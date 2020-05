Thales : Déclaration de transactions sur actions propres réalisées du 27 au 30 avril 2020 0 05/05/2020 | 09:10 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du: 27 au 30 avril 2020 Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 2020-04-27 Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 2020-04-28 Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 2020-04-29 Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 2020-04-30 Code identifiant de Volume total journalier (en l'instrument financier nombre d'actions) FR0000121329 885 FR0000121329 885 FR0000121329 885 FR0000121329 885 Prix unitaire Marché (MIC Code) 68,719458 XPAR 69,644836 XPAR 71,141514 XPAR 71,042079 XPAR Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire Devise Quantité achetée Code identifiant Numéro de référence de la Objectif du Rachat (unité) marché transaction Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-04-27T07:01:17Z FR0000121329 2020-04-27T07:06:36Z FR0000121329 2020-04-27T07:16:17Z FR0000121329 2020-04-27T07:22:05Z FR0000121329 2020-04-27T07:36:46Z FR0000121329 2020-04-27T07:46:18Z FR0000121329 2020-04-27T07:54:35Z FR0000121329 2020-04-27T08:01:35Z FR0000121329 2020-04-27T08:13:03Z FR0000121329 2020-04-27T08:24:54Z FR0000121329 2020-04-27T08:32:02Z FR0000121329 2020-04-27T08:44:22Z FR0000121329 2020-04-27T08:49:26Z FR0000121329 2020-04-27T09:02:17Z FR0000121329 2020-04-27T09:09:51Z FR0000121329 2020-04-27T09:22:31Z FR0000121329 2020-04-27T09:41:10Z FR0000121329 2020-04-27T09:51:26Z FR0000121329 2020-04-27T09:57:09Z FR0000121329 2020-04-27T10:20:58Z FR0000121329 2020-04-27T10:22:54Z FR0000121329 2020-04-27T10:22:54Z FR0000121329 2020-04-27T10:40:50Z FR0000121329 2020-04-27T10:45:25Z FR0000121329 2020-04-27T10:50:46Z FR0000121329 2020-04-27T11:09:38Z FR0000121329 2020-04-27T11:09:38Z FR0000121329 2020-04-27T11:28:12Z FR0000121329 2020-04-27T11:31:55Z FR0000121329 2020-04-27T11:39:45Z FR0000121329 2020-04-27T11:56:26Z FR0000121329 2020-04-27T12:03:39Z FR0000121329 2020-04-27T12:14:22Z FR0000121329 2020-04-27T12:24:00Z FR0000121329 2020-04-27T12:24:37Z FR0000121329 2020-04-27T12:32:58Z FR0000121329 2020-04-27T12:49:27Z FR0000121329 2020-04-27T12:54:32Z FR0000121329 2020-04-27T13:15:40Z FR0000121329 69,520000 EUR 5 XPAR OD_5jSIOZ3-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,680000 EUR 17 XPAR OD_5jSJjb9-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,220000 EUR 16 XPAR OD_5jSMAt1-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,720000 EUR 17 XPAR OD_5jSNdP8-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,700000 EUR 17 XPAR OD_5jSRKXR-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,540000 EUR 15 XPAR OD_5jSTjHM-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,660000 EUR 21 XPAR OD_5jSVoW2-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,520000 EUR 22 XPAR OD_5jSXZme-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,420000 EUR 17 XPAR OD_5jSaSt5-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,320000 EUR 16 XPAR OD_5jSdRgq-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,260000 EUR 15 XPAR OD_5jSfFC4-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,220000 EUR 17 XPAR OD_5jSiLin-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,180000 EUR 16 XPAR OD_5jSjcrh-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,200000 EUR 21 XPAR OD_5jSmrJz-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,260000 EUR 20 XPAR OD_5jSolUo-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,180000 EUR 20 XPAR OD_5jSrxC1-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,600000 EUR 25 XPAR OD_5jSweCB-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,680000 EUR 17 XPAR OD_5jSzEXx-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,680000 EUR 20 XPAR OD_5jT0fjd-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,560000 EUR 16 XPAR OD_5jT6fQD-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,560000 EUR 6 XPAR OD_5jT79dG-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,560000 EUR 14 XPAR OD_5jT79dH-01 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,620000 EUR 15 XPAR OD_5jTBfVy-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,680000 EUR 27 XPAR