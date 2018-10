Thales : Déclaration de transactions sur actions propres réalisées du 22 au 26 octobre 2018 0 30/10/2018 | 11:59 Envoyer par e-mail :

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du: 22 au 26 octobre 2018 Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix unitaire Marché (MIC Code) Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 2018-10-22 FR0000121329 1000 116,285400 XPAR Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 2018-10-23 FR0000121329 1000 113,394250 XPAR Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 2018-10-24 FR0000121329 1000 115,221900 XPAR Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 2018-10-25 FR0000121329 1000 117,030400 XPAR Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 2018-10-26 FR0000121329 1000 114,404350 XPAR Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du: Code identifiant de l'émetteur Nom du PSI Code identifiant du PSI Jour/heure de la transaction (UTC) Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire Devise Quantité achetée Marché (MIC Code) Numéro de reference de la transaction Objectif du Rachat Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-22T07:00:24Z FR0000121329 116,050000 EUR 31 XPAR EUR116040033 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-22T07:12:38Z FR0000121329 115,650000 EUR 32 XPAR EUR116041440 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-22T07:27:45Z FR0000121329 116,050000 EUR 32 XPAR EUR116043549 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-22T07:45:50Z FR0000121329 116,200000 EUR 29 XPAR EUR116045580 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-22T07:57:16Z FR0000121329 116,250000 EUR 37 XPAR EUR116047001 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-22T08:16:42Z FR0000121329 116,200000 EUR 26 XPAR EUR116048736 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-22T08:32:32Z FR0000121329 116,200000 EUR 27 XPAR EUR116049745 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-22T08:45:16Z FR0000121329 116,100000 EUR 30 XPAR EUR116050439 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-22T09:02:18Z FR0000121329 116,200000 EUR 32 XPAR EUR116051231 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-22T09:18:05Z FR0000121329 116,450000 EUR 32 XPAR EUR116051965 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-22T09:45:09Z FR0000121329 116,400000 EUR 28 XPAR EUR116053351 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-22T09:53:50Z FR0000121329 116,300000 EUR 38 XPAR EUR116053831 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-22T10:17:18Z FR0000121329 116,350000 EUR 26 XPAR EUR116054920 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-22T10:40:35Z FR0000121329 116,450000 EUR 36 XPAR EUR116055836 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-22T10:59:34Z FR0000121329 116,550000 EUR 34 XPAR EUR116056730 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-22T11:24:13Z FR0000121329 116,800000 EUR 26 XPAR EUR116058292 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-22T11:40:11Z FR0000121329 116,700000 EUR 28 XPAR EUR116059100 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-22T11:59:49Z FR0000121329 117,050000 EUR 30 XPAR EUR116059937 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-22T12:20:02Z FR0000121329 117,200000 EUR 37 XPAR EUR116061110 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-22T12:42:53Z FR0000121329 116,950000 EUR 34 XPAR EUR116062639 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-22T13:08:06Z FR0000121329 117,100000 EUR 38 XPAR EUR116065841 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-22T13:21:05Z FR0000121329 116,950000 EUR 30 XPAR EUR116067248 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-22T13:21:05Z FR0000121329 116,950000 EUR 3 XPAR EUR116067249 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-22T13:35:20Z FR0000121329 116,900000 EUR 13 XPAR EUR116068884 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-22T13:35:20Z FR0000121329 116,900000 EUR 16 XPAR EUR116068885 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-22T13:46:03Z FR0000121329 116,450000 EUR 35 XPAR EUR116070966 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-22T13:58:42Z FR0000121329 116,000000 EUR 33 XPAR EUR116073317 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-22T14:09:02Z FR0000121329 115,450000 EUR 29 XPAR EUR116075186 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-22T14:19:46Z FR0000121329 115,600000 EUR 26 XPAR EUR116076837 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-22T14:29:22Z FR0000121329 115,300000 EUR 30 XPAR EUR116078297 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-22T14:38:56Z FR0000121329 115,500000 EUR 38 XPAR EUR116079516 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-22T14:50:40Z FR0000121329 115,650000 EUR 29 XPAR EUR116081215 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-22T15:02:47Z FR0000121329 115,800000 EUR 29 XPAR EUR116083376 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-22T15:09:28Z FR0000121329 115,850000 EUR 26 XPAR EUR116085204 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-23T07:05:16Z FR0000121329 113,900000 EUR 31 XPAR EUR116094270 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-23T07:11:57Z