Thales : Déclaration de transactions sur actions propres réalisées du 29 octobre au 2 novembre 2018 0 07/11/2018 | 09:38

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du: 29 octobre au 2 novembre 2018 Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix unitaire Marché (MIC Code) Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 2018-10-29 FR0000121329 1000 112,789500 XPAR Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 2018-10-30 FR0000121329 1000 109,422600 XPAR Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 2018-10-31 FR0000121329 1000 113,336450 XPAR Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 2018-11-01 FR0000121329 1000 113,025100 XPAR Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 2018-11-02 FR0000121329 1000 114,565650 XPAR Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du: 29 octobre au 2 novembre 2018 Code identifiant de l'émetteur Nom du PSI Code identifiant du PSI Jour/heure de la transaction (UTC) Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire Devise Quantité achetée Marché (MIC Code) Numéro de reference de la transaction Objectif du Rachat Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-29T09:20:40Z FR0000121329 112,000000 EUR 34 XPAR OD_4tyIVld-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-29T09:20:50Z FR0000121329 112,500000 EUR 29 XPAR OD_4tyIYVa-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-29T09:20:52Z FR0000121329 112,500000 EUR 30 XPAR OD_4tyIZ1j-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-29T09:20:56Z FR0000121329 112,500000 EUR 30 XPAR OD_4tyIa4Q-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-29T09:21:06Z FR0000121329 112,150000 EUR 30 XPAR OD_4tyIcVu-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-29T09:22:38Z FR0000121329 111,900000 EUR 34 XPAR OD_4tyJ0WX-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-29T11:20:04Z FR0000121329 113,200000 EUR 6 XPAR OD_4tymb8u-01 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-29T11:20:22Z FR0000121329 113,500000 EUR 37 XPAR OD_4tyme7T-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-29T11:20:25Z FR0000121329 113,450000 EUR 37 XPAR OD_4tymex9-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-29T11:20:36Z FR0000121329 113,700000 EUR 37 XPAR OD_4tymhwr-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-29T11:20:48Z FR0000121329 113,850000 EUR 1 XPAR OD_4tyml3q-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-29T11:20:50Z FR0000121329 113,900000 EUR 12 XPAR OD_4tymlav-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-29T11:20:59Z FR0000121329 113,850000 EUR 30 XPAR OD_4tymnq4-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-29T11:21:21Z FR0000121329 113,900000 EUR 41 XPAR OD_4tymter-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-29T11:31:16Z FR0000121329 114,300000 EUR 34 XPAR OD_4typOKU-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-29T11:56:26Z FR0000121329 114,250000 EUR 37 XPAR OD_4tyvjGr-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-29T12:24:18Z FR0000121329 113,900000 EUR 40 XPAR OD_4tz2k74-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-29T12:51:15Z FR0000121329 113,700000 EUR 37 XPAR OD_4tz9WtW-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-29T13:18:26Z FR0000121329 113,100000 EUR 9 XPAR OD_4tzGMyh-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-29T13:18:26Z FR0000121329 113,100000 EUR 27 XPAR OD_4tzGMys-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-29T13:37:38Z FR0000121329 113,300000 EUR 37 XPAR OD_4tzLCdq-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-29T13:52:51Z FR0000121329 112,600000 EUR 27 XPAR OD_4tzP2GL-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-29T14:06:17Z FR0000121329 113,050000 EUR 9 XPAR OD_4tzSQ1r-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-29T14:06:17Z FR0000121329 113,050000 EUR 20 XPAR OD_4tzSQ22-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-29T14:16:51Z FR0000121329 112,250000 EUR 35 XPAR OD_4tzV4lB-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-29T14:31:08Z FR0000121329 112,250000 EUR 37 XPAR OD_4tzYfhx-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-29T14:47:58Z