10:24:30Z FR0000121329 88,040000 EUR 13 XPAR OD_5RjqkI8-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de Prix unitaire Devise Quantité achetée Code identifiant Numéro de référence de la Objectif du Rachat l'instrument financier (unité) marché transaction Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-22T10:33:57Z FR0000121329 87,720000 EUR 16 XPAR OD_5Rjt7ry-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-22T10:43:26Z FR0000121329 87,820000 EUR 17 XPAR OD_5RjvVqF-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-22T10:56:53Z FR0000121329 87,700000 EUR 14 XPAR OD_5Rjytn3-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-22T11:03:42Z FR0000121329 87,600000 EUR 15 XPAR OD_5Rk0cDm-02 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-22T11:13:54Z FR0000121329 87,560000 EUR 5 XPAR OD_5Rk3BUV-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-22T11:16:52Z FR0000121329 87,600000 EUR 16 XPAR OD_5Rk3vXR-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-22T11:27:13Z FR0000121329 87,560000 EUR 14 XPAR OD_5Rk6X6k-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-22T11:37:03Z FR0000121329 87,560000 EUR 13 XPAR OD_5Rk90cr-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-22T11:45:16Z FR0000121329 87,700000 EUR 16 XPAR OD_5RkB4zQ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-22T11:55:19Z FR0000121329 87,660000 EUR 13 XPAR OD_5RkDbrv-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-22T12:04:40Z FR0000121329 87,640000 EUR 12 XPAR OD_5RkFxpn-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-22T12:11:38Z FR0000121329 87,660000 EUR 13 XPAR OD_5RkHiWZ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-22T12:20:09Z FR0000121329 87,660000 EUR 16 XPAR OD_5RkJrJt-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-22T12:30:35Z FR0000121329 87,580000 EUR 15 XPAR OD_5RkMUK4-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-22T12:41:25Z FR0000121329 87,660000 EUR 16 XPAR OD_5RkPDJO-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-22T12:50:53Z FR0000121329 87,320000 EUR 17 XPAR OD_5RkRbGc-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-22T13:01:58Z FR0000121329 87,520000 EUR 12 XPAR OD_5RkUO5Y-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-22T13:10:21Z FR0000121329 87,340000 EUR 17 XPAR OD_5RkWV7g-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-22T13:22:35Z FR0000121329 87,300000 EUR 15 XPAR OD_5RkZZt5-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-22T13:30:41Z FR0000121329 87,140000 EUR 12 XPAR OD_5RkbcRj-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-22T13:38:37Z FR0000121329 87,200000 EUR 2 XPAR OD_5RkdcIa-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-22T13:38:37Z FR0000121329 87,200000 EUR 12 XPAR OD_5RkdcIZ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-22T13:48:32Z FR0000121329 87,620000 EUR 15 XPAR OD_5Rkg70Q-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-22T13:57:38Z FR0000121329 87,640000 EUR 16 XPAR OD_5RkiP6o-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-22T14:08:26Z FR0000121329 87,660000 EUR 13 XPAR OD_5Rkl7V6-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-22T14:16:37Z FR0000121329 87,700000 EUR 13 XPAR OD_5RknBQQ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-22T14:27:03Z FR0000121329 87,800000 EUR 17 XPAR OD_5Rkpo9N-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-22T14:36:17Z FR0000121329 87,760000 EUR 13 XPAR OD_5Rks8L8-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-22T14:44:33Z FR0000121329 87,600000 EUR 12 XPAR OD_5RkuDGK-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-22T14:53:39Z FR0000121329 87,500000 EUR 13 XPAR OD_5RkwVQ5-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-22T15:01:02Z FR0000121329 87,680000 EUR 14 XPAR OD_5RkyMdJ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-23T07:00:36Z FR0000121329 87,600000 EUR 6 XPAR OD_5RorwNe-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-23T07:00:36Z FR0000121329 87,600000 EUR 10 XPAR OD_5RorwNZ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-23T07:10:19Z FR0000121329 87,180000 EUR 14 XPAR OD_5RouNpa-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-23T07:19:24Z FR0000121329 86,980000 EUR 17 XPAR OD_5RowfcQ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-23T07:30:51Z FR0000121329 86,640000 EUR 13 XPAR OD_5RozYMO-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-23T07:39:00Z FR0000121329 86,460000 EUR 14 XPAR OD_5Rp1bhP-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-23T07:48:05Z FR0000121329 86,320000 EUR 12 XPAR OD_5Rp3tWM-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-23T07:56:05Z FR0000121329 86,260000 EUR 12 XPAR OD_5Rp5uF3-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-23T08:03:33Z FR0000121329 86,460000 EUR 14 XPAR OD_5Rp7mud-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de