FR0000121329 113,800000 EUR 35 XPAR EUR116095616 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-23T07:29:06Z FR0000121329 113,750000 EUR 30 XPAR EUR116098032 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-23T07:45:37Z FR0000121329 114,250000 EUR 34 XPAR EUR116099869 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-23T08:08:41Z FR0000121329 114,050000 EUR 38 XPAR EUR116103944 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-23T08:26:54Z FR0000121329 113,750000 EUR 29 XPAR EUR116106724 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-23T08:42:23Z FR0000121329 113,250000 EUR 31 XPAR EUR116108733 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du: Code identifiant de l'émetteur Nom du PSI Code identifiant du PSI Jour/heure de la transaction (UTC) Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire Devise Quantité achetée Marché (MIC Code) Numéro de reference de la transaction Objectif du Rachat Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-23T09:01:40Z FR0000121329 113,050000 EUR 37 XPAR EUR116112047 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-23T09:22:24Z FR0000121329 112,550000 EUR 33 XPAR EUR116116024 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-23T09:57:12Z FR0000121329 112,800000 EUR 39 XPAR EUR116120542 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-23T10:09:26Z FR0000121329 113,000000 EUR 23 XPAR EUR116121930 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-23T10:09:26Z FR0000121329 113,000000 EUR 10 XPAR EUR116121934 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-23T10:29:37Z FR0000121329 113,200000 EUR 1 XPAR EUR116123821 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-23T10:29:37Z FR0000121329 113,200000 EUR 37 XPAR EUR116123822 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-23T11:04:44Z FR0000121329 113,450000 EUR 36 XPAR EUR116127044 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-23T11:26:09Z FR0000121329 113,600000 EUR 30 XPAR EUR116128902 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-23T11:48:26Z FR0000121329 113,250000 EUR 30 XPAR EUR116131197 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-23T12:11:40Z FR0000121329 113,450000 EUR 28 XPAR EUR116133325 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-23T12:28:56Z FR0000121329 113,550000 EUR 37 XPAR EUR116135142 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-23T12:51:13Z FR0000121329 114,050000 EUR 33 XPAR EUR116137380 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-23T13:10:49Z FR0000121329 113,700000 EUR 28 XPAR EUR116139251 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-23T13:26:50Z FR0000121329 113,350000 EUR 27 XPAR EUR116141249 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-23T13:40:01Z FR0000121329 113,550000 EUR 36 XPAR EUR116144812 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-23T13:52:16Z FR0000121329 113,900000 EUR 30 XPAR EUR116147120 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-23T14:02:56Z FR0000121329 113,700000 EUR 36 XPAR EUR116148867 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-23T14:16:04Z FR0000121329 113,400000 EUR 3 XPAR EUR116151378 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-23T14:16:04Z FR0000121329 113,400000 EUR 28 XPAR EUR116151379 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-23T14:26:55Z FR0000121329 113,050000 EUR 40 XPAR EUR116153726 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-23T14:41:10Z FR0000121329 112,850000 EUR 28 XPAR EUR116156589 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-23T14:53:42Z FR0000121329 113,050000 EUR 37 XPAR EUR116159370 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-23T15:03:55Z FR0000121329 112,900000 EUR 33 XPAR EUR116162413 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-23T15:13:41Z FR0000121329 112,950000 EUR 31 XPAR EUR116164773 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-23T15:21:48Z FR0000121329 113,000000 EUR 33 XPAR EUR116166513 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-23T15:23:53Z FR0000121329 112,950000 EUR 8 XPAR EUR116166875 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-24T07:00:24Z FR0000121329 113,150000 EUR 35 XPAR EUR116176986 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-24T07:13:44Z FR0000121329 113,850000 EUR 30 XPAR EUR116178992 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-24T07:28:42Z FR0000121329 114,150000 EUR 36 XPAR EUR116181255 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-24T07:49:07Z FR0000121329 114,100000 EUR 30 XPAR EUR116184500 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-24T08:05:01Z FR0000121329 114,000000 EUR 28 XPAR EUR116186015 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-24T08:21:07Z FR0000121329 113,100000 EUR 35 XPAR EUR116188922 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-24T08:40:23Z FR0000121329 113,600000 EUR 38 XPAR EUR116191489 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-24T09:03:26Z FR0000121329 113,950000 EUR 37 XPAR EUR116194302 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-24T09:27:25Z FR0000121329 114,100000 EUR 34 XPAR EUR116196946 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-24T09:46:03Z FR0000121329 114,450000 EUR 35 XPAR EUR116199259 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-24T10:08:49Z