OD_5jTCp1n-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,560000 EUR 21 XPAR OD_5jTEAdn-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,500000 EUR 9 XPAR OD_5jTIuym-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,500000 EUR 13 XPAR OD_5jTIuyn-01 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,640000 EUR 15 XPAR OD_5jTNaux-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,680000 EUR 24 XPAR OD_5jTOWtE-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,680000 EUR 21 XPAR OD_5jTQVII-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,740000 EUR 25 XPAR OD_5jTUhXv-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,740000 EUR 15 XPAR OD_5jTWWDJ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,760000 EUR 15 XPAR OD_5jTZDQV-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,800000 EUR 5 XPAR OD_5jTbdnA-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,800000 EUR 15 XPAR OD_5jTbnXZ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,820000 EUR 21 XPAR OD_5jTdtpV-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,880000 EUR 19 XPAR OD_5jTi3AZ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,820000 EUR 22 XPAR OD_5jTjKVJ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,880000 EUR 20 XPAR OD_5jToeMd-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire Devise Quantité achetée Code identifiant Numéro de référence de la Objectif du Rachat (unité) marché transaction Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-04-27T13:15:40Z FR0000121329 2020-04-27T13:20:48Z FR0000121329 2020-04-27T13:20:48Z FR0000121329 2020-04-27T13:37:23Z FR0000121329 2020-04-27T13:44:12Z FR0000121329 2020-04-27T13:53:32Z FR0000121329 2020-04-27T14:04:14Z FR0000121329 2020-04-27T14:15:51Z FR0000121329 2020-04-27T14:15:51Z FR0000121329 2020-04-27T14:30:33Z FR0000121329 2020-04-27T14:34:13Z FR0000121329 2020-04-27T14:45:59Z FR0000121329 2020-04-27T14:56:43Z FR0000121329 2020-04-27T14:58:26Z FR0000121329 2020-04-27T15:04:07Z FR0000121329 2020-04-27T15:08:01Z FR0000121329 2020-04-28T07:05:14Z FR0000121329 2020-04-28T07:11:57Z FR0000121329 2020-04-28T07:28:09Z FR0000121329 2020-04-28T07:32:24Z FR0000121329 2020-04-28T07:45:57Z FR0000121329 2020-04-28T07:55:04Z FR0000121329 2020-04-28T08:05:19Z FR0000121329 2020-04-28T08:18:20Z FR0000121329 2020-04-28T08:27:14Z FR0000121329 2020-04-28T08:37:10Z FR0000121329 2020-04-28T08:48:12Z FR0000121329 2020-04-28T08:58:01Z FR0000121329 2020-04-28T09:04:29Z FR0000121329 2020-04-28T09:20:03Z FR0000121329 2020-04-28T09:20:03Z FR0000121329 2020-04-28T09:29:25Z FR0000121329 2020-04-28T09:44:22Z FR0000121329 2020-04-28T09:44:22Z FR0000121329 2020-04-28T09:52:41Z FR0000121329 2020-04-28T10:02:50Z FR0000121329 2020-04-28T10:13:29Z FR0000121329 2020-04-28T10:21:47Z FR0000121329 2020-04-28T10:33:53Z FR0000121329 68,880000 EUR 7 XPAR OD_5jToeMe-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,720000 EUR 9 XPAR OD_5jTpwLW-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,720000 EUR 8 XPAR OD_5jTpwLW-02 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,860000 EUR 21 XPAR OD_5jTu7IQ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,860000 EUR 15 XPAR OD_5jTvpkV-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,960000 EUR 16 XPAR OD_5jTyBHG-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,920000 EUR 18 XPAR OD_5jU0sQD-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,900000 EUR 5 XPAR OD_5jU3nlW-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,900000 EUR 20 XPAR OD_5jU3nlY-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,180000 EUR 19 XPAR OD_5jU7V44-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,200000 EUR 19 XPAR OD_5jU8QRh-02 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,140000 EUR 17 XPAR OD_5jUBO1x-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,120000 EUR 2 XPAR OD_5jUE5fx-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,100000 EUR 15 XPAR OD_5jUEWGi-01 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,060000 EUR 20 XPAR OD_5jUFwy3-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,940000 EUR 2 XPAR OD_5jUGw4M-01 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,740000 EUR 19 XPAR OD_5jY9v1k-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,080000 EUR 20 XPAR OD_5jYBboB-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,700000 EUR 18 XPAR