Prix unitaire Devise Quantité achetée Code identifiant Numéro de référence de la Objectif du Rachat l'instrument financier (unité) marché transaction Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-23T08:11:41Z FR0000121329 86,480000 EUR 17 XPAR OD_5Rp9pmn-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-23T08:23:24Z FR0000121329 86,320000 EUR 15 XPAR OD_5RpCmX0-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-23T08:32:26Z FR0000121329 86,200000 EUR 12 XPAR OD_5RpF3kS-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-23T08:39:50Z FR0000121329 86,360000 EUR 12 XPAR OD_5RpGvDs-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-23T08:47:43Z FR0000121329 86,340000 EUR 15 XPAR OD_5RpIuDx-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-23T08:58:07Z FR0000121329 86,280000 EUR 17 XPAR OD_5RpLWYK-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-23T09:09:31Z FR0000121329 86,660000 EUR 14 XPAR OD_5RpOOZC-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-23T09:18:00Z FR0000121329 86,600000 EUR 14 XPAR OD_5RpQWtJ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-23T09:26:07Z FR0000121329 86,460000 EUR 16 XPAR OD_5RpSZVX-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-23T09:36:30Z FR0000121329 86,380000 EUR 15 XPAR OD_5RpVBjN-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-23T09:45:47Z FR0000121329 86,380000 EUR 13 XPAR OD_5RpXWWL-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-23T09:54:05Z FR0000121329 86,540000 EUR 15 XPAR OD_5RpZbzV-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-23T10:05:17Z FR0000121329 86,680000 EUR 15 XPAR OD_5RpcQsp-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-23T10:13:40Z FR0000121329 86,580000 EUR 13 XPAR OD_5RpeXri-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-23T10:22:21Z FR0000121329 86,600000 EUR 16 XPAR OD_5RpgjRX-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-23T10:33:19Z FR0000121329 86,440000 EUR 12 XPAR OD_5RpjUQd-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-23T10:42:43Z FR0000121329 86,520000 EUR 15 XPAR OD_5RplrHT-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-23T10:50:07Z FR0000121329 86,380000 EUR 12 XPAR OD_5RpnijD-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-23T10:57:49Z FR0000121329 86,380000 EUR 14 XPAR OD_5Rppf07-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-23T11:06:21Z FR0000121329 86,420000 EUR 15 XPAR OD_5Rpro35-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-23T11:15:47Z FR0000121329 86,620000 EUR 15 XPAR OD_5RpuBRI-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-23T11:24:58Z FR0000121329 86,660000 EUR 15 XPAR OD_5RpwUZT-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-23T11:36:32Z FR0000121329 86,400000 EUR 13 XPAR OD_5RpzPFM-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-23T11:43:14Z FR0000121329 86,440000 EUR 15 XPAR OD_5Rq15p2-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-23T11:55:47Z FR0000121329 86,540000 EUR 12 XPAR OD_5Rq4Fjc-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-23T12:00:10Z FR0000121329 86,660000 EUR 17 XPAR OD_5Rq5M9i-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-23T12:12:04Z FR0000121329 86,600000 EUR 13 XPAR OD_5Rq8LmQ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-23T12:20:26Z FR0000121329 86,620000 EUR 14 XPAR OD_5RqASTG-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-23T12:29:52Z FR0000121329 86,880000 EUR 15 XPAR OD_5RqCplz-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-23T12:40:05Z FR0000121329 86,720000 EUR 17 XPAR OD_5RqFPBX-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-23T12:48:51Z FR0000121329 86,780000 EUR 13 XPAR OD_5RqHc63-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-23T12:58:23Z FR0000121329 86,840000 EUR 14 XPAR OD_5RqK0oE-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-23T13:06:58Z FR0000121329 86,960000 EUR 12 XPAR OD_5RqMAf1-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-23T13:14:37Z FR0000121329 87,020000 EUR 16 XPAR OD_5RqO670-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-23T13:25:48Z FR0000121329 87,360000 EUR 14 XPAR OD_5RqQuhL-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-23T13:33:02Z FR0000121329 87,580000 EUR 2 XPAR OD_5RqSjgT-01 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-23T13:33:02Z FR0000121329 87,580000 EUR 10 XPAR OD_5RqSjgU-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-23T13:44:09Z FR0000121329 87,600000 EUR 15 XPAR OD_5RqVXCY-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-23T13:50:19Z FR0000121329 87,520000 EUR 15 XPAR OD_5RqX5N6-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-10-23T13:59:51Z FR0000121329 87,640000 EUR 12 XPAR OD_5RqZUKk-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 La Sté THALES SA a publié ce contenu, le 05 novembre 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

