Thales : Déclaration de transactions sur actions propres réalisées du 4 au 8 mai 2020 0 12/05/2020 | 19:05 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du: 4 au 8 mai 2020 Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de Volume total journalier (en Prix unitaire Marché (MIC Code) l'instrument financier nombre d'actions) Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 2020-05-04 FR0000121329 885 66,927864 XPAR Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 2020-05-05 FR0000121329 885 65,959932 XPAR Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 2020-05-06 FR0000121329 885 68,391458 XPAR Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 2020-05-07 FR0000121329 885 68,848610 XPAR Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 2020-05-08 FR0000121329 885 69,964791 XPAR Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire Devise Quantité achetée Code identifiant Numéro de référence de la Objectif du Rachat (unité) marché transaction Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-05-04T07:00:32Z FR0000121329 2020-05-04T07:10:09Z FR0000121329 2020-05-04T07:21:02Z FR0000121329 2020-05-04T07:33:23Z FR0000121329 2020-05-04T07:44:11Z FR0000121329 2020-05-04T07:52:19Z FR0000121329 2020-05-04T08:04:15Z FR0000121329 2020-05-04T08:14:47Z FR0000121329 2020-05-04T08:23:26Z FR0000121329 2020-05-04T08:23:26Z FR0000121329 2020-05-04T08:38:14Z FR0000121329 2020-05-04T08:48:59Z FR0000121329 2020-05-04T08:58:00Z FR0000121329 2020-05-04T09:07:07Z FR0000121329 2020-05-04T09:17:58Z FR0000121329 2020-05-04T09:27:11Z FR0000121329 2020-05-04T09:37:48Z FR0000121329 2020-05-04T09:45:18Z FR0000121329 2020-05-04T09:58:50Z FR0000121329 2020-05-04T10:06:02Z FR0000121329 2020-05-04T10:20:08Z FR0000121329 2020-05-04T10:26:58Z FR0000121329 2020-05-04T10:34:58Z FR0000121329 2020-05-04T10:46:52Z FR0000121329 2020-05-04T10:55:31Z FR0000121329 2020-05-04T11:06:50Z FR0000121329 2020-05-04T11:19:41Z FR0000121329 2020-05-04T11:19:41Z FR0000121329 2020-05-04T11:26:18Z FR0000121329 2020-05-04T11:38:43Z FR0000121329 2020-05-04T11:50:07Z FR0000121329 2020-05-04T11:56:06Z FR0000121329 2020-05-04T12:05:29Z FR0000121329 2020-05-04T12:15:52Z FR0000121329 2020-05-04T12:15:52Z FR0000121329 2020-05-04T12:27:58Z FR0000121329 2020-05-04T12:37:37Z FR0000121329 2020-05-04T12:49:58Z FR0000121329 2020-05-04T12:59:30Z FR0000121329 67,880000 EUR 17 XPAR OD_5k7DtB6-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 67,380000 EUR 20 XPAR OD_5k7GJCO-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 66,900000 EUR 20 XPAR OD_5k7J31A-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 67,520000 EUR 15 XPAR OD_5k7M9oL-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,260000 EUR 20 XPAR OD_5k7OsRw-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 67,740000 EUR 21 XPAR OD_5k7QvNJ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 67,860000 EUR 15 XPAR OD_5k7TvZs-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 67,600000 EUR 19 XPAR OD_5k7WZtU-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 67,180000 EUR 10 XPAR OD_5k7Yl8F-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 67,180000 EUR 12 XPAR OD_5k7Yl8F-02 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 67,380000 EUR 19 XPAR OD_5k7cTvo-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 67,640000 EUR 15 XPAR OD_5k7fBio-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 67,500000 EUR 19 XPAR OD_5k7hSVL-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 67,500000 EUR 21 XPAR OD_5k7jkoj-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 66,820000 EUR 17 XPAR OD_5k7mUJz-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 66,700000 EUR 16 XPAR OD_5k7oo6t-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 66,720000 EUR 16 XPAR OD_5k7rTov-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 66,780000 EUR 19 XPAR OD_5k7tMnT-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 66,760000 EUR 17 XPAR OD_5k7wm34-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 66,620000 EUR 19 XPAR OD_5k7yaZf-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 67,040000 EUR 17 XPAR OD_5k828X4-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 66,860000 EUR 15 XPAR OD_5k83rLs-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 66,640000 EUR 20 XPAR