FR0000121329 114,450000 EUR 32 XPAR EUR116202476 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-24T10:31:26Z FR0000121329 114,550000 EUR 7 XPAR EUR116204801 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-24T10:31:26Z FR0000121329 114,550000 EUR 29 XPAR EUR116204802 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-24T10:57:27Z FR0000121329 114,800000 EUR 36 XPAR EUR116206936 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du: Code identifiant de l'émetteur Nom du PSI Code identifiant du PSI Jour/heure de la transaction (UTC) Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire Devise Quantité achetée Marché (MIC Code) Numéro de reference de la transaction Objectif du Rachat Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-24T11:35:04Z FR0000121329 115,650000 EUR 37 XPAR EUR116209895 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-24T11:52:09Z FR0000121329 115,700000 EUR 13 XPAR EUR116211619 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-24T11:52:09Z FR0000121329 115,700000 EUR 18 XPAR EUR116211620 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-24T12:19:29Z FR0000121329 116,200000 EUR 33 XPAR EUR116214993 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-24T12:37:34Z FR0000121329 116,500000 EUR 30 XPAR EUR116217577 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-24T12:53:54Z FR0000121329 116,350000 EUR 6 XPAR EUR116219542 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-24T12:53:54Z FR0000121329 116,350000 EUR 28 XPAR EUR116219543 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-24T13:14:14Z FR0000121329 116,300000 EUR 39 XPAR EUR116221992 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-24T13:33:42Z FR0000121329 116,500000 EUR 15 XPAR EUR116224655 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-24T13:33:42Z FR0000121329 116,500000 EUR 17 XPAR EUR116224656 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-24T13:46:10Z FR0000121329 116,450000 EUR 27 XPAR EUR116226804 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-24T13:56:09Z FR0000121329 116,450000 EUR 39 XPAR EUR116228424 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-24T14:09:45Z FR0000121329 116,400000 EUR 30 XPAR EUR116231155 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-24T14:21:43Z FR0000121329 115,950000 EUR 39 XPAR EUR116233962 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-24T14:36:12Z FR0000121329 116,100000 EUR 28 XPAR EUR116236479 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-24T14:44:36Z FR0000121329 116,250000 EUR 37 XPAR EUR116237934 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-24T14:58:03Z FR0000121329 116,200000 EUR 37 XPAR EUR116241226 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-24T15:07:11Z FR0000121329 116,000000 EUR 85 XPAR EUR116243473 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-25T07:01:34Z FR0000121329 114,850000 EUR 34 XPAR OD_4taLOCd-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-25T07:14:19Z FR0000121329 114,900000 EUR 35 XPAR OD_4taObRL-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-25T07:31:04Z FR0000121329 114,900000 EUR 34 XPAR OD_4taSooq-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-25T07:50:07Z FR0000121329 115,600000 EUR 32 XPAR OD_4taXcEY-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-25T08:07:34Z FR0000121329 116,150000 EUR 35 XPAR OD_4tac0YY-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-25T08:41:13Z FR0000121329 116,550000 EUR 37 XPAR OD_4takTj2-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-25T08:48:24Z FR0000121329 116,650000 EUR 36 XPAR OD_4tamHpd-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-25T09:12:55Z FR0000121329 116,850000 EUR 32 XPAR OD_4tasSWB-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-25T09:28:30Z FR0000121329 117,200000 EUR 29 XPAR OD_4tawNiU-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-25T09:46:51Z FR0000121329 117,450000 EUR 31 XPAR OD_4tb109J-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-25T10:06:53Z FR0000121329 117,150000 EUR 35 XPAR OD_4tb62kD-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-25T10:35:23Z FR0000121329 117,000000 EUR 15 XPAR OD_4tbDDpI-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-25T10:35:23Z FR0000121329 117,000000 EUR 17 XPAR OD_4tbDDpS-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-25T10:57:33Z FR0000121329 117,350000 EUR 33 XPAR OD_4tbInmQ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-25T11:20:36Z FR0000121329 117,400000 EUR 34 XPAR OD_4tbObP1-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-25T11:45:47Z FR0000121329 116,600000 EUR 34 XPAR OD_4tbUwer-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-25T12:08:24Z FR0000121329 116,850000 EUR 38 XPAR OD_4tbadZC-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-25T12:34:48Z FR0000121329 117,300000 EUR 27 XPAR OD_4tbhHgJ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-25T12:51:03Z FR0000121329 117,250000 EUR 27 XPAR OD_4tblNDf-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-25T13:08:22Z FR0000121329 116,950000 EUR 35 XPAR OD_4tbpjW0-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-25T13:28:21Z FR0000121329 117,200000 EUR 25 XPAR OD_4tbulZ7-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-25T13:28:21Z FR0000121329 