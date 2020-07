Thales : Disclosure of trading in own shares from 13 au 17 July 2020 (in French only) 0 23/07/2020 | 08:31 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du: 13 au 17 juillet 2020 Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de Volume total journalier (en Prix unitaire Marché (MIC Code) l'instrument financier nombre d'actions) Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 2020-07-13 FR0000121329 885 71,712542 XPAR Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 2020-07-14 FR0000121329 885 70,014237 XPAR Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 2020-07-15 FR0000121329 885 71,391209 XPAR Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 2020-07-16 FR0000121329 885 70,492158 XPAR Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 2020-07-17 FR0000121329 885 69,491435 XPAR Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du: 11 au 15 mai 2020 Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire Devise Quantité achetée Code identifiant Numéro de référence de la Objectif du Rachat (unité) marché transaction Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-07-13T07:11:22Z FR0000121329 2020-07-13T07:31:34Z FR0000121329 2020-07-13T07:31:34Z FR0000121329 2020-07-13T07:53:21Z FR0000121329 2020-07-13T08:16:03Z FR0000121329 2020-07-13T08:44:27Z FR0000121329 2020-07-13T09:13:13Z FR0000121329 2020-07-13T09:41:42Z FR0000121329 2020-07-13T10:09:02Z FR0000121329 2020-07-13T10:40:11Z FR0000121329 2020-07-13T11:15:50Z FR0000121329 2020-07-13T11:55:55Z FR0000121329 2020-07-13T12:30:04Z FR0000121329 2020-07-13T12:58:24Z FR0000121329 2020-07-13T13:25:03Z FR0000121329 2020-07-13T13:39:37Z FR0000121329 2020-07-13T13:58:44Z FR0000121329 2020-07-13T14:19:55Z FR0000121329 2020-07-13T14:35:14Z FR0000121329 2020-07-13T14:35:14Z FR0000121329 2020-07-13T14:35:14Z FR0000121329 2020-07-13T14:52:13Z FR0000121329 2020-07-13T15:06:50Z FR0000121329 2020-07-13T15:14:47Z FR0000121329 2020-07-13T15:14:49Z FR0000121329 2020-07-14T07:10:34Z FR0000121329 2020-07-14T07:10:34Z FR0000121329 2020-07-14T07:31:48Z FR0000121329 2020-07-14T07:53:41Z FR0000121329 2020-07-14T08:16:41Z FR0000121329 2020-07-14T08:45:42Z FR0000121329 2020-07-14T09:10:03Z FR0000121329 2020-07-14T09:10:03Z FR0000121329 2020-07-14T09:39:03Z FR0000121329 2020-07-14T10:08:12Z FR0000121329 2020-07-14T10:39:55Z FR0000121329 72,180000 EUR 45 XPAR OD_5qiZPN8-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,600000 EUR 4 XPAR OD_5qieUeh-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,600000 EUR 43 XPAR OD_5qieUeh-02 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,260000 EUR 45 XPAR OD_5qijyaN-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,300000 EUR 43 XPAR OD_5qipgkl-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,120000 EUR 48 XPAR OD_5qiwq8v-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,220000 EUR 43 XPAR OD_5qj45BZ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,520000 EUR 41 XPAR OD_5qjBFdF-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,520000 EUR 42 XPAR OD_5qjI8Wq-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,560000 EUR 41 XPAR OD_5qjPyay-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,900000 EUR 41 XPAR OD_5qjYx8x-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,760000 EUR 41 XPAR OD_5qjj2i1-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,840000 EUR 42 XPAR OD_5qjrdmV-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 72,140000 EUR 42 XPAR OD_5qjylvD-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 72,080000 EUR 41 XPAR OD_5qk5Tuc-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,820000 EUR 42 XPAR OD_5qk99GW-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,480000 EUR 45 XPAR OD_5qkDxd8-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,680000 EUR 44 XPAR OD_5qkJIFe-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,860000 EUR 33 XPAR OD_5qkN9Yv-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,860000 EUR 3 XPAR OD_5qkN9Yw-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,860000 EUR 7 XPAR