OD_5k85s84-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 66,660000 EUR 16 XPAR OD_5k88rrt-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 66,600000 EUR 19 XPAR OD_5k8B2st-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 66,740000 EUR 20 XPAR OD_5k8DtVw-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 66,780000 EUR 9 XPAR OD_5k8H87G-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 66,780000 EUR 7 XPAR OD_5k8H87H-03 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 66,760000 EUR 20 XPAR OD_5k8InMG-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 66,760000 EUR 19 XPAR OD_5k8LvBk-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 66,680000 EUR 15 XPAR OD_5k8On20-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 66,800000 EUR 15 XPAR OD_5k8QIRh-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 66,500000 EUR 20 XPAR OD_5k8SesU-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 66,540000 EUR 2 XPAR OD_5k8VGwv-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 66,540000 EUR 16 XPAR OD_5k8VGwv-02 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 66,780000 EUR 20 XPAR OD_5k8YJy4-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 66,640000 EUR 19 XPAR OD_5k8akOt-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 67,020000 EUR 20 XPAR OD_5k8drOe-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 67,040000 EUR 16 XPAR OD_5k8gG6D-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire Devise Quantité achetée Code identifiant Numéro de référence de la Objectif du Rachat (unité) marché transaction Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-05-04T13:13:16Z FR0000121329 2020-05-04T13:20:55Z FR0000121329 2020-05-04T13:20:55Z FR0000121329 2020-05-04T13:27:09Z FR0000121329 2020-05-04T13:37:12Z FR0000121329 2020-05-04T13:47:25Z FR0000121329 2020-05-04T13:59:49Z FR0000121329 2020-05-04T13:59:52Z FR0000121329 2020-05-04T14:09:52Z FR0000121329 2020-05-04T14:23:27Z FR0000121329 2020-05-04T14:31:28Z FR0000121329 2020-05-04T14:42:33Z FR0000121329 2020-05-04T14:50:56Z FR0000121329 2020-05-04T15:01:37Z FR0000121329 2020-05-04T15:08:49Z FR0000121329 2020-05-05T07:00:28Z FR0000121329 2020-05-05T07:10:13Z FR0000121329 2020-05-05T07:19:26Z FR0000121329 2020-05-05T07:33:55Z FR0000121329 2020-05-05T07:46:12Z FR0000121329 2020-05-05T07:58:36Z FR0000121329 2020-05-05T08:09:48Z FR0000121329 2020-05-05T08:09:48Z FR0000121329 2020-05-05T08:19:43Z FR0000121329 2020-05-05T08:30:49Z FR0000121329 2020-05-05T08:42:37Z FR0000121329 2020-05-05T08:52:36Z FR0000121329 2020-05-05T09:05:40Z FR0000121329 2020-05-05T09:14:57Z FR0000121329 2020-05-05T09:27:29Z FR0000121329 2020-05-05T09:37:28Z FR0000121329 2020-05-05T09:47:28Z FR0000121329 2020-05-05T09:58:32Z FR0000121329 2020-05-05T10:08:52Z FR0000121329 2020-05-05T10:22:20Z FR0000121329 2020-05-05T10:30:12Z FR0000121329 2020-05-05T10:40:44Z FR0000121329 2020-05-05T10:54:14Z FR0000121329 2020-05-05T11:04:10Z FR0000121329 66,700000 EUR 18 XPAR OD_5k8jj29-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 66,660000 EUR 10 XPAR OD_5k8leI1-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 66,660000 EUR 5 XPAR OD_5k8leI2-01 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 66,900000 EUR 17 XPAR OD_5k8nDjE-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 66,600000 EUR 19 XPAR OD_5k8pkTf-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 66,840000 EUR 18 XPAR OD_5k8sK5O-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 66,940000 EUR 4 XPAR OD_5k8vRR7-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 66,940000 EUR 17 XPAR OD_5k8vSCy-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 66,820000 EUR 21 XPAR OD_5k8xyWc-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 66,780000 EUR 17 XPAR OD_5k91OQI-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 66,580000 EUR 20 XPAR OD_5k93PcG-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 66,440000 EUR 15 XPAR OD_5k96CbH-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 66,380000 EUR 16 XPAR OD_5k98JTh-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 66,100000 EUR 16 XPAR OD_5k9B05D-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 65,920000 EUR 20 XPAR OD_5k9CobP-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 65,140000 EUR 17 XPAR