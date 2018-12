Thales : Déclaration de transactions sur actions propres réalisées du 3 au 7 décembre 2018 0 11/12/2018 | 19:25 Envoyer par e-mail :

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du: 3 au 7 décembre 2018 Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix unitaire Marché (MIC Code) Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 2018-12-03 FR0000121329 1000 108,609400 XPAR Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 2018-12-04 FR0000121329 1000 107,467200 XPAR Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 2018-12-05 FR0000121329 21 105,700000 BATE Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 2018-12-05 FR0000121329 906 105,618322 CHIX Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 2018-12-05 FR0000121329 73 105,973973 XPAR Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 2018-12-06 FR0000121329 1000 104,376100 XPAR Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 2018-12-07 FR0000121329 1000 105,599200 XPAR Code identifiant de l'émetteur Nom du PSI Code identifiant du PSI Jour/heure de la transaction (UTC) Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire Devise Quantité achetée Marché (MIC Code) Numéro de reference de la transaction Objectif du Rachat Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-03T08:01:31Z FR0000121329 108,500000 EUR 29 XPAR OD_4xGcz2w-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-03T08:14:05Z FR0000121329 109,050000 EUR 38 XPAR OD_4xGg9C7-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-03T08:35:22Z FR0000121329 109,200000 EUR 34 XPAR OD_4xGlVBE-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-03T08:47:27Z FR0000121329 108,600000 EUR 34 XPAR OD_4xGoXxU-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-03T09:09:24Z FR0000121329 108,000000 EUR 40 XPAR OD_4xGu4Yg-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-03T09:32:59Z FR0000121329 108,150000 EUR 38 XPAR OD_4xH00ik-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-03T09:49:36Z FR0000121329 108,150000 EUR 35 XPAR OD_4xH4BuI-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-03T10:10:22Z FR0000121329 108,100000 EUR 39 XPAR OD_4xH9Q2l-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-03T10:34:16Z FR0000121329 108,100000 EUR 39 XPAR OD_4xHFR5f-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-03T10:59:15Z FR0000121329 108,200000 EUR 31 XPAR OD_4xHLjDf-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-03T11:20:00Z FR0000121329 108,100000 EUR 30 XPAR OD_4xHQwtd-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-03T11:45:38Z FR0000121329 108,050000 EUR 33 XPAR OD_4xHXPCm-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-03T12:05:31Z FR0000121329 107,950000 EUR 31 XPAR OD_4xHcPQn-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-03T12:28:42Z FR0000121329 108,000000 EUR 29 XPAR OD_4xHiFEb-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-03T12:49:15Z FR0000121329 108,150000 EUR 33 XPAR OD_4xHnQA6-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-03T13:16:47Z FR0000121329 108,200000 EUR 40 XPAR OD_4xHuLpO-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-03T13:40:37Z FR0000121329 108,250000 EUR 36 XPAR OD_4xI0Lkp-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-03T14:01:48Z FR0000121329 109,050000 EUR 29 XPAR OD_4xI5gcj-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-03T14:15:49Z FR0000121329 108,850000 EUR 11 XPAR OD_4xI9DAE-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-03T14:15:49Z FR0000121329 108,850000 EUR 22 XPAR OD_4xI9DAP-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-03T14:33:56Z FR0000121329 109,150000 EUR 29 XPAR OD_4xIDm8o-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-03T14:45:48Z FR0000121329 109,300000 EUR 29 XPAR OD_4xIGlJG-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-03T14:58:39Z FR0000121329 108,800000 EUR 30 XPAR OD_4xIJzz6-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-03T15:10:17Z FR0000121329 109,100000 EUR 29 XPAR OD_4xIMvLO-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-03T15:21:14Z FR0000121329 109,200000 EUR 41 XPAR