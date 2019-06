Thales : Dynamiser la coopération spatiale et l'innovation au Luxembourg

Thales Alenia Space va créer un centre d'excellence numérique au Luxembourg

Cannes, le 18 juin 2019 - En signant ce jour une lettre d'intention avec le ministère de l'économie du Grand-Duché de Luxembourg concernant la création d'un centre d'excellence numérique au Luxembourg, Thales Alenia Space (société conjointe entre Thales 67 % et Leonardo 33 %), confirme son intention d'accélérer ses initiatives et sa coopération avec le Luxembourg. Ce nouveau centre, Thales Alenia Space Luxembourg, se concentrera sur le développement de solutions numériques très innovantes pour les produits spatiaux de télécommunications et d'observation.

Entièrement soutenue par le ministère de l'Économie du Luxembourg et par l'Agence spatiale luxembourgeoise, cette initiative est totalement alignée et en synergie avec la stratégie spatiale et numérique luxembourgeoise.

Le centre numérique de Thales Alenia Space devrait être opérationnel au Luxembourg d'ici la fin de l'année 2019 et sera conçu et organisé sur la base de l'expérience et des meilleures pratiques inspirées par la Digital Factory de Thales.

«Avec ce nouveau centre numérique, Thales Alenia Space envisage de développer des produits innovants minimum viables (MVP) en étroite relation avec ses clients, de constituer un point d'ancrage pour le développement des entreprises locales et régionales et de participer activement à l'écosystème de l'innovation luxembourgeois», a déclaré Jean Loïc Galle, PDG de Thales Alenia Space.

«Je me félicite de cette initiative visant à créer un centre d'excellence numérique avec Thales Alenia Space. La transformation numérique et les technologies spatiales sont devenues un sujet crucial pour les affaires dans l'environnement complexe et en rapide évolution actuel. Le Luxembourg s'efforce donc de suivre les derniers développements technologiques numériques pour réaliser l'économie numérique de demain. Conformément à notre stratégie d'innovation axée sur les données et à notre politique de développement d'espaces commerciaux, le Luxembourg est bien placé pour collaborer avec Thales Alenia Space afin de promouvoir des technologies capables de soutenir un secteur spatial efficace et durable, ainsi que de favoriser une utilisation accrue par les utilisateurs finaux de produits finis spatiaux », a déclaré Etienne Schneider, vice-Premier ministre et ministre de l'Économie.

A propos de l'Agence Spatiale Luxembourgeoise

L'Agence spatiale luxembourgeoise (LSA) a pour objectif de développer le secteur spatial luxembourgeois en favorisant les entreprises nouvelles et existantes, en développant les ressources humaines, en facilitant l'accès au financement et en soutenant la recherche universitaire. L'agence met en œuvre la stratégie nationale de développement économique de l'espace, gère les programmes nationaux de recherche-développement dans l'espace et dirige l'initiative SpaceResources.lu. En outre, le LSA représente le Luxembourg au sein de l'Agence spatiale européenne et des programmes liés à l'espace de l'Union européenne et des Nations Unies.

Luxembourg Space Agency -Contact presse:

Lynn Robbroeckx

Tel: + 352 621 325 604 lynn.robbroeckx@space-agency.lu

A propos de Thales Alenia Space

Combinant plus de quarante ans d'expérience et une diversité unique en terme d'expertise, de talents et de cultures les architectes de Thales Alenia Space conçoivent et délivrent des solutions innovantes pour les télécommunications, la navigation, l'observation de la Terre et la gestion de l'environnement, l'exploration, les sciences et les infrastructures orbitales. Les institutions, gouvernements et entreprises comptent sur Thales Alenia Space afin de concevoir, réaliser et livrer des systèmes satellitaires : pour géolocaliser et connecter les personnes et les objets partout dans le monde; pour observer notre Planète; pour optimiser l'utilisation des ressources de la Terre ainsi que celles de notre Système Solaire. Thales Alenia Space a la conviction que l'espace apporte une nouvelle dimension à l'humanité pour bâtir une vie meilleure et durable sur Terre. Société commune entre Thales (67%) et Leonardo (33 %), Thales Alenia Space forme la Space Alliance avec Telespazio pour proposer une offre complète de solutions incluant les services. Thales Alenia Space a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 2.5 milliards d'euros en 2018 et emploie approximativement 8000 personnes dans 9 pays.

www.thalesaleniaspace.com

Thales Alenia Space - Contacts Presse :

Sandrine Bielecki

Tel: +33 (0)4 929 270 94 sandrine.bielecki@thalesaleniaspace.com

Chrystelle Dugimont

Tel: +33 (0)4 929 274 06 chrystelle.dugimont@thalesaleniaspace.com