OD_5qkN9Yw-02 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 72,040000 EUR 43 XPAR OD_5qkRQUH-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 72,200000 EUR 42 XPAR OD_5qkV6lj-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 72,260000 EUR 2 XPAR OD_5qkX6ds-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 72,240000 EUR 22 XPAR OD_5qkX7Ab-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,440000 EUR 35 XPAR OD_5qoPjFQ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,440000 EUR 7 XPAR OD_5qoPjFR-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,000000 EUR 48 XPAR OD_5qoV4nv-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,960000 EUR 46 XPAR OD_5qoaaJP-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,460000 EUR 44 XPAR OD_5qogNQb-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,280000 EUR 44 XPAR OD_5qong8H-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,900000 EUR 14 XPAR OD_5qotoKH-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,900000 EUR 28 XPAR OD_5qotoKI-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,320000 EUR 42 XPAR OD_5qp1776-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,380000 EUR 43 XPAR OD_5qp8Rum-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,840000 EUR 42 XPAR OD_5qpGQuw-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du: 11 au 15 mai 2020 Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire Devise Quantité achetée Code identifiant Numéro de référence de la Objectif du Rachat (unité) marché transaction Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-07-14T11:15:26Z FR0000121329 2020-07-14T11:15:31Z FR0000121329 2020-07-14T11:56:06Z FR0000121329 2020-07-14T12:30:27Z FR0000121329 2020-07-14T13:03:29Z FR0000121329 2020-07-14T13:30:51Z FR0000121329 2020-07-14T13:49:29Z FR0000121329 2020-07-14T14:07:59Z FR0000121329 2020-07-14T14:24:47Z FR0000121329 2020-07-14T14:37:09Z FR0000121329 2020-07-14T14:56:49Z FR0000121329 2020-07-14T15:09:48Z FR0000121329 2020-07-14T15:14:46Z FR0000121329 2020-07-15T07:12:59Z FR0000121329 2020-07-15T07:34:29Z FR0000121329 2020-07-15T07:58:13Z FR0000121329 2020-07-15T08:21:11Z FR0000121329 2020-07-15T08:51:00Z FR0000121329 2020-07-15T08:51:00Z FR0000121329 2020-07-15T09:18:57Z FR0000121329 2020-07-15T09:48:15Z FR0000121329 2020-07-15T10:17:00Z FR0000121329 2020-07-15T10:49:54Z FR0000121329 2020-07-15T11:31:10Z FR0000121329 2020-07-15T11:31:10Z FR0000121329 2020-07-15T12:09:48Z FR0000121329 2020-07-15T12:09:48Z FR0000121329 2020-07-15T12:42:40Z FR0000121329 2020-07-15T12:42:59Z FR0000121329 2020-07-15T13:10:51Z FR0000121329 2020-07-15T13:35:55Z FR0000121329 2020-07-15T13:54:43Z FR0000121329 2020-07-15T14:15:40Z FR0000121329 2020-07-15T14:33:08Z FR0000121329 2020-07-15T14:49:41Z FR0000121329 2020-07-15T15:03:24Z FR0000121329 69,600000 EUR 17 XPAR OD_5qpPNIH-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,600000 EUR 26 XPAR OD_5qpPOdY-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,820000 EUR 45 XPAR OD_5qpZc8a-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,940000 EUR 44 XPAR OD_5qpiGNa-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,620000 EUR 44 XPAR OD_5qpqZqN-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,600000 EUR 45 XPAR OD_5qpxSyV-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,040000 EUR 46 XPAR OD_5qq29p5-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,960000 EUR 45 XPAR OD_5qq6onu-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,080000 EUR 42 XPAR OD_5qqB2ya-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,100000 EUR 42 XPAR OD_5qqE9wq-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,000000 EUR 42 XPAR OD_5qqJ6nS-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,000000 EUR 49 XPAR OD_5qqMNXW-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,920000 EUR 5 XPAR OD_5qqNd9K-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,200000 EUR 48 XPAR OD_5quGrXI-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,140000 EUR 51 XPAR OD_5quMHBg-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,200000 EUR 47 XPAR OD_5quSFcC-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,340000 EUR 43 