OD_4xIPgTd-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-03T15:32:00Z FR0000121329 108,950000 EUR 30 XPAR OD_4xISOM9-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-03T15:43:15Z FR0000121329 109,050000 EUR 12 XPAR OD_4xIVDud-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-03T15:43:15Z FR0000121329 109,050000 EUR 4 XPAR OD_4xIVDun-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-03T15:43:15Z FR0000121329 109,050000 EUR 16 XPAR OD_4xIVDuv-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-03T15:55:31Z FR0000121329 108,950000 EUR 31 XPAR OD_4xIYJXZ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-03T16:05:18Z FR0000121329 109,200000 EUR 98 XPAR OD_4xIam98-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-04T08:00:32Z FR0000121329 109,400000 EUR 35 XPAR OD_4xMTG5p-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-04T08:16:25Z FR0000121329 108,800000 EUR 34 XPAR OD_4xMXG4l-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-04T08:31:15Z FR0000121329 108,650000 EUR 30 XPAR OD_4xMazas-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-04T08:50:52Z FR0000121329 108,600000 EUR 39 XPAR OD_4xMfvwr-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-04T09:07:13Z FR0000121329 108,200000 EUR 18 XPAR OD_4xMk2zT-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-04T09:17:02Z FR0000121329 108,300000 EUR 27 XPAR OD_4xMmWGW-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-04T09:17:02Z FR0000121329 108,300000 EUR 9 XPAR OD_4xMmWH0-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-04T09:40:50Z FR0000121329 108,300000 EUR 34 XPAR OD_4xMsVhu-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-04T10:15:31Z FR0000121329 107,950000 EUR 46 XPAR OD_4xN1F0G-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-04T10:23:42Z FR0000121329 107,950000 EUR 29 XPAR OD_4xN3Ilh-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Code identifiant de l'émetteur Nom du PSI Code identifiant du PSI Jour/heure de la transaction (UTC) Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire Devise Quantité achetée Marché (MIC Code) Numéro de reference de la transaction Objectif du Rachat Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-04T10:45:30Z FR0000121329 107,850000 EUR 39 XPAR OD_4xN8mz1-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-04T11:07:37Z FR0000121329 107,400000 EUR 40 XPAR OD_4xNEMOq-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-04T11:52:07Z FR0000121329 107,500000 EUR 10 XPAR OD_4xNPYsG-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-04T11:52:07Z FR0000121329 107,500000 EUR 31 XPAR OD_4xNPYsR-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-04T12:09:50Z FR0000121329 107,500000 EUR 29 XPAR OD_4xNU1Or-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-04T12:31:27Z FR0000121329 107,350000 EUR 41 XPAR OD_4xNZSoj-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-04T12:59:01Z FR0000121329 107,350000 EUR 36 XPAR OD_4xNgP0G-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-04T13:24:54Z FR0000121329 107,700000 EUR 30 XPAR OD_4xNmv4i-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-04T13:40:17Z FR0000121329 107,400000 EUR 38 XPAR OD_4xNqnMH-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-04T14:07:30Z FR0000121329 107,350000 EUR 31 XPAR OD_4xNxe61-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-04T14:26:30Z FR0000121329 107,450000 EUR 39 XPAR OD_4xO2QfY-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-04T14:38:29Z FR0000121329 107,250000 EUR 15 XPAR OD_4xO5RcR-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-04T14:38:29Z FR0000121329 107,250000 EUR 24 XPAR OD_4xO5RdN-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-04T14:55:45Z FR0000121329 106,850000 EUR 36 XPAR OD_4xO9n6o-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-04T15:07:09Z FR0000121329 106,400000 EUR 34 XPAR OD_4xOCf9F-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-04T15:19:52Z FR0000121329 106,250000 EUR 3 XPAR OD_4xOFrjh-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-04T15:19:52Z FR0000121329 106,250000 EUR 27 XPAR OD_4xOFrjZ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-04T15:33:09Z FR0000121329 106,350000 EUR 28 