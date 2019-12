Thales : Didier Le Boulc'h reçoit le trophée de l'Ingénieur Manager par l'Usine Nouvelle

Thales Alenia Space récompensée pour sa ligne de produit Space Inspire

Cannes, le 4 décembre 2019 - Lors de la cérémonie des trophées ingénieur du futur organisée par l'Usine Nouvelle et qui s'est déroulée le 3 décembre au soir à Paris, 3 trophées spéciaux « sélection de la rédaction » (hors candidature) ont également été remis à des ingénieurs remarqués par les journalistes du magazine lors de présentations ou d'allocutions auxquelles ils ont assisté.

C'est à l'occasion du panel sur les satellites flexibles lors de la World Satellite Business Week que Didier Le Boulc'h, Directeur de la stratégie et des solutions pour les télécommunications avait présenté la ligne de produit Space Inspire de Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), et qui lui a valu d'être retenu par la rédaction de l'Usine Nouvelle et d'Industrie et Technologies.

Le trophée ingénieur manager récompense un manager ayant réussi à insuffler une vraie dynamique dans ses équipes et à les entraîner dans un projet industriel.

« Pour Thales Alenia Space, ce trophée concrétise une dynamique industrielle innovante qui a permis de lancer un produit répondant aux besoins du marché et d'accompagner la transformation digitale de notre industrie ainsi que celle de nos clients. Space Inspire est notre solution satellitaire totalement digitale et je suis fier que Didier Le Boulc'h, en soit reconnu aujourd'hui comme l'ambassadeur », déclare Jean Loic Galle, Président Directeur Général de Thales Alenia Space.

« J'ai eu la chance et la fierté de travailler avec une équipe d'un cinquantaine d'ingénieurs hommes et femmes, à la fois passionnés et très compétents . C'est pour leur énergie, pour leur mérite et leur capacité à relever les défis que je tiens à les associer à ce prix car sans esprit d'équipe il n'y a pas de projet et il n'y a pas de manager ». ajoute Didier Le Boulc'h, Directeur de la stratégie et des solutions pour les télécommunications chez Thales Alenia Space.