OD_5kD4Oa8-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 65,260000 EUR 17 XPAR OD_5kD6qsA-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 65,540000 EUR 23 XPAR OD_5kD9Akv-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 66,080000 EUR 22 XPAR OD_5kDCokr-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 65,820000 EUR 23 XPAR OD_5kDFuaA-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 65,080000 EUR 17 XPAR OD_5kDJ1tw-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 65,420000 EUR 9 XPAR OD_5kDLqtA-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 65,420000 EUR 12 XPAR OD_5kDLqtB-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 65,200000 EUR 19 XPAR OD_5kDOLVX-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 65,480000 EUR 20 XPAR OD_5kDR8yJ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 65,120000 EUR 19 XPAR OD_5kDU79d-02 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 65,200000 EUR 23 XPAR OD_5kDWcsT-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 65,500000 EUR 17 XPAR OD_5kDZul4-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 65,780000 EUR 18 XPAR OD_5kDcFem-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 65,740000 EUR 18 XPAR OD_5kDfPNh-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 65,660000 EUR 21 XPAR OD_5kDhv4E-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 65,540000 EUR 21 XPAR OD_5kDkR9N-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 65,400000 EUR 16 XPAR OD_5kDnDv1-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 65,300000 EUR 22 XPAR OD_5kDppKX-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 65,280000 EUR 16 XPAR OD_5kDtDRK-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 65,160000 EUR 18 XPAR OD_5kDvCL5-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 65,320000 EUR 22 XPAR OD_5kDxqmp-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 65,460000 EUR 20 XPAR OD_5kE1FJg-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 65,560000 EUR 17 XPAR OD_5kE3kZY-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire Devise Quantité achetée Code identifiant Numéro de référence de la Objectif du Rachat (unité) marché transaction Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-05-05T11:15:06Z FR0000121329 2020-05-05T11:22:24Z FR0000121329 2020-05-05T11:37:35Z FR0000121329 2020-05-05T11:45:55Z FR0000121329 2020-05-05T11:55:19Z FR0000121329 2020-05-05T12:04:30Z FR0000121329 2020-05-05T12:15:10Z FR0000121329 2020-05-05T12:30:23Z FR0000121329 2020-05-05T12:35:35Z FR0000121329 2020-05-05T12:48:38Z FR0000121329 2020-05-05T13:01:32Z FR0000121329 2020-05-05T13:10:38Z FR0000121329 2020-05-05T13:21:29Z FR0000121329 2020-05-05T13:33:15Z FR0000121329 2020-05-05T13:43:39Z FR0000121329 2020-05-05T13:47:29Z FR0000121329 2020-05-05T13:56:43Z FR0000121329 2020-05-05T14:09:57Z FR0000121329 2020-05-05T14:19:22Z FR0000121329 2020-05-05T14:33:31Z FR0000121329 2020-05-05T14:41:31Z FR0000121329 2020-05-05T14:56:29Z FR0000121329 2020-05-05T15:02:13Z FR0000121329 2020-05-06T07:00:43Z FR0000121329 2020-05-06T07:13:13Z FR0000121329 2020-05-06T07:26:37Z FR0000121329 2020-05-06T07:36:36Z FR0000121329 2020-05-06T07:51:18Z FR0000121329 2020-05-06T07:58:41Z FR0000121329 2020-05-06T08:11:43Z FR0000121329 2020-05-06T08:23:18Z FR0000121329 2020-05-06T08:32:11Z FR0000121329 2020-05-06T08:45:01Z FR0000121329 2020-05-06T08:55:52Z FR0000121329 2020-05-06T09:08:49Z FR0000121329 2020-05-06T09:17:19Z FR0000121329 2020-05-06T09:26:54Z FR0000121329 2020-05-06T09:40:58Z FR0000121329 2020-05-06T09:40:58Z FR0000121329 65,640000 EUR 17 XPAR OD_5kE6V0m-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 65,480000 EUR 22 XPAR OD_5kE8L8t-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 65,860000 EUR 17 XPAR OD_5kECAAK-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 65,960000 EUR 17 XPAR OD_5kEEG9I-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 65,980000 EUR 18 XPAR OD_5kEGcpv-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 66,000000 EUR 19 XPAR OD_5kEIwEx-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 66,180000 EUR 16 XPAR OD_5kELcbf-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 66,740000 EUR 19 XPAR OD_5kEPS6t-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 66,580000 EUR 19 XPAR OD_5kEQlEz-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 