XPAR OD_4xOJD4C-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-04T15:41:06Z FR0000121329 106,200000 EUR 22 XPAR OD_4xOLD69-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-04T15:57:18Z FR0000121329 106,450000 EUR 42 XPAR OD_4xOPHrN-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-04T16:08:59Z FR0000121329 106,500000 EUR 72 XPAR OD_4xOSECn-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-04T16:08:59Z FR0000121329 106,500000 EUR 10 XPAR OD_4xOSECv-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-04T16:08:59Z FR0000121329 106,500000 EUR 22 XPAR OD_4xOSED7-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-05T08:01:01Z FR0000121329 105,900000 EUR 38 CHIX OD_4xSJuON-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-05T08:20:00Z FR0000121329 105,400000 EUR 4 CHIX OD_4xSOgUs-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-05T08:20:00Z FR0000121329 105,400000 EUR 8 CHIX OD_4xSOgV0-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-05T08:20:00Z FR0000121329 105,400000 EUR 17 CHIX OD_4xSOgVC-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-05T08:34:01Z FR0000121329 105,450000 EUR 32 CHIX OD_4xSSDL6-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-05T08:54:00Z FR0000121329 105,500000 EUR 33 CHIX OD_4xSXFCI-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-05T09:11:10Z FR0000121329 105,650000 EUR 14 CHIX OD_4xSbZ9J-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-05T09:11:10Z FR0000121329 105,650000 EUR 19 CHIX OD_4xSbZ9V-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-05T09:38:01Z FR0000121329 105,700000 EUR 29 CHIX OD_4xSiKT9-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-05T10:07:26Z FR0000121329 105,750000 EUR 35 CHIX OD_4xSpjXe-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-05T10:10:40Z FR0000121329 105,650000 EUR 31 CHIX OD_4xSqXuS-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-05T10:31:41Z FR0000121329 105,650000 EUR 38 CHIX OD_4xSvpw8-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-05T11:04:29Z FR0000121329 105,650000 EUR 30 CHIX OD_4xT45tO-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-05T11:14:04Z FR0000121329 105,550000 EUR 30 CHIX OD_4xT6VSQ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-05T12:02:52Z FR0000121329 105,900000 EUR 52 CHIX OD_4xTInMY-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-05T12:17:53Z FR0000121329 105,700000 EUR 43 CHIX OD_4xTMZXv-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-05T13:07:39Z FR0000121329 105,600000 EUR 49 CHIX OD_4xTZ6Xx-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-05T13:28:19Z FR0000121329 105,750000 EUR 21 CHIX OD_4xTeJ8u-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Code identifiant de l'émetteur Nom du PSI Code identifiant du PSI Jour/heure de la transaction (UTC) Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire Devise Quantité achetée Marché (MIC Code) Numéro de reference de la transaction Objectif du Rachat Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-05T13:28:19Z FR0000121329 105,750000 EUR 10 CHIX OD_4xTeJ8X-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-05T13:40:38Z FR0000121329 105,550000 EUR 32 CHIX OD_4xThPAs-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-05T14:01:36Z FR0000121329 105,300000 EUR 38 CHIX OD_4xTmgW0-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-05T14:21:53Z FR0000121329 105,350000 EUR 32 CHIX OD_4xTrn61-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-05T14:33:37Z FR0000121329 105,500000 EUR 35 CHIX OD_4xTukOg-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-05T14:46:11Z FR0000121329 105,400000 EUR 34 CHIX OD_4xTxuWQ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-05T15:07:16Z FR0000121329 105,550000 EUR 39 CHIX OD_4xU3DRr-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-05T15:17:48Z FR0000121329 105,700000 EUR 20 CHIX OD_4xU5s2E-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-05T15:17:48Z FR0000121329 105,700000 EUR 22 CHIX OD_4xU5s2L-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-05T15:32:30Z FR0000121329 105,650000 EUR 35 CHIX OD_4xU9ZJ9-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-05T15:43:10Z FR0000121329 105,700000 