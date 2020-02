Thales : Fujitsu enrichit ses capacités en matière de sécurité grâce aux services Thales de gestion de clés et de chiffrement des données dans le cloud

Fujitsu adopte les solutions Cloud HSM et de gestion de clés de Thales pour élargir son offre de sécurisation des PKI et de chiffrement des données de l'entreprise

Thales annonce que ses modules de sécurité matériels (HSM) hébergés dans le cloud et ses solutions de gestion de clés ont été choisis par Fujitsu, leader japonais des technologies de l'information et de la communication (TIC) offrant une gamme complète de produits, solutions et services technologiques. Les modules et solutions Thales viennent renforcer les nouvelles offres de sécurisation des PKI et de chiffrement des données de l'entreprise, actuellement commercialisées par Fujitsu dans toute l'Europe.

Fujitsu a intégré Data Protection On Demand, le service Cloud HSM de Thales, avec son service Microsoft Certificate Authority (CA) géré, pour proposer un service de bout-en-bout à la fois hautement sécurisé et pratique pour les PKI d'entreprises. Fujitsu a également intégré dans son nouveau service de chiffrement des données la plate-forme de gestion de clés de Thales pour une gestion sécurisée des clés de chiffrement tout au long du cycle de vie.

Cloud HSM

Pour répondre au besoin exprimé par les clients de renforcer la sécurité de leur PKI et d'être à tout moment en conformité avec la réglementation, Fujitsu intègre dans son infrastructure de sécurité de base le service Cloud HSM de Thales, Data Protection On Demand, qui offre un service sécurisé de gestion de clés dans le cloud et HSM as-a-service. Fujitsu voit dans le service Cloud HSM de Thales un moyen simple et rentable de permettre aux entreprises d'accéder à la technologie PKI, avec Microsoft CA comme autorité de certification et la gestion sécurisée des clés, pour un large éventail de cas d'usage.

« Nous cherchons toujours à proposer à nos clients les meilleures solutions de sécurité du marché, et c'est précisément ce que permet le partenariat avec Thales », déclare Petri Heinälä, Security Offering Architect chez Fujitsu. « L'un de nos clients, un grand groupe pharmaceutique européen, bénéficie déjà de l'intégration de Data Protection On Demand. Face à la multiplication des règlements concernant la protection des données de santé, le respect de la vie privée et les contrôles d'audit, il lui est apparu nécessaire de renforcer ses pratiques de gestion de clés. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Thales sur plusieurs options pour trouver la solution la mieux adaptée à leur cas. Data Protection On Demand apporte la sécurité renforcée et la conformité dont beaucoup de nos clients ont besoin, avec la simplicité d'utilisation et la rentabilité qu'ils attendent. »

Chiffrement des données des entreprises

Fujitsu a renforcé ses liens avec Thales en lançant une solution de chiffrement des données de l'entreprise basée sur la plate-forme Thales de gestion de clés. Elle assure une protection efficace et conforme des données grâce à une solide méthode de chiffrement, et elle sécurise les données grâce à un système de gestion des clés qui protège les clés de chiffrement pendant toute la durée du cycle opérationnel. Ce nouveau service, qui fait partie de l'offre de protection des données de Fujitsu, permettra aux clients de sécuriser leurs données sur site ainsi que dans des environnements hybrides et multi-cloud.

« La protection des données est clairement une priorité pour de nombreuses entreprises, qui doivent lutter contre le vol ou la perte de données, tout en se conformant à des exigences réglementaires de plus en plus nombreuses. Protéger des ressources clés comme les identités et les données de l'entreprise par le chiffrement et la gestion des PKI doit devenir la posture de sécurité minimum de toute organisation », souligne Todd Moore, vice-président en charge des solutions de chiffrement chez Thales. « Il est vital que les prestataires de services gérés puissent s'adapter au changement rapidement, efficacement et à un coût abordable, tout en répondant aux exigences de sécurité. Nous sommes ravis de travailler en étroite collaboration avec un acteur mondial des TI comme Fujitsu pour permettre à ses clients d'accéder, grâce à notre service Data Protection on Demand, aux solutions dont ils ont besoin au moment et là où ils en ont besoin. »