66,820000 EUR 20 XPAR OD_5kEU2yz-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 66,700000 EUR 23 XPAR OD_5kEXIWG-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 66,740000 EUR 19 XPAR OD_5kEZaPU-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 66,660000 EUR 19 XPAR OD_5kEcJnW-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 66,880000 EUR 22 XPAR OD_5kEfHM2-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 67,080000 EUR 6 XPAR OD_5kEhtqj-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 67,200000 EUR 16 XPAR OD_5kEireR-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 67,120000 EUR 19 XPAR OD_5kElBnZ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 66,960000 EUR 21 XPAR OD_5kEoWMW-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 66,900000 EUR 20 XPAR OD_5kEqtNN-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 66,460000 EUR 19 XPAR OD_5kEuS5w-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 66,220000 EUR 23 XPAR OD_5kEwSuV-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 66,540000 EUR 18 XPAR OD_5kF0EcQ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 66,620000 EUR 29 XPAR OD_5kF1g0m-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 66,380000 EUR 23 XPAR OD_5kIuz5b-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 66,820000 EUR 22 XPAR OD_5kIy8Dh-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 66,700000 EUR 18 XPAR OD_5kJ1VQt-02 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 66,620000 EUR 17 XPAR OD_5kJ41DZ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 67,800000 EUR 21 XPAR OD_5kJ7igf-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 67,600000 EUR 22 XPAR OD_5kJ9Zyf-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,740000 EUR 20 XPAR OD_5kJCrH4-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,520000 EUR 16 XPAR OD_5kJFm16-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,020000 EUR 22 XPAR OD_5kJI0nC-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 67,760000 EUR 22 XPAR OD_5kJLFCd-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,720000 EUR 21 XPAR OD_5kJNyRj-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,660000 EUR 16 XPAR OD_5kJREUW-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,600000 EUR 17 XPAR OD_5kJTNBP-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,520000 EUR 19 XPAR OD_5kJVmt5-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,580000 EUR 3 XPAR OD_5kJZKJN-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,580000 EUR 11 XPAR OD_5kJZKJO-01 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire Devise Quantité achetée Code identifiant Numéro de référence de la Objectif du Rachat (unité) marché transaction Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-05-06T09:40:58Z FR0000121329 2020-05-06T09:52:59Z FR0000121329 2020-05-06T10:00:28Z FR0000121329 2020-05-06T10:13:05Z FR0000121329 2020-05-06T10:32:06Z FR0000121329 2020-05-06T10:38:34Z FR0000121329 2020-05-06T10:50:11Z FR0000121329 2020-05-06T10:58:08Z FR0000121329 2020-05-06T11:14:07Z FR0000121329 2020-05-06T11:24:41Z FR0000121329 2020-05-06T11:38:32Z FR0000121329 2020-05-06T11:48:15Z FR0000121329 2020-05-06T12:01:08Z FR0000121329 2020-05-06T12:13:23Z FR0000121329 2020-05-06T12:23:26Z FR0000121329 2020-05-06T12:35:22Z FR0000121329 2020-05-06T12:51:24Z FR0000121329 2020-05-06T12:59:09Z FR0000121329 2020-05-06T13:12:15Z FR0000121329 2020-05-06T13:24:16Z FR0000121329 2020-05-06T13:34:55Z FR0000121329 2020-05-06T13:45:26Z FR0000121329 2020-05-06T13:56:21Z FR0000121329 2020-05-06T14:09:02Z FR0000121329 2020-05-06T14:17:25Z FR0000121329 2020-05-06T14:26:58Z FR0000121329 2020-05-06T14:36:42Z FR0000121329 2020-05-06T14:48:30Z FR0000121329 2020-05-06T14:52:32Z FR0000121329 2020-05-07T07:00:42Z FR0000121329 2020-05-07T07:08:44Z FR0000121329 2020-05-07T07:17:54Z FR0000121329 2020-05-07T07:17:54Z FR0000121329 2020-05-07T07:27:02Z FR0000121329 2020-05-07T07:40:29Z FR0000121329 2020-05-07T07:48:38Z FR0000121329 2020-05-07T08:00:34Z FR0000121329 2020-05-07T08:18:49Z FR0000121329 2020-05-07T08:23:23Z FR0000121329 68,580000 EUR 5 XPAR OD_5kJZKJP-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,800000 EUR 21 XPAR OD_5kJcM0l-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,880000 EUR 22 XPAR