OD_5jYFggF-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,840000 EUR 20 XPAR OD_5jYGkp2-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,820000 EUR 19 XPAR OD_5jYKAPI-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,980000 EUR 17 XPAR OD_5jYMSej-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,620000 EUR 21 XPAR OD_5jYP2k2-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,420000 EUR 18 XPAR OD_5jYSJxi-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,420000 EUR 16 XPAR OD_5jYUYwK-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,120000 EUR 20 XPAR OD_5jYX3rC-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,020000 EUR 20 XPAR OD_5jYZpxt-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,020000 EUR 11 XPAR OD_5jYcJBu-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,940000 EUR 20 XPAR OD_5jYdwEm-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,980000 EUR 14 XPAR OD_5jYhrC6-02 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,980000 EUR 8 XPAR OD_5jYhrC7-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,940000 EUR 21 XPAR OD_5jYkDOV-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,980000 EUR 8 XPAR OD_5jYnyfJ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,980000 EUR 14 XPAR OD_5jYnyfK-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,180000 EUR 16 XPAR OD_5jYq4Vn-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,060000 EUR 16 XPAR OD_5jYscv5-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,140000 EUR 18 XPAR OD_5jYvJFN-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,240000 EUR 16 XPAR OD_5jYxOls-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,240000 EUR 15 XPAR OD_5jZ0Rnr-01 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire Devise Quantité achetée Code identifiant Numéro de référence de la Objectif du Rachat (unité) marché transaction Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-04-28T10:47:10Z FR0000121329 2020-04-28T10:51:07Z FR0000121329 2020-04-28T11:06:44Z FR0000121329 2020-04-28T11:12:37Z FR0000121329 2020-04-28T11:21:57Z FR0000121329 2020-04-28T11:30:54Z FR0000121329 2020-04-28T11:47:42Z FR0000121329 2020-04-28T11:54:15Z FR0000121329 2020-04-28T12:06:28Z FR0000121329 2020-04-28T12:15:41Z FR0000121329 2020-04-28T12:26:44Z FR0000121329 2020-04-28T12:37:54Z FR0000121329 2020-04-28T12:46:15Z FR0000121329 2020-04-28T12:46:15Z FR0000121329 2020-04-28T13:01:20Z FR0000121329 2020-04-28T13:08:30Z FR0000121329 2020-04-28T13:15:23Z FR0000121329 2020-04-28T13:27:16Z FR0000121329 2020-04-28T13:34:23Z FR0000121329 2020-04-28T13:45:23Z FR0000121329 2020-04-28T13:57:08Z FR0000121329 2020-04-28T13:57:08Z FR0000121329 2020-04-28T14:08:36Z FR0000121329 2020-04-28T14:17:52Z FR0000121329 2020-04-28T14:27:46Z FR0000121329 2020-04-28T14:39:46Z FR0000121329 2020-04-28T14:46:06Z FR0000121329 2020-04-29T07:00:04Z FR0000121329 2020-04-29T07:12:21Z FR0000121329 2020-04-29T07:23:36Z FR0000121329 2020-04-29T07:39:02Z FR0000121329 2020-04-29T07:42:55Z FR0000121329 2020-04-29T07:57:44Z FR0000121329 2020-04-29T08:05:03Z FR0000121329 2020-04-29T08:13:45Z FR0000121329 2020-04-29T08:22:56Z FR0000121329 2020-04-29T08:33:49Z FR0000121329 2020-04-29T08:48:20Z FR0000121329 2020-04-29T08:56:44Z FR0000121329 69,300000 EUR 20 XPAR OD_5jZ3msi-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,160000 EUR 18 XPAR OD_5jZ4maz-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,340000 EUR 19 XPAR OD_5jZ8iTu-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,420000 EUR 17 XPAR OD_5jZACAi-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,320000 EUR 18 XPAR OD_5jZCXpC-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,380000 EUR 19 XPAR OD_5jZEnXZ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,380000 EUR 21 XPAR OD_5jZJ1xa-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,660000 EUR 19 XPAR OD_5jZKg1L-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,680000 EUR 17 XPAR OD_5jZNkiP-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,140000 EUR 22 XPAR OD_5jZQ4gH-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,080000 EUR 17 XPAR OD_5jZSr6q-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,060000 EUR 16 XPAR OD_5jZVfRo-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,980000 EUR 9 XPAR OD_5jZXlel-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,980000 