EUR 21 BATE OD_4xUCFqN-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-05T15:43:10Z FR0000121329 105,700000 EUR 13 CHIX OD_4xUCFq2-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-05T15:43:10Z FR0000121329 105,700000 EUR 9 XPAR OD_4xUCFqQ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-05T15:56:50Z FR0000121329 105,700000 EUR 38 CHIX OD_4xUFhC8-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-05T16:07:20Z FR0000121329 105,700000 EUR 2 CHIX OD_4xUIL1w-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-05T16:08:49Z FR0000121329 105,700000 EUR 33 CHIX OD_4xUIiEf-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-05T16:15:33Z FR0000121329 106,000000 EUR 48 XPAR OD_4xUKPP1-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-05T16:15:53Z FR0000121329 106,050000 EUR 16 XPAR OD_4xUKUSA-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-06T08:03:14Z FR0000121329 105,750000 EUR 37 XPAR OD_4xYAzPB-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-06T08:17:03Z FR0000121329 105,050000 EUR 39 XPAR OD_4xYET8m-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-06T08:35:16Z FR0000121329 104,400000 EUR 36 XPAR OD_4xYJ3P0-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-06T08:55:21Z FR0000121329 104,100000 EUR 41 XPAR OD_4xYO74M-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-06T09:16:13Z FR0000121329 104,300000 EUR 42 XPAR OD_4xYTMiK-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-06T09:39:39Z FR0000121329 103,800000 EUR 30 XPAR OD_4xYZGJY-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-06T09:56:32Z FR0000121329 103,600000 EUR 11 XPAR OD_4xYdW4O-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-06T10:03:24Z FR0000121329 103,450000 EUR 11 XPAR OD_4xYfF9g-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-06T10:03:24Z FR0000121329 103,450000 EUR 32 XPAR OD_4xYfF9p-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-06T10:30:09Z FR0000121329 103,900000 EUR 38 XPAR OD_4xYlyYh-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-06T10:53:34Z FR0000121329 104,450000 EUR 30 XPAR OD_4xYrsH7-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-06T11:14:35Z FR0000121329 104,200000 EUR 35 XPAR OD_4xYxAKv-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-06T11:37:14Z FR0000121329 104,050000 EUR 13 XPAR OD_4xZ2reE-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-06T11:48:43Z FR0000121329 104,100000 EUR 24 XPAR OD_4xZ5l7t-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-06T11:48:43Z FR0000121329 104,100000 EUR 7 XPAR OD_4xZ5l84-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-06T12:12:42Z FR0000121329 104,350000 EUR 35 XPAR OD_4xZBnIZ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-06T12:35:48Z FR0000121329 104,500000 EUR 33 XPAR OD_4xZHbqI-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-06T13:02:03Z FR0000121329 104,200000 EUR 34 XPAR OD_4xZODbd-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-06T13:24:13Z FR0000121329 104,250000 EUR 32 XPAR OD_4xZTnWB-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-06T13:43:49Z FR0000121329 104,450000 EUR 30 XPAR OD_4xZYjZW-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-06T14:01:17Z FR0000121329 104,400000 EUR 31 XPAR OD_4xZd85l-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-06T14:17:38Z FR0000121329 104,400000 EUR 43 XPAR OD_4xZhFOq-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-06T14:40:09Z FR0000121329 104,650000 EUR 41 XPAR OD_4xZmuoW-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Code identifiant de l'émetteur Nom du PSI Code identifiant du PSI Jour/heure de la transaction (UTC) Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire Devise Quantité achetée Marché (MIC Code) Numéro de reference de la transaction Objectif du Rachat Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-06T14:57:47Z FR0000121329 104,500000 EUR 43 XPAR OD_4xZrM0L-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-06T15:10:41Z FR0000121329 104,850000 EUR 29 XPAR OD_4xZubVi-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-06T15:22:01Z FR0000121329 104,600000 EUR 31 XPAR OD_4xZxSFK-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-06T15:32:47Z FR0000121329 