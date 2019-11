Thales : Denis Allard est nommé Directeur de l'Etablissement de Thales Alenia Space à Toulouse

Toulouse, le 4 novembre 2019 - Denis Allard est nommé Directeur de l'Etablissement de Thales Alenia Space à Toulouse en remplacement de Albert Cerro, parti à la retraite.

Ingénieur diplômé de l'Ecole Supérieure d'Electricité en 1982 et diplômé de l'Institut d'Administration des Entreprises (IAE) de Toulouse en 1990, Denis Allard entre chez Thomson CSF branche Espace à Toulouse en 1984 en tant qu'ingénieur système sur les programmes de développement ATHOS puis Syracuse2. Il poursuivra ensuite en tant que responsable Intégration Charge Utile Telecom2 en 1987.

En 1992, il quitte la France pour les Etats-Unis où il s'installe à Palo Alto comme résident chez Space Systems / Loral dans le cadre du programme Intelsat7. Il rentre en France en 1995 et prend le poste de chef de projet répéteur Sinosat. En 1998, Denis prend la responsabilité du segment spatial Europ*Star.

En 2002, Denis Allard évolue vers le commercial et devient responsable des appels d'offres Charges Utiles. En 2007, il prend la direction du programme YahSat, puis en 2011, basé sur le site de Cannes, il est nommé vice-président des Programmes Télécom.

En 2014, de retour à Toulouse, Denis Allard prend de nouvelles responsabilités en tant que vice-président du programme Iridium® NEXT . En 2017, tout en gardant la responsabilité du programme Iridium® NEXT, il est nommé vice-président des programmes Constellations de satellites.

Photo ©Thales Alenia Space/JP Grèzes

A propos de Thales Alenia Space

Combinant plus de quarante ans d'expérience et une diversité unique en terme d'expertise, de talents et de cultures les architectes de Thales Alenia Space conçoivent et délivrent des solutions innovantes pour les télécommunications, la navigation, l'observation de la Terre et la gestion de l'environnement, l'exploration, les sciences et les infrastructures orbitales. Les institutions, gouvernements et entreprises comptent sur Thales Alenia Space afin de concevoir, réaliser et livrer des systèmes satellitaires : pour géolocaliser et connecter les personnes et les objets partout dans le monde; pour observer notre Planète; pour optimiser l'utilisation des ressources de la Terre ainsi que celles de notre Système Solaire. Thales Alenia Space a la conviction que l'espace apporte une nouvelle dimension à l'humanité pour bâtir une vie meilleure et durable sur Terre. Société commune entre Thales (67%) et Leonardo (33 %), Thales Alenia Space forme la Space Alliance avec Telespazio pour proposer une offre complète de solutions incluant les services. Thales Alenia Space a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 2.5 milliards d'euros en 2018 et emploie approximativement 8000 personnes dans 9 pays. www.thalesaleniaspace.com