OD_5kJeEpl-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,080000 EUR 21 XPAR OD_5kJhPgQ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,360000 EUR 22 XPAR OD_5kJmCPV-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,280000 EUR 19 XPAR OD_5kJnpX3-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,300000 EUR 17 XPAR OD_5kJqkiV-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,180000 EUR 23 XPAR OD_5kJsktg-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,720000 EUR 23 XPAR OD_5kJwmRA-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,020000 EUR 20 XPAR OD_5kJzRJn-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,080000 EUR 22 XPAR OD_5kK2vX5-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,040000 EUR 19 XPAR OD_5kK5NCe-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,680000 EUR 21 XPAR OD_5kK8cFf-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,600000 EUR 20 XPAR OD_5kKBhSK-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,380000 EUR 19 XPAR OD_5kKEEH0-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,520000 EUR 23 XPAR OD_5kKHEgk-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,620000 EUR 20 XPAR OD_5kKLGuV-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,500000 EUR 22 XPAR OD_5kKNDsX-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,680000 EUR 23 XPAR OD_5kKQWGP-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,700000 EUR 20 XPAR OD_5kKTXy2-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,540000 EUR 18 XPAR OD_5kKWEBM-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,320000 EUR 19 XPAR OD_5kKYs7r-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,220000 EUR 16 XPAR OD_5kKbcZu-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 67,940000 EUR 18 XPAR OD_5kKeoW4-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 67,960000 EUR 20 XPAR OD_5kKgvQ7-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,180000 EUR 17 XPAR OD_5kKjKOL-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,260000 EUR 19 XPAR OD_5kKlmJa-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,420000 EUR 21 XPAR OD_5kKokiZ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,420000 EUR 45 XPAR OD_5kKpleV-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,600000 EUR 15 XPAR OD_5kOlVXg-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,080000 EUR 15 XPAR OD_5kOnWqF-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,720000 EUR 12 XPAR OD_5kOpq1J-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,720000 EUR 5 XPAR OD_5kOpq1K-01 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,760000 EUR 18 XPAR OD_5kOs8Pn-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,720000 EUR 19 XPAR OD_5kOvWOl-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,760000 EUR 17 XPAR OD_5kOxZYI-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,620000 EUR 21 XPAR OD_5kP0ZvY-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,780000 EUR 23 XPAR OD_5kP5Agg-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,760000 EUR 15 XPAR OD_5kP6K8R-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire Devise Quantité achetée Code identifiant Numéro de référence de la Objectif du Rachat (unité) marché transaction Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-05-07T08:30:58Z FR0000121329 2020-05-07T08:45:48Z FR0000121329 2020-05-07T08:52:01Z FR0000121329 2020-05-07T09:04:04Z FR0000121329 2020-05-07T09:04:04Z FR0000121329 2020-05-07T09:14:33Z FR0000121329 2020-05-07T09:22:19Z FR0000121329 2020-05-07T09:32:50Z FR0000121329 2020-05-07T09:44:25Z FR0000121329 2020-05-07T09:58:47Z FR0000121329 2020-05-07T10:09:34Z FR0000121329 2020-05-07T10:09:34Z FR0000121329 2020-05-07T10:17:35Z FR0000121329 2020-05-07T10:28:01Z FR0000121329 2020-05-07T10:38:13Z FR0000121329 2020-05-07T10:45:50Z FR0000121329 2020-05-07T11:01:02Z FR0000121329 2020-05-07T11:09:38Z FR0000121329 2020-05-07T11:09:39Z FR0000121329 2020-05-07T11:15:06Z FR0000121329 2020-05-07T11:25:39Z FR0000121329 2020-05-07T11:36:57Z FR0000121329 2020-05-07T11:47:54Z FR0000121329 2020-05-07T11:56:53Z FR0000121329 2020-05-07T12:06:05Z FR0000121329 2020-05-07T12:16:27Z FR0000121329 2020-05-07T12:16:27Z FR0000121329 2020-05-07T12:25:25Z FR0000121329 2020-05-07T12:38:42Z FR0000121329 2020-05-07T12:46:21Z FR0000121329 2020-05-07T13:03:06Z FR0000121329 2020-05-07T13:18:04Z