117,200000 EUR 6 XPAR OD_4tbulZ8-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-25T13:40:24Z FR0000121329 117,150000 EUR 36 XPAR OD_4tbxnVS-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du: Code identifiant de l'émetteur Nom du PSI Code identifiant du PSI Jour/heure de la transaction (UTC) Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire Devise Quantité achetée Marché (MIC Code) Numéro de reference de la transaction Objectif du Rachat Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-25T13:54:46Z FR0000121329 117,850000 EUR 38 XPAR OD_4tc1Pxs-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-25T14:07:29Z FR0000121329 118,300000 EUR 32 XPAR OD_4tc4cJ8-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-25T14:18:52Z FR0000121329 118,050000 EUR 6 XPAR OD_4tc7U4v-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-25T14:18:55Z FR0000121329 118,050000 EUR 25 XPAR OD_4tc7Uj6-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-25T14:31:37Z FR0000121329 117,750000 EUR 38 XPAR OD_4tcAgyZ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-25T14:43:43Z FR0000121329 118,050000 EUR 26 XPAR OD_4tcDjqu-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-25T14:52:46Z FR0000121329 117,950000 EUR 28 XPAR OD_4tcG1G6-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-25T15:02:00Z FR0000121329 118,250000 EUR 27 XPAR OD_4tcILE4-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-25T15:10:44Z FR0000121329 117,950000 EUR 32 XPAR OD_4tcKXeS-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-25T15:13:47Z FR0000121329 117,950000 EUR 51 XPAR OD_4tcLJ7t-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-26T07:00:16Z FR0000121329 117,450000 EUR 26 XPAR OD_4tgBaYC-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-26T07:11:02Z FR0000121329 115,400000 EUR 27 XPAR OD_4tgEIhC-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-26T07:22:00Z FR0000121329 115,150000 EUR 31 XPAR OD_4tgH3mA-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-26T07:38:39Z FR0000121329 115,250000 EUR 30 XPAR OD_4tgLFgH-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-26T07:56:02Z FR0000121329 115,650000 EUR 33 XPAR OD_4tgPcwq-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-26T08:18:09Z FR0000121329 115,600000 EUR 38 XPAR OD_4tgVCOb-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-26T08:36:35Z FR0000121329 115,750000 EUR 33 XPAR OD_4tgZpxp-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-26T08:55:22Z FR0000121329 115,100000 EUR 11 XPAR OD_4tgeZ9C-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-26T08:55:22Z FR0000121329 115,100000 EUR 23 XPAR OD_4tgeZ9O-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-26T09:16:50Z FR0000121329 114,850000 EUR 36 XPAR OD_4tgjyM2-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-26T09:37:18Z FR0000121329 114,400000 EUR 37 XPAR OD_4tgp7bK-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-26T10:00:01Z FR0000121329 114,600000 EUR 28 XPAR OD_4tguqEc-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-26T10:17:54Z FR0000121329 114,800000 EUR 33 XPAR OD_4tgzLQK-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-26T10:42:37Z FR0000121329 114,550000 EUR 26 XPAR OD_4th5ZNp-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-26T11:01:46Z FR0000121329 113,500000 EUR 26 XPAR OD_4thAO4d-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-26T11:21:04Z FR0000121329 113,850000 EUR 38 XPAR OD_4thFFFE-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-26T11:48:48Z FR0000121329 114,000000 EUR 28 XPAR OD_4thMEAo-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-26T12:13:09Z FR0000121329 113,950000 EUR 30 XPAR OD_4thSMCS-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-26T12:31:00Z FR0000121329 114,000000 EUR 28 XPAR OD_4thWr1E-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-26T12:47:34Z FR0000121329 114,250000 EUR 27 XPAR OD_4thb1TU-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-26T13:03:49Z FR0000121329 114,650000 EUR 27 XPAR OD_4thf7Ea-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-26T13:22:55Z FR0000121329 114,450000 EUR 30 XPAR OD_4thjvF0-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-26T13:33:39Z FR0000121329 113,900000 EUR 27 XPAR OD_4thmcjg-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-26T13:44:38Z FR0000121329 114,050000 EUR 30 XPAR OD_4thpOCm-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-26T13:56:27Z FR0000121329 113,950000 EUR 31 XPAR OD_4thsMdz-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-26T14:06:56Z FR0000121329 113,650000 EUR 31 XPAR OD_4thv0Do-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-26T14:22:49Z FR0000121329 113,450000 EUR 10 XPAR OD_4thz0Bq-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-26T14:22:49Z FR0000121329 113,450000 EUR 28 XPAR OD_4thz0Bz-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-26T14:32:17Z FR0000121329 113,250000 EUR 29 XPAR OD_4ti1Nzg-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-26T14:32:17Z FR0000121329 113,250000 EUR 7 XPAR OD_4ti1NzU-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-26T14:45:41Z FR0000121329 113,150000 EUR 30 XPAR OD_4ti4lDi-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe La Sté THALES SA a publié ce contenu, le 30 octobre 2018, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