104,650000 EUR 40 XPAR OD_4xa0APw-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-06T15:48:00Z FR0000121329 104,650000 EUR 33 XPAR OD_4xa3znp-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-06T15:48:00Z FR0000121329 104,650000 EUR 8 XPAR OD_4xa3zpV-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-06T16:01:33Z FR0000121329 104,200000 EUR 34 XPAR OD_4xa7PQ1-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-06T16:02:06Z FR0000121329 104,200000 EUR 77 XPAR OD_4xa7Y4I-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-07T08:01:18Z FR0000121329 105,200000 EUR 41 XPAR OD_4xe11mo-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-07T08:16:07Z FR0000121329 105,450000 EUR 34 XPAR OD_4xe4l40-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-07T08:45:56Z FR0000121329 105,800000 EUR 47 XPAR OD_4xeCGbm-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-07T09:11:03Z FR0000121329 105,900000 EUR 36 XPAR OD_4xeIafd-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-07T09:18:35Z FR0000121329 105,900000 EUR 4 XPAR OD_4xeKUHh-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-07T09:18:35Z FR0000121329 105,900000 EUR 34 XPAR OD_4xeKUHq-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-07T09:39:49Z FR0000121329 106,100000 EUR 23 XPAR OD_4xePpWQ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-07T09:39:49Z FR0000121329 106,100000 EUR 9 XPAR OD_4xePpWZ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-07T09:58:18Z FR0000121329 106,400000 EUR 33 XPAR OD_4xeUU4a-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-07T10:20:03Z FR0000121329 106,050000 EUR 32 XPAR OD_4xeZxdg-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-07T10:37:29Z FR0000121329 106,000000 EUR 33 XPAR OD_4xeeLiO-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-07T10:59:17Z FR0000121329 106,100000 EUR 38 XPAR OD_4xejq2l-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-07T11:26:11Z FR0000121329 105,800000 EUR 38 XPAR OD_4xeqbnM-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-07T11:51:44Z FR0000121329 105,650000 EUR 41 XPAR OD_4xex2gg-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-07T12:22:28Z FR0000121329 105,650000 EUR 17 XPAR OD_4xf4mV9-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-07T12:36:44Z FR0000121329 105,900000 EUR 42 XPAR OD_4xf8N1J-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-07T13:05:27Z FR0000121329 105,900000 EUR 34 XPAR OD_4xfFbNz-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-07T13:30:28Z FR0000121329 105,900000 EUR 34 XPAR OD_4xfLtjD-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-07T13:48:21Z FR0000121329 106,000000 EUR 36 XPAR OD_4xfQP0j-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-07T14:11:33Z FR0000121329 105,850000 EUR 40 XPAR OD_4xfWF4S-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-07T14:31:31Z FR0000121329 105,850000 EUR 31 XPAR OD_4xfbGm5-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-07T14:44:01Z FR0000121329 105,850000 EUR 32 XPAR OD_4xfePgj-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-07T14:58:36Z FR0000121329 105,600000 EUR 34 XPAR OD_4xfi5XX-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-07T15:08:24Z FR0000121329 105,400000 EUR 36 XPAR OD_4xfkYWG-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-07T15:21:17Z FR0000121329 104,850000 EUR 30 XPAR OD_4xfnnW5-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-07T15:33:59Z FR0000121329 104,700000 EUR 29 XPAR OD_4xfqzqO-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-07T15:42:13Z FR0000121329 104,850000 EUR 37 XPAR OD_4xft49c-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-07T15:52:25Z FR0000121329 104,800000 EUR 50 XPAR OD_4xfvdYe-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2018-12-07T15:52:25Z FR0000121329 104,800000 EUR 75 XPAR OD_4xfvdYT-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe La Sté THALES SA a publié ce contenu, le 11 décembre 2018, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le11 décembre 2018 17:39:00 UTC. Document originalhttps://www.thalesgroup.com/sites/default/files/database/document/2018-12/Déclaration de transactions sur actions propres réalisées du 3 au 7 décembre 2018.pdf