FR0000121329 2020-05-07T13:26:30Z FR0000121329 2020-05-07T13:36:50Z FR0000121329 2020-05-07T13:45:19Z FR0000121329 2020-05-07T13:57:27Z FR0000121329 2020-05-07T14:09:30Z FR0000121329 2020-05-07T14:09:33Z FR0000121329 2020-05-07T14:19:07Z FR0000121329 68,780000 EUR 22 XPAR OD_5kP8ELj-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,420000 EUR 15 XPAR OD_5kPBxoa-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,300000 EUR 20 XPAR OD_5kPDWtX-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,300000 EUR 5 XPAR OD_5kPGZ95-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,300000 EUR 13 XPAR OD_5kPGZ96-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,040000 EUR 16 XPAR OD_5kPJChO-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 67,940000 EUR 17 XPAR OD_5kPL9xc-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,020000 EUR 22 XPAR OD_5kPNoAh-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 67,920000 EUR 16 XPAR OD_5kPQilY-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,620000 EUR 22 XPAR OD_5kPULCk-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,560000 EUR 13 XPAR OD_5kPX3I1-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,560000 EUR 6 XPAR OD_5kPX3I2-01 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,400000 EUR 16 XPAR OD_5kPZ4SC-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,560000 EUR 18 XPAR OD_5kPbhQQ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,680000 EUR 18 XPAR OD_5kPeGcb-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,700000 EUR 21 XPAR OD_5kPgBXg-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,740000 EUR 19 XPAR OD_5kPk0iL-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,760000 EUR 3 XPAR OD_5kPmAzC-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,760000 EUR 9 XPAR OD_5kPmB6F-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,680000 EUR 18 XPAR OD_5kPnYOj-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,640000 EUR 18 XPAR OD_5kPqD3c-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,620000 EUR 18 XPAR OD_5kPt3FC-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,860000 EUR 15 XPAR OD_5kPvoCo-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,920000 EUR 19 XPAR OD_5kPy4ZO-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,960000 EUR 18 XPAR OD_5kQ0NxP-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,060000 EUR 5 XPAR OD_5kQ2zxz-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,060000 EUR 14 XPAR OD_5kQ2zy0-01 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,100000 EUR 20 XPAR OD_5kQ5Fye-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,020000 EUR 15 XPAR OD_5kQ8bHk-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,160000 EUR 16 XPAR OD_5kQAWfw-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,200000 EUR 22 XPAR OD_5kQEjzZ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,280000 EUR 32 XPAR OD_5kQIVlz-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,240000 EUR 18 XPAR OD_5kQKdFQ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,300000 EUR 17 XPAR OD_5kQNEaI-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,520000 EUR 19 XPAR OD_5kQPN5z-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,620000 EUR 22 XPAR OD_5kQSQJj-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,240000 EUR 3 XPAR OD_5kQVSKe-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,240000 EUR 16 XPAR OD_5kQVT8z-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,240000 EUR 22 XPAR OD_5kQXscx-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire Devise Quantité achetée Code identifiant Numéro de référence de la Objectif du Rachat (unité) marché transaction Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-05-07T14:33:01Z FR0000121329 2020-05-07T14:42:02Z FR0000121329 2020-05-07T14:47:18Z FR0000121329 2020-05-08T07:01:02Z FR0000121329 2020-05-08T07:16:33Z FR0000121329 2020-05-08T07:25:50Z FR0000121329 2020-05-08T07:40:17Z FR0000121329 2020-05-08T07:47:19Z FR0000121329 2020-05-08T07:54:32Z FR0000121329 2020-05-08T08:14:14Z FR0000121329 2020-05-08T08:20:43Z FR0000121329 2020-05-08T08:33:26Z FR0000121329 2020-05-08T08:43:57Z FR0000121329 2020-05-08T08:48:47Z FR0000121329 2020-05-08T09:05:33Z FR0000121329 2020-05-08T09:05:33Z FR0000121329 2020-05-08T09:13:19Z FR0000121329 2020-05-08T09:31:57Z FR0000121329 