EUR 8 XPAR OD_5jZXlem-01 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,180000 EUR 19 XPAR OD_5jZbZFg-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,800000 EUR 16 XPAR OD_5jZdN1b-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,700000 EUR 19 XPAR OD_5jZf6Nw-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,320000 EUR 16 XPAR OD_5jZi5zm-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,460000 EUR 19 XPAR OD_5jZjt8m-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,860000 EUR 21 XPAR OD_5jZmeq7-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,260000 EUR 8 XPAR OD_5jZpc7m-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,260000 EUR 8 XPAR OD_5jZpc7q-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,140000 EUR 19 XPAR OD_5jZsV7e-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,020000 EUR 19 XPAR OD_5jZupjs-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,040000 EUR 19 XPAR OD_5jZxKM0-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,120000 EUR 19 XPAR OD_5ja0Lej-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,040000 EUR 58 XPAR OD_5ja1wXU-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,360000 EUR 19 XPAR OD_5jdz8v7-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,620000 EUR 18 XPAR OD_5je2EZu-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,700000 EUR 20 XPAR OD_5je544C-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,900000 EUR 18 XPAR OD_5je8x6G-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,840000 EUR 15 XPAR OD_5je9vmi-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,620000 EUR 21 XPAR OD_5jeDf6A-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,620000 EUR 19 XPAR OD_5jeFVA6-02 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,740000 EUR 16 XPAR OD_5jeHgpp-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,560000 EUR 17 XPAR OD_5jeK0Ir-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,380000 EUR 15 XPAR OD_5jeMk9S-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,740000 EUR 24 XPAR OD_5jeQOn1-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,120000 EUR 20 XPAR OD_5jeSVpp-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire Devise Quantité achetée Code identifiant Numéro de référence de la Objectif du Rachat (unité) marché transaction Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-04-29T09:06:09Z FR0000121329 2020-04-29T09:20:18Z FR0000121329 2020-04-29T09:29:28Z FR0000121329 2020-04-29T09:41:06Z FR0000121329 2020-04-29T09:49:03Z FR0000121329 2020-04-29T10:02:04Z FR0000121329 2020-04-29T10:19:23Z FR0000121329 2020-04-29T10:22:48Z FR0000121329 2020-04-29T10:38:27Z FR0000121329 2020-04-29T10:45:00Z FR0000121329 2020-04-29T10:45:04Z FR0000121329 2020-04-29T10:56:35Z FR0000121329 2020-04-29T11:06:26Z FR0000121329 2020-04-29T11:12:32Z FR0000121329 2020-04-29T11:24:09Z FR0000121329 2020-04-29T11:34:39Z FR0000121329 2020-04-29T11:39:28Z FR0000121329 2020-04-29T11:39:28Z FR0000121329 2020-04-29T11:39:28Z FR0000121329 2020-04-29T12:03:28Z FR0000121329 2020-04-29T12:06:50Z FR0000121329 2020-04-29T12:06:50Z FR0000121329 2020-04-29T12:13:48Z FR0000121329 2020-04-29T12:29:51Z FR0000121329 2020-04-29T12:38:25Z FR0000121329 2020-04-29T12:50:08Z FR0000121329 2020-04-29T13:01:43Z FR0000121329 2020-04-29T13:01:43Z FR0000121329 2020-04-29T13:15:20Z FR0000121329 2020-04-29T13:15:29Z FR0000121329 2020-04-29T13:23:03Z FR0000121329 2020-04-29T13:32:06Z FR0000121329 2020-04-29T13:41:28Z FR0000121329 2020-04-29T13:51:14Z FR0000121329 2020-04-29T14:01:03Z FR0000121329 2020-04-29T14:16:29Z FR0000121329 2020-04-29T14:28:39Z FR0000121329 2020-04-29T14:36:32Z FR0000121329 2020-04-29T14:41:56Z FR0000121329 71,300000 EUR 20 XPAR OD_5jeUsol-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,200000 EUR 22 XPAR OD_5jeYRal-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,560000 EUR 17 XPAR OD_5jeakji-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,000000 EUR 18 XPAR OD_5jedgHO-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,880000 EUR 17 XPAR OD_5jefgS5-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,840000 EUR 15 XPAR OD_5jeixVt-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,000000 EUR 27 XPAR OD_5jenJse-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,980000 EUR 21 XPAR