Thales : Go Bepi Go ! !! En route pour un excitant voyage vers Mercure !

La sonde BepiColombo va révéler les mystères de la planète du système solaire la plus petite et la moins explorée



Cannes - 20 octobre 2018 - La sonde européenne BepiColombo, construite par Airbus Defence and Space en tant que maître d'œuvre avec Thales Alenia Space, société commune entre Thales (67%) et Leonardo (33%), largement impliqué au sein de l'équipe principale du programme, a été lancée avec succès depuis le Centre spatial guyanais à Kourou, en Guyane française, à bord d'un lanceur Ariane 5. La sonde BepiColombo, mission conjointe de l'Agence spatiale européenne, (ESA) et de l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale (JAXA), commence maintenant son incroyable voyage vers Mercure.

Après un complexe et aventureux voyage qui va durer sept ans, BepiColombo aidera la communauté scientifique à mieux comprendre comment le système solaire et les planètes telluriques se forment. Mercure est la planète la plus proche du Soleil et l'histoire de son évolution est donc une pièce importante du puzzle. Mercure est une planète d'extrême et de mystères, et la précédente mission Messenger de la NASA a déjà démontré qu'elle est très différente de ce que les scientifiques s'attendaient à trouver pour une planète située à cet endroit. BepiColombo fournira des observations complémentaires à celles déjà recueillies par Messenger pour aider à résoudre les différentes questions scientifiques restant ouvertes.

La principale difficulté de la mission BepiColombo est de faire face à des températures très élevées qui ont nécessité le développement de technologies spéciales dédiées aux hautes températures. Comparativement à la Terre, Mercure est plus proche du Soleil de deux-tiers et on estime que le rayonnement solaire en orbite autour de Mercure est dix fois plus intense qu'auprès de la Terre. La sonde spatiale devra résister à des températures supérieures à 300°C pendant sa mission à proximité de Mercure, avec des rayonnements locaux sur le réflecteur de l'antenne supérieurs à 400°C, tandis que l'électronique et les instruments du vaisseau spatial devront fonctionner à des températures comprises entre 0° et 40°. Il était donc nécessaire de développer des matériaux et des dispositifs spéciaux pour tous les éléments exposés, incluant les couvertures thermiques, le radiateur thermique, les antennes et les mécanismes de pointage.

Relevant ce grand défi, Thales Alenia Space a coordonné un groupe industriel de 35 entreprises européennes, développé les systèmes de télécommunications, de contrôle thermique et de distribution d'énergie électrique, ainsi que géré l'intégration et les tests du MPO (Mercury Planetary Orbiter), du MTM (Mercury Transfer Module) et du satellite complet jusqu'à la fin de la campagne de lancement. Thales Alenia Space a également fourni le transpondeur pour les communications en espace lointain (Deep Space Transponder - DST) en bande X et Ka, l'ensemble de distribution radiofréquence, l'ordinateur de bord, la mémoire de masse et l'antenne grand gain, antenne parabolique orientable de 1,1 mètre utilisée pour les communications vers le sol ainsi que pour l'expérience scientifique radio de cette mission. Cette antenne bi-bande est dérivée de l'antenne développée pour la mission Cassini-Huygens vers Saturne qui a connu un immense succès.

« Aujourd'hui, nous sommes très fiers de notre participation majeure au sein de ce programme », a déclaré Walter Cugno, Vice-Président du Domaine de l'Exploration and Responsable pour la Science chez Thales Alenia Space. « Pour nous, le lancement de BepiColombo représente clairement une avancée technologique et industrielle majeure permettant à Thales Alenia Space de relever les nouveaux défis des missions d'exploration de l'ESA (Exomars, Euclid, Juice, etc) et d'être plus concurrentiel au niveau mondial. Grâce à notre haut niveau d'expertise technologique, nous avons renforcé notre leadership et nous nous sommes positionnés comme partenaire mondial pour les programmes spatiaux avancés. Thales Alenia Space a apporté une contribution significative aux grandes missions internationales d'exploration spatiale et, grâce à nos capacités, il sera possible d'aller encore plus loin ».

Pour en savoir plus sur les contributions :

L'Agence Spatiale Italienne (ASI) et l'industrie apportent une contribution importante à la mission, en étant responsable de quatre des onze expériences : SIMBIO-SYS, un système intégré de caméras pour l'observation et la caractérisation de la surface de la planète ; l'accéléromètre ultra-sensible ISA ; l'expérience radioscientifique MORE, utilisant le transpondeur en bande Ka du satellite, ces deux derniers instruments scientifiques ayant été développés par Thales Alenia Space; et SERENA, une expérience qui va étudier l'environnement particulaire en utilisant deux analyseurs neutres et deux spectromètres ioniques.

Leonardo est le maître d'œuvre industriel de l'instrument SIMBIO-SYS qui est composé de trois canaux : une caméra haute résolution pour l'étude détaillée de la géologie de Mercure, une caméra stéréoscopique pour une reconstruction 3D de toute la surface et une caméra hyperspectrale dédiée à l'étude de la composition de la surface. Au cours de son spectaculaire voyage, BepiColombo sera guidé dans l'espace par des capteurs d'attitude (senseurs stellaires) conçus et fabriqués par Leonardo, qui mesureront à tout moment l'orientation du satellite et fourniront à l'ordinateur de bord les informations nécessaires pour rester sur la route prédéfinie.

Telespazio, par l'intermédiaire de sa filiale Telespazio VEGA Deutschland, a développé des systèmes de segment sol clés pour la mission - tels que le système de planification de mission, le simulateur opérationnel et l'infrastructure d'information et de communication dédiée à la mission - et participe aux opérations de la mission de BepiColombo, depuis les opérations des stations sols, aux opérations à bord ainsi qu'à la dynamique de vol.

Co-développé par le DLR - Institut für Planetenforschung de Berlin et le Physikalisches Institut de l'Université de Berne, le premier altimètre laser européen (BELA) sera à bord du Mercury Planetary Orbiter (MPO) pour cartographier la topographie du Mercure. Thales Alenia Space en Suisse a mené la contribution suisse, notamment pour la chaîne complète de réception et la structure porteuse de l'instrument, y compris l'algorithme de traitement du retour du signal, qui fournit les informations sur la distance parcourue par le laser et le type d'inclinaison retenue par le laser lors de son retour vers le Mercury Planetary Orbiter.

Les composants de BepiColombo :

BepiColombo est composé de trois modules interconnectés pour le lancement et l'approche vers la planète Mercure :

Mercury Transfert Module (MTM), qui fournira la poussée nécessaire en utilisant la propulsion électrique,

Mercury Planetary Orbiter (MPO), qui transportera à son bord les instruments d'observation européens qui ont pour but de caractériser Mercure par l'étude de sa structure interne, de sa surface, de son exosphère et de sa magnétosphère. De plus, il testera la théorie de la relativité générale d'Einstein.

Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO), développé et construit par la JAXA, qui transportera cinq instruments complets dédiés à l'étude de l'exosphère et de la magnétosphère de Mercure, et leur interaction avec le vent solaire et la planète elle-même.

Copyrights:

BepiColombo: ©ESA/ATG mediaLab