2020-05-08T09:31:57Z FR0000121329 2020-05-08T09:38:34Z FR0000121329 2020-05-08T09:47:32Z FR0000121329 2020-05-08T09:59:51Z FR0000121329 2020-05-08T10:00:14Z FR0000121329 2020-05-08T10:10:42Z FR0000121329 2020-05-08T10:20:19Z FR0000121329 2020-05-08T10:33:25Z FR0000121329 2020-05-08T10:41:12Z FR0000121329 2020-05-08T10:52:47Z FR0000121329 2020-05-08T11:00:45Z FR0000121329 2020-05-08T11:13:46Z FR0000121329 2020-05-08T11:13:46Z FR0000121329 2020-05-08T11:13:46Z FR0000121329 2020-05-08T11:24:36Z FR0000121329 2020-05-08T11:40:01Z FR0000121329 2020-05-08T11:48:04Z FR0000121329 2020-05-08T11:58:19Z FR0000121329 2020-05-08T12:09:23Z FR0000121329 2020-05-08T12:19:55Z FR0000121329 2020-05-08T12:30:50Z FR0000121329 69,160000 EUR 15 XPAR OD_5kQbNRx-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,420000 EUR 19 XPAR OD_5kQdeF2-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,440000 EUR 53 XPAR OD_5kQeyWt-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,120000 EUR 17 XPAR OD_5kUc7GZ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,740000 EUR 21 XPAR OD_5kUg1PQ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,240000 EUR 17 XPAR OD_5kUiMHL-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,160000 EUR 23 XPAR OD_5kUlznr-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,160000 EUR 17 XPAR OD_5kUnleJ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,100000 EUR 18 XPAR OD_5kUpaCR-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,180000 EUR 29 XPAR OD_5kUuXjU-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,060000 EUR 19 XPAR OD_5kUwAuJ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,900000 EUR 15 XPAR OD_5kUzNYU-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,880000 EUR 15 XPAR OD_5kV21jK-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,920000 EUR 16 XPAR OD_5kV3F6K-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,200000 EUR 7 XPAR OD_5kV7Sjk-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,200000 EUR 19 XPAR OD_5kV7Sjn-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,300000 EUR 17 XPAR OD_5kV9Q4N-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,120000 EUR 15 XPAR OD_5kVE6t0-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,120000 EUR 12 XPAR OD_5kVE6t1-02 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,180000 EUR 19 XPAR OD_5kVFm2m-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,200000 EUR 18 XPAR OD_5kVI270-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,080000 EUR 10 XPAR OD_5kVL8Ci-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,080000 EUR 8 XPAR OD_5kVLEJT-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,080000 EUR 20 XPAR OD_5kVNrZi-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,020000 EUR 21 XPAR OD_5kVQHte-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,140000 EUR 16 XPAR OD_5kVTaHe-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,040000 EUR 19 XPAR OD_5kVVXqJ-01 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,000000 EUR 18 XPAR OD_5kVYSaw-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,920000 EUR 17 XPAR OD_5kVaSoR-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,880000 EUR 3 XPAR OD_5kVdk2y-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,880000 EUR 8 XPAR OD_5kVdk2y-02 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,880000 EUR 7 XPAR OD_5kVdk2z-01 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,740000 EUR 16 XPAR OD_5kVgTCZ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,660000 EUR 29 XPAR OD_5kVkLla-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,780000 EUR 20 XPAR OD_5kVmNXy-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,740000 EUR 17 XPAR OD_5kVoxKc-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,940000 EUR 21 XPAR OD_5kVrkEu-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,760000 EUR 15 XPAR OD_5kVuOdb-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,960000 EUR 18 XPAR OD_5kVx8y5-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire Devise Quantité achetée Code identifiant Numéro de référence de la Objectif du Rachat (unité) marché transaction Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-05-08T12:44:28Z FR0000121329 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-05-08T12:49:15Z FR0000121329 