OD_5jeoBBT-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,620000 EUR 19 XPAR OD_5jes7df-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,300000 EUR 5 XPAR OD_5jetlmQ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,300000 EUR 11 XPAR OD_5jetmuF-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,380000 EUR 15 XPAR OD_5jewgd3-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,540000 EUR 16 XPAR OD_5jezAJg-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,420000 EUR 22 XPAR OD_5jf0hd4-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,100000 EUR 2 XPAR OD_5jf3cte-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,280000 EUR 24 XPAR OD_5jf6GdZ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,300000 EUR 8 XPAR OD_5jf7TqI-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,300000 EUR 10 XPAR OD_5jf7TqJ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,300000 EUR 1 XPAR OD_5jf7TqJ-02 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,400000 EUR 16 XPAR OD_5jfDWZd-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,320000 EUR 7 XPAR OD_5jfEN6f-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,320000 EUR 14 XPAR OD_5jfEN6g-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,340000 EUR 17 XPAR OD_5jfG7wv-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,740000 EUR 27 XPAR OD_5jfKAKr-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,280000 EUR 22 XPAR OD_5jfMK5C-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,280000 EUR 20 XPAR OD_5jfPH2R-01 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,280000 EUR 7 XPAR OD_5jfSBiQ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,280000 EUR 12 XPAR OD_5jfSBiR-01 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,600000 EUR 16 XPAR OD_5jfVcHS-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,600000 EUR 4 XPAR OD_5jfVebx-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,540000 EUR 19 XPAR OD_5jfXYgV-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,400000 EUR 15 XPAR OD_5jfZpxs-02 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,500000 EUR 19 XPAR OD_5jfcCGY-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,580000 EUR 18 XPAR OD_5jfeef2-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,540000 EUR 21 XPAR OD_5jfh7rM-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,700000 EUR 15 XPAR OD_5jfl0pY-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,940000 EUR 21 XPAR OD_5jfo4ek-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,980000 EUR 15 XPAR OD_5jfq3l7-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,840000 EUR 15 XPAR OD_5jfrQ0H-03 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire Devise Quantité achetée Code identifiant Numéro de référence de la Objectif du Rachat (unité) marché transaction Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-04-29T14:53:24Z FR0000121329 2020-04-29T14:59:27Z FR0000121329 2020-04-29T15:16:56Z FR0000121329 2020-04-30T07:02:58Z FR0000121329 2020-04-30T07:11:37Z FR0000121329 2020-04-30T07:22:46Z FR0000121329 2020-04-30T07:22:46Z FR0000121329 2020-04-30T07:32:07Z FR0000121329 2020-04-30T07:39:31Z FR0000121329 2020-04-30T07:51:03Z FR0000121329 2020-04-30T08:01:03Z FR0000121329 2020-04-30T08:12:22Z FR0000121329 2020-04-30T08:22:19Z FR0000121329 2020-04-30T08:34:06Z FR0000121329 2020-04-30T08:39:28Z FR0000121329 2020-04-30T08:50:32Z FR0000121329 2020-04-30T08:50:32Z FR0000121329 2020-04-30T08:59:52Z FR0000121329 2020-04-30T09:10:09Z FR0000121329 2020-04-30T09:10:09Z FR0000121329 2020-04-30T09:20:34Z FR0000121329 2020-04-30T09:29:20Z FR0000121329 2020-04-30T09:43:30Z FR0000121329 2020-04-30T09:48:58Z FR0000121329 2020-04-30T10:00:16Z FR0000121329 2020-04-30T10:06:32Z FR0000121329 2020-04-30T10:06:32Z FR0000121329 2020-04-30T10:16:40Z FR0000121329 2020-04-30T10:17:01Z FR0000121329 2020-04-30T10:25:16Z FR0000121329 2020-04-30T10:39:42Z FR0000121329 2020-04-30T10:48:17Z FR0000121329 2020-04-30T10:52:31Z FR0000121329 2020-04-30T11:02:16Z FR0000121329 2020-04-30T11:14:01Z FR0000121329 2020-04-30T11:23:23Z FR0000121329 2020-04-30T11:39:03Z FR0000121329 2020-04-30T11:44:01Z FR0000121329 2020-04-30T11:50:42Z FR0000121329 71,900000 EUR 15 XPAR OD_5jfuIvL-01 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,860000 EUR 20 XPAR OD_5jfvpVz-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 72,380000 EUR 18 XPAR