FR0000121329 112,350000 EUR 28 XPAR OD_4tzcuU0-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-29T14:57:27Z FR0000121329 112,550000 EUR 33 XPAR OD_4tzfIVv-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-29T15:09:51Z FR0000121329 111,750000 EUR 33 XPAR OD_4tziQDr-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-29T15:09:52Z FR0000121329 111,750000 EUR 6 XPAR OD_4tziQMd-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-29T15:25:05Z FR0000121329 111,750000 EUR 17 XPAR OD_4tzmFwF-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-29T15:25:05Z FR0000121329 111,750000 EUR 21 XPAR OD_4tzmFwQ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-29T15:42:32Z FR0000121329 111,750000 EUR 32 XPAR OD_4tzqeDT-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-29T15:53:18Z FR0000121329 111,650000 EUR 36 XPAR OD_4tztMFR-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-29T16:05:44Z FR0000121329 111,400000 EUR 57 XPAR OD_4tzwUQZ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-30T08:00:16Z FR0000121329 110,800000 EUR 40 XPAR OD_4u3onac-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-30T08:16:09Z FR0000121329 110,300000 EUR 1 XPAR OD_4u3snV0-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-30T08:16:10Z FR0000121329 110,300000 EUR 35 XPAR OD_4u3snXI-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-30T08:33:43Z FR0000121329 109,950000 EUR 37 XPAR OD_4u3xDYi-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-30T08:56:19Z FR0000121329 109,350000 EUR 16 XPAR OD_4u42uKD-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du: 29 octobre au 2 novembre 2018 Code identifiant de l'émetteur Nom du PSI Code identifiant du PSI Jour/heure de la transaction (UTC) Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire Devise Quantité achetée Marché (MIC Code) Numéro de reference de la transaction Objectif du Rachat Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-30T08:56:19Z FR0000121329 109,350000 EUR 12 XPAR OD_4u42uKM-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-30T09:10:15Z FR0000121329 108,950000 EUR 41 XPAR OD_4u46Pin-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-30T09:33:44Z FR0000121329 109,400000 EUR 30 XPAR OD_4u4CKJK-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-30T09:51:40Z FR0000121329 109,550000 EUR 28 XPAR OD_4u4GqK9-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-30T10:08:33Z FR0000121329 109,200000 EUR 30 XPAR OD_4u4L5me-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-30T10:25:26Z FR0000121329 109,550000 EUR 32 XPAR OD_4u4PLNw-02 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-30T10:47:49Z FR0000121329 109,450000 EUR 28 XPAR OD_4u4Uyo1-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-30T11:02:59Z FR0000121329 109,550000 EUR 35 XPAR OD_4u4YnWy-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-30T11:28:39Z FR0000121329 109,400000 EUR 41 XPAR OD_4u4fFxl-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-30T11:58:33Z FR0000121329 109,250000 EUR 9 XPAR OD_4u4mmpG-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-30T11:58:33Z FR0000121329 109,250000 EUR 19 XPAR OD_4u4mmpR-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-30T12:22:02Z FR0000121329 109,300000 EUR 36 XPAR OD_4u4shPk-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-30T12:45:09Z FR0000121329 109,250000 EUR 39 XPAR OD_4u4yWEe-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-30T13:14:04Z FR0000121329 108,400000 EUR 4 XPAR OD_4u55nOG-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-30T13:14:04Z FR0000121329 108,400000 EUR 36 XPAR OD_4u55nOQ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-30T13:37:06Z FR0000121329 108,400000 EUR 39 XPAR OD_4u5Baxd-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-30T13:54:55Z FR0000121329 108,700000 EUR 17 XPAR OD_4u5G51i-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-30T13:54:55Z FR0000121329 108,700000 EUR 17 XPAR OD_4u5G51Y-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-30T14:09:36Z FR0000121329 109,150000 EUR 36 XPAR OD_4u5JmOj-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-30T14:24:45Z