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-05-08T13:04:01Z FR0000121329 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-05-08T13:11:53Z FR0000121329 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-05-08T13:22:04Z FR0000121329 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-05-08T13:33:51Z FR0000121329 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-05-08T13:41:48Z FR0000121329 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-05-08T13:54:22Z FR0000121329 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-05-08T14:07:51Z FR0000121329 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-05-08T14:15:11Z FR0000121329 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-05-08T14:15:11Z FR0000121329 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-05-08T14:23:22Z FR0000121329 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-05-08T14:32:49Z FR0000121329 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-05-08T14:43:33Z FR0000121329 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-05-08T14:54:10Z FR0000121329 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-05-08T14:54:10Z FR0000121329 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-05-08T15:02:28Z FR0000121329 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-05-08T15:18:36Z FR0000121329 70,020000 EUR 20 XPAR OD_5kW0ZnC-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,000000 EUR 21 XPAR OD_5kW1mSt-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,140000 EUR 20 XPAR OD_5kW5UrD-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,080000 EUR 18 XPAR OD_5kW7TmZ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,960000 EUR 16 XPAR OD_5kWA2ZJ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,780000 EUR 17 XPAR OD_5kWD0ZQ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,760000 EUR 20 XPAR OD_5kWF0eG-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,840000 EUR 17 XPAR OD_5kWIAnd-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,960000 EUR 16 XPAR OD_5kWLZNX-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,860000 EUR 10 XPAR OD_5kWNPp3-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,860000 EUR 10 XPAR OD_5kWNPp4-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,760000 EUR 17 XPAR OD_5kWPTWf-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,560000 EUR 19 XPAR OD_5kWRr2Z-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,680000 EUR 16 XPAR OD_5kWUYeE-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,420000 EUR 10 XPAR OD_5kWXE7I-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,420000 EUR 7 XPAR OD_5kWXE7K-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,320000 EUR 20 XPAR OD_5kWZJoR-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,560000 EUR 14 XPAR OD_5kWdNfz-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe La Sté THALES SA a publié ce contenu, le 12 mai 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le12 mai 2020 17:04:09 UTC. Document originalhttps://www.thalesgroup.com/sites/default/files/database/document/2020-05/declaration-rachat-d-actions-20200504-08.pdf Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/BAEC75C0AF6885321525610CCB890F8FE1A827A9 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur THALES 19:05 THALES : Déclaration de transactions sur actions propres réalisées du 4 au 8 mai.. PU 13:43 THALES : augmentation de production pour Trixell CF 11/05 EN DIRECT DES MARCHES : Renault, Air France-KLM, ArcelorMittal, Groupe ADP, N.. 11/05 Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Lundi 11 mai 2020 AO 11/05 C'est la reprise ! 11/05 THALES : va établir un centre de compétence numérique dans les zones franches du.. AO 10/05 THALES : va établir un centre de compétence numérique dans les zones franches du.. PU 08/05 Négocier avec le doigt sur la gâchette 08/05 THALES : émet un emprunt obligataire de 700 millions d'euros AO 08/05 EN DIRECT DES MARCHES : Airbus, Safran, Renault, Technicolor, AB Science, Bio.. Recommandations des analystes sur THALES 29/04 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : ABB, Dassault Systèmes, Engie, Eramet, Stadler Rail, .. 28/04 THALES : Oddo reste à l'achat après les revenus du T1 CF 20/04 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Accor, Aluflexpack, Equinor, ADP, LafargeHolcim, Mani..