OD_5jg0EF7-01 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 72,520000 EUR 20 XPAR OD_5jjqOcv-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 73,740000 EUR 19 XPAR OD_5jjsZcJ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 72,680000 EUR 12 XPAR OD_5jjvNhq-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 72,680000 EUR 4 XPAR OD_5jjvNhs-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 72,840000 EUR 14 XPAR OD_5jjxjdf-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 72,240000 EUR 19 XPAR OD_5jjzbCc-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 72,720000 EUR 19 XPAR OD_5jk2V6Z-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 72,520000 EUR 15 XPAR OD_5jk51O7-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 72,800000 EUR 20 XPAR OD_5jk7rys-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 72,720000 EUR 14 XPAR OD_5jkANGH-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 72,680000 EUR 19 XPAR OD_5jkDLBK-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 72,340000 EUR 18 XPAR OD_5jkEgy9-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 72,060000 EUR 8 XPAR OD_5jkHTko-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 72,060000 EUR 10 XPAR OD_5jkHTkp-01 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,860000 EUR 19 XPAR OD_5jkJpII-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,760000 EUR 11 XPAR OD_5jkMPpN-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,760000 EUR 7 XPAR OD_5jkMPpO-01 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,900000 EUR 16 XPAR OD_5jkP2O7-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,540000 EUR 19 XPAR OD_5jkRFP3-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,400000 EUR 16 XPAR OD_5jkUoUA-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,300000 EUR 17 XPAR OD_5jkWBfg-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,520000 EUR 14 XPAR OD_5jkZ2Dn-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,060000 EUR 9 XPAR OD_5jkabya-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,060000 EUR 7 XPAR OD_5jkabyZ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,100000 EUR 12 XPAR OD_5jkdABw-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,100000 EUR 2 XPAR OD_5jkdFTr-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,040000 EUR 18 XPAR OD_5jkfKKv-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,760000 EUR 18 XPAR OD_5jkixj8-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,620000 EUR 14 XPAR OD_5jkl7ix-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,420000 EUR 14 XPAR OD_5jkmBaS-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,860000 EUR 16 XPAR OD_5jkodwS-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,200000 EUR 18 XPAR OD_5jkrbGt-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,400000 EUR 17 XPAR OD_5jktxUL-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,480000 EUR 24 XPAR OD_5jkxu0O-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,540000 EUR 15 XPAR OD_5jkz9Zv-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,420000 EUR 16 XPAR OD_5jl0pnv-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire Devise Quantité achetée Code identifiant Numéro de référence de la Objectif du Rachat (unité) marché transaction Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-04-30T12:00:52Z FR0000121329 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-04-30T12:14:37Z FR0000121329 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-04-30T12:22:04Z FR0000121329 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-04-30T12:30:38Z FR0000121329 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-04-30T12:41:02Z FR0000121329 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-04-30T12:50:20Z FR0000121329 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-04-30T12:59:28Z FR0000121329 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-04-30T13:18:14Z FR0000121329 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-04-30T13:26:44Z FR0000121329 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-04-30T13:31:54Z FR0000121329 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-04-30T13:42:59Z FR0000121329 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-04-30T13:51:05Z FR0000121329 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-04-30T13:59:33Z FR0000121329 