FR0000121329 109,200000 EUR 18 XPAR OD_4u5Nat4-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-30T14:24:45Z FR0000121329 109,200000 EUR 12 XPAR OD_4u5NatO-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-30T14:38:36Z FR0000121329 108,700000 EUR 39 XPAR OD_4u5R4x0-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-30T14:53:51Z FR0000121329 109,050000 EUR 40 XPAR OD_4u5Uus6-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-30T15:10:04Z FR0000121329 109,550000 EUR 32 XPAR OD_4u5Z05j-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-30T15:24:31Z FR0000121329 109,700000 EUR 38 XPAR OD_4u5cdjX-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-30T15:40:23Z FR0000121329 110,050000 EUR 32 XPAR OD_4u5gdOG-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-30T15:51:51Z FR0000121329 110,000000 EUR 37 XPAR OD_4u5jWKn-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-30T16:01:42Z FR0000121329 109,800000 EUR 23 XPAR OD_4u5lzys-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-30T16:01:42Z FR0000121329 109,800000 EUR 47 XPAR OD_4u5lzz1-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-30T16:01:42Z FR0000121329 109,800000 EUR 23 XPAR OD_4u5lzzC-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-30T16:01:42Z FR0000121329 109,800000 EUR 1 XPAR OD_4u5lzzJ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-31T08:00:15Z FR0000121329 110,750000 EUR 2 XPAR OD_4u9fJhU-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-31T08:00:15Z FR0000121329 110,750000 EUR 36 XPAR OD_4u9fJiO-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-31T08:16:11Z FR0000121329 111,650000 EUR 24 XPAR OD_4u9jKa8-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-31T08:16:11Z FR0000121329 111,650000 EUR 4 XPAR OD_4u9jKaK-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-31T08:28:57Z FR0000121329 112,800000 EUR 40 XPAR OD_4u9mXiY-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-31T08:52:14Z FR0000121329 112,950000 EUR 33 XPAR OD_4u9sPFz-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-31T09:09:08Z FR0000121329 113,200000 EUR 37 XPAR OD_4u9wf4i-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-31T09:36:33Z FR0000121329 113,250000 EUR 41 XPAR OD_4uA3YvH-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-31T09:54:36Z FR0000121329 113,150000 EUR 32 XPAR OD_4uA86do-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du: 29 octobre au 2 novembre 2018 Code identifiant de l'émetteur Nom du PSI Code identifiant du PSI Jour/heure de la transaction (UTC) Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire Devise Quantité achetée Marché (MIC Code) Numéro de reference de la transaction Objectif du Rachat Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-31T10:16:35Z FR0000121329 113,650000 EUR 34 XPAR OD_4uADdrv-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-31T10:33:39Z FR0000121329 113,850000 EUR 38 XPAR OD_4uAHw8m-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-31T10:56:27Z FR0000121329 114,000000 EUR 41 XPAR OD_4uANgBq-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-31T11:28:23Z FR0000121329 114,050000 EUR 32 XPAR OD_4uAVibF-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-31T11:48:36Z FR0000121329 113,950000 EUR 38 XPAR OD_4uAanwA-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-31T12:22:14Z FR0000121329 113,550000 EUR 32 XPAR OD_4uAjGz2-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-31T12:42:44Z FR0000121329 113,700000 EUR 29 XPAR OD_4uAoQzo-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-31T13:05:21Z FR0000121329 113,750000 EUR 31 XPAR OD_4uAu7zP-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-31T13:23:40Z FR0000121329 113,850000 EUR 32 XPAR OD_4uAyjsV-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-31T13:42:06Z FR0000121329 114,150000 EUR 38 XPAR OD_4uB3Ney-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-31T13:59:46Z FR0000121329 113,800000 EUR 36 XPAR OD_4uB7pVY-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-31T14:14:00Z FR0000121329 113,350000 EUR 40 XPAR OD_4uBBPaU-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-31T14:32:34Z