XPAR OD_5quY2Bu-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,080000 EUR 38 XPAR OD_5qufXgC-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,080000 EUR 7 XPAR OD_5qufXgC-02 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,200000 EUR 44 XPAR OD_5qumZk4-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,160000 EUR 43 XPAR OD_5qutxHK-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,540000 EUR 43 XPAR OD_5qv1C31-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,660000 EUR 45 XPAR OD_5qv9TUG-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,700000 EUR 37 XPAR OD_5qvJrWI-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,700000 EUR 5 XPAR OD_5qvJrWI-02 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,680000 EUR 36 XPAR OD_5qvTac4-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,680000 EUR 6 XPAR OD_5qvTac5-01 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,660000 EUR 22 XPAR OD_5qvbriK-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,660000 EUR 21 XPAR OD_5qvbwbd-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,580000 EUR 44 XPAR OD_5qvixSS-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,360000 EUR 48 XPAR OD_5qvpGfu-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,020000 EUR 52 XPAR OD_5qvu08k-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,080000 EUR 43 XPAR OD_5qvzH9h-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,480000 EUR 45 XPAR OD_5qw3flj-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,800000 EUR 44 XPAR OD_5qw7qEY-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,580000 EUR 23 XPAR OD_5qwBIF6-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du: 11 au 15 mai 2020 Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire Devise Quantité achetée Code identifiant Numéro de référence de la Objectif du Rachat (unité) marché transaction Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-07-15T15:03:24Z FR0000121329 2020-07-15T15:14:58Z FR0000121329 2020-07-16T07:11:06Z FR0000121329 2020-07-16T07:29:34Z FR0000121329 2020-07-16T07:52:41Z FR0000121329 2020-07-16T08:14:19Z FR0000121329 2020-07-16T08:47:02Z FR0000121329 2020-07-16T09:13:30Z FR0000121329 2020-07-16T09:43:35Z FR0000121329 2020-07-16T10:18:15Z FR0000121329 2020-07-16T10:49:22Z FR0000121329 2020-07-16T10:49:22Z FR0000121329 2020-07-16T11:28:50Z FR0000121329 2020-07-16T12:13:40Z FR0000121329 2020-07-16T12:13:40Z FR0000121329 2020-07-16T12:44:22Z FR0000121329 2020-07-16T13:13:07Z FR0000121329 2020-07-16T13:34:47Z FR0000121329 2020-07-16T13:53:26Z FR0000121329 2020-07-16T13:53:26Z FR0000121329 2020-07-16T14:11:03Z FR0000121329 2020-07-16T14:25:34Z FR0000121329 2020-07-16T14:45:21Z FR0000121329 2020-07-16T15:01:15Z FR0000121329 2020-07-16T15:01:15Z FR0000121329 2020-07-16T15:01:15Z FR0000121329 2020-07-16T15:06:16Z FR0000121329 2020-07-17T07:07:00Z FR0000121329 2020-07-17T07:17:14Z FR0000121329 2020-07-17T07:25:53Z FR0000121329 2020-07-17T07:33:49Z FR0000121329 2020-07-17T07:33:49Z FR0000121329 2020-07-17T07:41:20Z FR0000121329 2020-07-17T07:49:30Z FR0000121329 2020-07-17T07:56:58Z FR0000121329 2020-07-17T08:09:01Z FR0000121329 71,580000 EUR 25 XPAR OD_5qwBIF6-02 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,600000 EUR 25 XPAR OD_5qwECrX-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,560000 EUR 44 XPAR OD_5r06uuu-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 71,120000 EUR 44 XPAR OD_5r0BYys-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,720000 EUR 42 XPAR OD_5r0HNz8-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,460000 EUR 48 XPAR OD_5r0MpfA-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,460000 EUR 49 XPAR OD_5r0V48D-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,460000 EUR 44 XPAR OD_5r0bjOw-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,580000 EUR 43 XPAR OD_5r0jInh-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,560000 EUR 51 XPAR OD_5r0s1zw-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,260000 EUR 19 XPAR OD_5r0zrcv-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,260000 EUR 25 XPAR OD_5r0zrcw-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,980000 