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-04-30T13:59:51Z FR0000121329 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-04-30T14:10:07Z FR0000121329 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-04-30T14:16:35Z FR0000121329 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-04-30T14:28:46Z FR0000121329 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-04-30T14:37:21Z FR0000121329 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-04-30T14:46:42Z FR0000121329 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-04-30T14:54:46Z FR0000121329 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-04-30T15:03:30Z FR0000121329 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-04-30T15:13:39Z FR0000121329 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-04-30T15:13:56Z FR0000121329 71,060000 EUR 18 XPAR OD_5jl3ORH-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,220000 EUR 20 XPAR OD_5jl6r8t-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,040000 EUR 14 XPAR OD_5jl8jOw-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,040000 EUR 20 XPAR OD_5jlAt8X-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,660000 EUR 17 XPAR OD_5jlDVRa-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,100000 EUR 17 XPAR OD_5jlFqhh-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,440000 EUR 18 XPAR OD_5jlI99r-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,840000 EUR 22 XPAR OD_5jlMsCr-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,880000 EUR 17 XPAR OD_5jlP0lZ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,860000 EUR 18 XPAR OD_5jlQJUY-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,080000 EUR 16 XPAR OD_5jlT6ZQ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,140000 EUR 15 XPAR OD_5jlV8ov-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,740000 EUR 15 XPAR OD_5jlXH3f-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,740000 EUR 1 XPAR OD_5jlXLdq-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,280000 EUR 14 XPAR OD_5jlZvqf-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,440000 EUR 16 XPAR OD_5jlbYt5-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,880000 EUR 20 XPAR OD_5jled0Z-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,180000 EUR 15 XPAR OD_5jlgmxk-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,420000 EUR 15 XPAR OD_5jlj8yv-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,320000 EUR 17 XPAR OD_5jllAoq-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,300000 EUR 18 XPAR OD_5jlnNHU-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,180000 EUR 8 XPAR OD_5jlpvbv-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,240000 EUR 4 XPAR OD_5jlq0BE-01 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe La Sté THALES SA a publié ce contenu, le 05 mai 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le05 mai 2020 07:09:00 UTC. Document originalhttps://www.thalesgroup.com/sites/default/files/database/document/2020-05/Déclaration de transactions sur actions propres réalisées du 27 au 30 avril 2020.pdf Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/3E15F67A1304D2EFD6456B855D00BAFD72985593 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur THALES 09:10 THALES : Déclaration de transactions sur actions propres réalisées du 27 au 30 a.. PU 08:50 DIVIDENDES CAC40 : ceux qui renoncent, ceux qui confirment 04/05 THALES : déploie sa solution eSim via Google Cloud CF 04/05 THALES : choisit Google Cloud pour sa solution de gestion de cartes eSIM BU 29/04 THALES : JPMorgan réduit sa cible AO 29/04 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : ABB, Dassault Systèmes, Engie, Eramet, Stadler Rail, .. 28/04 EN DIRECT DES MARCHES : Capgemini, Thales, Eramet, Lagardère, Casino, Europca.. 28/04 THALES : UBS toujours à l’Achat AO 28/04 THALES : plus forte baisse du CAC 40 à la mi-séance du mardi 28 avril 2020 - AO 28/04 THALES : le Covid-19 aura un impact très significatif sur les comptes du premie.. AO Recommandations des analystes sur THALES 29/04 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : ABB, Dassault Systèmes, Engie, Eramet, Stadler Rail, .. 28/04 THALES : Oddo reste à l'achat après les revenus du T1 CF 20/04 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Accor, Aluflexpack, Equinor, ADP, LafargeHolcim, Mani..