FR0000121329 113,400000 EUR 32 XPAR OD_4uBG5SK-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-31T14:46:09Z FR0000121329 113,250000 EUR 7 XPAR OD_4uBJVQC-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-31T14:46:09Z FR0000121329 113,250000 EUR 28 XPAR OD_4uBJVQL-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-31T14:58:26Z FR0000121329 113,300000 EUR 32 XPAR OD_4uBMbBw-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-31T15:12:08Z FR0000121329 113,400000 EUR 5 XPAR OD_4uBQ2ye-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-31T15:12:08Z FR0000121329 113,400000 EUR 28 XPAR OD_4uBQ2yo-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-31T15:24:05Z FR0000121329 113,600000 EUR 34 XPAR OD_4uBT3Qo-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-31T15:40:25Z FR0000121329 113,300000 EUR 28 XPAR OD_4uBXASk-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-31T15:50:48Z FR0000121329 113,350000 EUR 40 XPAR OD_4uBZmU3-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-31T16:03:26Z FR0000121329 113,100000 EUR 31 XPAR OD_4uBcxj5-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-31T16:12:48Z FR0000121329 113,150000 EUR 37 XPAR OD_4uBfJof-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-10-31T16:18:15Z FR0000121329 113,400000 EUR 28 XPAR OD_4uBggzH-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-11-01T08:00:20Z FR0000121329 112,600000 EUR 28 XPAR OD_4uFVrZR-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-11-01T08:11:04Z FR0000121329 112,900000 EUR 9 XPAR OD_4uFYZIv-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-11-01T08:11:04Z FR0000121329 112,900000 EUR 27 XPAR OD_4uFYZJ5-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-11-01T08:28:38Z FR0000121329 113,400000 EUR 38 XPAR OD_4uFczTH-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-11-01T08:49:17Z FR0000121329 113,300000 EUR 35 XPAR OD_4uFiBh8-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-11-01T09:09:30Z FR0000121329 113,050000 EUR 28 XPAR OD_4uFnHDc-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-11-01T09:27:20Z FR0000121329 113,150000 EUR 40 XPAR OD_4uFrlaI-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-11-01T09:54:01Z FR0000121329 113,350000 EUR 27 XPAR OD_4uFyUG6-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-11-01T10:07:15Z FR0000121329 113,200000 EUR 27 XPAR OD_4uG1ob4-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-11-01T10:20:39Z FR0000121329 112,850000 EUR 31 XPAR OD_4uG5ByQ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-11-01T10:43:09Z FR0000121329 112,950000 EUR 27 XPAR OD_4uGAr6W-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-11-01T11:05:58Z FR0000121329 112,950000 EUR 31 XPAR OD_4uGGb7i-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-11-01T11:16:16Z FR0000121329 112,950000 EUR 31 XPAR OD_4uGJC5p-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-11-01T11:36:12Z FR0000121329 113,050000 EUR 28 XPAR OD_4uGODAa-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-11-01T12:04:41Z FR0000121329 113,100000 EUR 27 XPAR OD_4uGVNhw-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-11-01T12:04:41Z FR0000121329 113,100000 EUR 2 XPAR OD_4uGVNi5-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du: 29 octobre au 2 novembre 2018 Code identifiant de l'émetteur Nom du PSI Code identifiant du PSI Jour/heure de la transaction (UTC) Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire Devise Quantité achetée Marché (MIC Code) Numéro de reference de la transaction Objectif du Rachat Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-11-01T12:22:23Z FR0000121329 113,000000 EUR 34 XPAR OD_4uGZprP-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-11-01T12:46:19Z FR0000121329 112,900000 EUR 39 XPAR OD_4uGfrVw-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-11-01T13:15:08Z FR0000121329 113,050000 EUR 37 XPAR OD_4uGn7Lm-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-11-01T13:35:46Z FR0000121329 113,000000 EUR 31 XPAR OD_4uGsJGz-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-11-01T13:49:28Z FR0000121329 112,650000 EUR 32 XPAR