EUR 43 XPAR OD_5r19nqq-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,040000 EUR 11 XPAR OD_5r1L5a1-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,040000 EUR 34 XPAR OD_5r1L5a1-02 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,080000 EUR 42 XPAR OD_5r1SodF-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,320000 EUR 45 XPAR OD_5r1a3VY-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,320000 EUR 42 XPAR OD_5r1fVdb-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,540000 EUR 29 XPAR OD_5r1kCsk-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,540000 EUR 14 XPAR OD_5r1kCsk-02 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,300000 EUR 43 XPAR OD_5r1odmk-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,320000 EUR 44 XPAR OD_5r1sIPG-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,540000 EUR 45 XPAR OD_5r1xH4V-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,540000 EUR 18 XPAR OD_5r21HAJ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,540000 EUR 14 XPAR OD_5r21HAK-01 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,540000 EUR 12 XPAR OD_5r21HAP-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,680000 EUR 40 XPAR OD_5r22XaI-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,260000 EUR 14 XPAR OD_5r5wPOy-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,040000 EUR 18 XPAR OD_5r5yz3z-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 70,200000 EUR 14 XPAR OD_5r61AFp-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,800000 EUR 7 XPAR OD_5r639un-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,800000 EUR 7 XPAR OD_5r639uo-01 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,720000 EUR 14 XPAR OD_5r653O1-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,620000 EUR 14 XPAR OD_5r676gB-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,620000 EUR 14 XPAR OD_5r68zTK-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,840000 EUR 20 XPAR OD_5r6C1LW-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du: 11 au 15 mai 2020 Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire Devise Quantité achetée Code identifiant Numéro de référence de la Objectif du Rachat (unité) marché transaction Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-07-17T08:16:46Z FR0000121329 2020-07-17T08:24:31Z FR0000121329 2020-07-17T08:33:07Z FR0000121329 2020-07-17T08:41:27Z FR0000121329 2020-07-17T08:49:46Z FR0000121329 2020-07-17T08:49:46Z FR0000121329 2020-07-17T08:58:36Z FR0000121329 2020-07-17T08:58:36Z FR0000121329 2020-07-17T09:08:06Z FR0000121329 2020-07-17T09:16:19Z FR0000121329 2020-07-17T09:24:49Z FR0000121329 2020-07-17T09:32:23Z FR0000121329 2020-07-17T09:40:28Z FR0000121329 2020-07-17T09:48:29Z FR0000121329 2020-07-17T09:56:26Z FR0000121329 2020-07-17T10:04:36Z FR0000121329 2020-07-17T10:12:39Z FR0000121329 2020-07-17T10:21:26Z FR0000121329 2020-07-17T10:30:33Z FR0000121329 2020-07-17T10:30:33Z FR0000121329 2020-07-17T10:45:23Z FR0000121329 2020-07-17T10:46:47Z FR0000121329 2020-07-17T10:54:25Z FR0000121329 2020-07-17T10:54:25Z FR0000121329 2020-07-17T11:02:40Z FR0000121329 2020-07-17T11:12:10Z FR0000121329 2020-07-17T11:20:08Z FR0000121329 2020-07-17T11:28:27Z FR0000121329 2020-07-17T11:36:44Z FR0000121329 2020-07-17T11:36:44Z FR0000121329 2020-07-17T11:44:33Z FR0000121329 2020-07-17T11:52:16Z FR0000121329 2020-07-17T12:00:35Z FR0000121329 2020-07-17T12:09:25Z FR0000121329 2020-07-17T12:17:17Z FR0000121329 2020-07-17T12:26:36Z FR0000121329 69,760000 EUR 14 XPAR OD_5r6DyOE-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,560000 EUR 15 XPAR OD_5r6FvOG-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,560000 EUR 15 XPAR OD_5r6I5a0-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,800000 EUR 15 XPAR OD_5r6KBZx-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,660000 EUR 13 XPAR OD_5r6MHX8-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,660000 EUR 2 XPAR OD_5r6MHX9-01 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,520000 EUR 12 XPAR OD_5r6OVK3-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,520000 EUR 3 XPAR OD_5r6OVK3-02 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,280000 EUR 16 XPAR OD_5r6QtXl-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,540000 EUR 15 XPAR OD_5r6SxnT-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,540000 EUR 15 XPAR OD_5r6V6en-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,580000 EUR 14 XPAR OD_5r6X0jD-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,540000 EUR 14 XPAR OD_5r6Z2r7-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,580000 EUR 14 XPAR OD_5r6b3wI-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,540000 EUR 15 XPAR OD_5r6d4Ax-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,560000 EUR 14 XPAR OD_5r6f7SZ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,760000 EUR 14 XPAR OD_5r6h9E5-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,860000 EUR 15 XPAR OD_5r6jMKC-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,840000 EUR 13 XPAR OD_5r6lebX-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,840000 EUR 3 XPAR OD_5r6lebY-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,820000 EUR 4 XPAR OD_5r6pO4M-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,840000 EUR 25 XPAR OD_5r6pjuh-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,820000 EUR 6 XPAR OD_5r6rf5c-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,820000 EUR 8 XPAR OD_5r6rf5d-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,920000 EUR 14 XPAR OD_5r6tk0B-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,640000 EUR 17 XPAR OD_5r6w8Ay-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,440000 EUR 14 XPAR OD_5r6y8b6-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,520000 EUR 15 XPAR OD_5r70EEO-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,600000 EUR 4 XPAR OD_5r72Jg0-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,600000 EUR 10 XPAR OD_5r72Jg0-02 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,580000 EUR 14 XPAR OD_5r74Hcp-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,460000 EUR 14 XPAR OD_5r76DyH-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,460000 EUR 15 XPAR OD_5r78K0F-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,500000 EUR 15 XPAR OD_5r7AXtS-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,520000 EUR 14 XPAR OD_5r7CWfl-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,600000 EUR 16 XPAR OD_5r7Es4m-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du: 11 au 15 mai 2020 Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire Devise Quantité achetée Code identifiant Numéro de référence de la Objectif du Rachat (unité) marché transaction Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-07-17T12:33:39Z FR0000121329 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-07-17T12:43:03Z FR0000121329 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-07-17T12:53:02Z FR0000121329 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-07-17T13:00:29Z FR0000121329 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-07-17T13:12:17Z FR0000121329 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-07-17T13:22:16Z FR0000121329 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-07-17T13:30:21Z FR0000121329 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-07-17T13:38:28Z FR0000121329 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-07-17T13:46:10Z FR0000121329 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-07-17T13:53:58Z FR0000121329 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-07-17T14:01:47Z FR0000121329 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-07-17T14:10:16Z FR0000121329 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-07-17T14:19:34Z FR0000121329 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-07-17T14:27:19Z FR0000121329 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-07-17T14:35:12Z FR0000121329 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-07-17T14:43:34Z FR0000121329 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-07-17T14:51:00Z FR0000121329 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-07-17T15:00:20Z FR0000121329 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-07-17T15:04:09Z FR0000121329 69,420000 EUR 14 XPAR OD_5r7Ge0L-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,380000 EUR 16 XPAR OD_5r7J0s1-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,220000 EUR 16 XPAR OD_5r7LWTl-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,080000 EUR 14 XPAR OD_5r7NOml-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,220000 EUR 22 XPAR OD_5r7QN8i-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,280000 EUR 18 XPAR OD_5r7Sssa-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,220000 EUR 14 XPAR OD_5r7Uuwx-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,260000 EUR 14 XPAR OD_5r7Wxjk-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 68,880000 EUR 14 XPAR OD_5r7Ytxa-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,100000 EUR 14 XPAR OD_5r7arn7-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,120000 EUR 14 XPAR OD_5r7cpeU-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,020000 EUR 15 XPAR OD_5r7exyk-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,060000 EUR 16 XPAR OD_5r7hJ8c-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,040000 EUR 14 XPAR OD_5r7jGDw-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,040000 EUR 14 XPAR OD_5r7lFF8-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,060000 EUR 14 XPAR OD_5r7nLrJ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,040000 EUR 14 XPAR OD_5r7pDoK-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,100000 EUR 16 XPAR OD_5r7rZWl-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 69,120000 EUR 34 XPAR OD_5r7sX1o-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe La Sté THALES SA a publié ce contenu, le 23 juillet 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le23 juillet 2020 06:30:07 UTC. Document originalhttps://www.thalesgroup.com/sites/default/files/database/document/2020-07/Disclosure of trading in own shares from 13 au 17 July 2020 (in French only).pdf Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/31E57FCF74680D058FF03235579068455087043B 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur THALES 08:31 THALES : Disclosure of trading in own shares from 13 au 17 July 2020 (in French .. PU 21/07 THALES : lance un nouveau centre NOC-SOC intégré opérationnel en continu aux Pay.. PU 21/07 THALES : publication des résultats semestriels 20/07 CAC40 : reste bien orienté avant de nouveaux résultats CF 20/07 CAC 40 : avant de nombreux résultats, Paris avance un peu CF 20/07 CAC40 : quasi stable avant de nombreux résultats CF 20/07 Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 20 juillet 2020 AO 20/07 CAC 40 : en hausse, la saison des résultats commence vraiment CF 20/07 CAC 40 : la saison des résultats entre dans le vif du sujet CF 20/07 Retour aux bénéfices pour Comet au 1er semestre, nouvelle directrice financiè.. AW Recommandations des analystes sur THALES 03/07 THALES : Credit Suisse reste neutre avant les semestriels CF 22/06 DASSAULT AVIATION : Oddo BHF reste à 'achat' CF 29/05 THALES : Oddo BHF reste à l'achat, rassuré pour le T3 CF

Données financières EUR USD CA 2020 17 002 M 19 688 M - Résultat net 2020 689 M 797 M - Dette nette 2020 3 214 M 3 722 M - PER 2020 22,4x Rendement 2020 2,38% Capitalisation 14 905 M 17 278 M - VE / CA 2019 VE / CA 2020 1,07x Nbr Employés 80 237 Flottant 46,4% Graphique THALES Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique THALES Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 16 Objectif de cours Moyen 86,22 € Dernier Cours de Cloture 70,06 € Ecart / Objectif Haut 79,8% Ecart / Objectif Moyen 23,1% Ecart / Objectif Bas -36,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Patrice Caine Chairman & Chief Executive Officer Jean-Loïc Galle SEVP, Chief Operating & Performance Officer Pascal Bouchiat CFO, Senior EVP-Finance & Information Systems Philippe Keryer Executive VP-Strategy, Research & Technology Charles Edelstenne Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) THALES -24.28% 17 278 LOCKHEED MARTIN CORPORATION 1.21% 104 283 BOEING COMPANY (THE) -45.17% 100 805 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION -27.96% 95 103 AIRBUS SE -48.57% 61 251 NORTHROP GRUMMAN CORPORATION -8.13% 51 376