OD_4uGvlJq-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-11-01T14:05:28Z FR0000121329 112,900000 EUR 39 XPAR OD_4uGzn2D-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-11-01T14:20:29Z FR0000121329 112,800000 EUR 35 XPAR OD_4uH3ZFE-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-11-01T14:35:13Z FR0000121329 113,100000 EUR 39 XPAR OD_4uH7HQe-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-11-01T14:52:28Z FR0000121329 113,050000 EUR 28 XPAR OD_4uHBcRl-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-11-01T15:03:12Z FR0000121329 112,900000 EUR 33 XPAR OD_4uHEK9F-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-11-01T15:16:28Z FR0000121329 112,950000 EUR 31 XPAR OD_4uHHf4f-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-11-01T15:29:59Z FR0000121329 113,100000 EUR 36 XPAR OD_4uHL49V-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-11-01T15:45:27Z FR0000121329 113,150000 EUR 37 XPAR OD_4uHOxef-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-11-01T15:57:34Z FR0000121329 113,100000 EUR 33 XPAR OD_4uHS0js-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-11-01T16:05:01Z FR0000121329 113,100000 EUR 80 XPAR OD_4uHTsvR-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-11-02T08:02:10Z FR0000121329 114,750000 EUR 36 XPAR OD_4uLMqur-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-11-02T08:19:44Z FR0000121329 115,000000 EUR 39 XPAR OD_4uLRH2c-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-11-02T08:35:55Z FR0000121329 115,450000 EUR 28 XPAR OD_4uLVLlq-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-11-02T08:51:23Z FR0000121329 115,200000 EUR 32 XPAR OD_4uLZF3i-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-11-02T09:07:20Z FR0000121329 114,900000 EUR 27 XPAR OD_4uLdFwp-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-11-02T09:23:08Z FR0000121329 114,600000 EUR 20 XPAR OD_4uLhEZQ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-11-02T09:24:40Z FR0000121329 114,600000 EUR 14 XPAR OD_4uLhci2-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-11-02T09:42:28Z FR0000121329 114,200000 EUR 28 XPAR OD_4uLm6Qw-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-11-02T10:00:57Z FR0000121329 114,300000 EUR 37 XPAR OD_4uLqkzg-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-11-02T10:21:51Z FR0000121329 114,250000 EUR 39 XPAR OD_4uLw17U-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-11-02T10:45:08Z FR0000121329 114,450000 EUR 29 XPAR OD_4uM1sdb-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-11-02T11:02:34Z FR0000121329 114,500000 EUR 28 XPAR OD_4uM6Gik-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-11-02T11:21:37Z FR0000121329 114,550000 EUR 27 XPAR OD_4uMB3y6-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-11-02T11:40:20Z FR0000121329 114,750000 EUR 36 XPAR OD_4uMFm8S-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-11-02T12:09:00Z FR0000121329 114,800000 EUR 23 XPAR OD_4uMMzca-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-11-02T12:26:29Z FR0000121329 114,750000 EUR 30 XPAR OD_4uMRObX-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-11-02T12:50:03Z FR0000121329 114,350000 EUR 27 XPAR OD_4uMXKHF-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-11-02T13:06:54Z FR0000121329 114,300000 EUR 29 XPAR OD_4uMbZVL-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-11-02T13:31:14Z FR0000121329 114,550000 EUR 32 XPAR OD_4uMhhA6-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-11-02T13:42:56Z FR0000121329 114,850000 EUR 32 XPAR OD_4uMkdqY-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-11-02T13:57:12Z FR0000121329 114,600000 EUR 21 XPAR OD_4uMoESP-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-11-02T13:57:12Z FR0000121329 114,600000 EUR 7 XPAR OD_4uMoETC-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-11-02T14:10:10Z FR0000121329 114,450000 EUR 36 XPAR OD_4uMrUys-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-11-02T14:25:56Z FR0000121329 114,450000 EUR 33 XPAR OD_4uMvSxj-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-11-02T14:38:24Z FR0000121329 114,100000 EUR 30 XPAR OD_4uMybYQ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe

