Thales : Gulfstream choisit Thales pour les commandes de vol qui équiperont son nouvel avion Gulfstream G700

Thales concevra et fabriquera les solutions de contrôle de vol adaptées au G700.

Il s'agit du cinquième avion d'affaires Gulfstream auquel Thales apportera son soutien.

Près de 400 avions Gulfstream en service bénéficient des solutions Fly-By-Wire de Thales.

Les calculateurs de commande de vol conçus par Thales seront installés sur le nouveau programme Gulfstream G700. Le choix opéré une nouvelle fois en faveur de Thales atteste du haut niveau de performance de ces calculateurs, mais aussi de la confiance et de la continuité des relations entre les deux sociétés, qui remontent au lancement du G650 en 2008.

Thales va assurer la conception et la production des commandes de vol destinées au nouveau programme G700.

Les calculateurs de commandes de vol conçus par Thales se situent au cœur même du système qu'utilise Gulfstream pour son programme G700. Ces calculateurs feront appel à l'architecture la plus récente, spécifiquement développée pour assurer un haut niveau de performances et de sécurité, en réduisant parallèlement le poids, et donc la consommation de carburant. Les calculateurs de vol seront également interfacés avec un manche latéral actif, pour assurer aux pilotes une facilité d'utilisation maximale.

Thales a été dès 1983 aux avant-postes du développement et de la certification de la technologie des commandes de vol électriques sur les avions commerciaux modernes. La société reste aujourd'hui au premier plan de cette technologie, en fournissant l'électronique la plus avancée pour les commandes de vol électriques équipant plus de 10 000 avions en service dans le monde.

Après les G650, G650ER, G500 et G600, le G700 est le cinquième programme conduit par Gulfstream et Thales dans le cadre d'une étroite coopération qui remonte à plus de dix ans. Près de 400 avions Gulfstream actuellement en service bénéficient des solutions développées par Thales pour les commandes de vol électriques, contribuant ainsi à la sécurité et à l'efficacité du vol, au confort des équipages et des passagers.

« Améliorer et fournir régulièrement des technologies innovantes à nos clients est au cœur même de notre engagement », a souligné Michel Grenier, vice-président Thales en charge de l'avionique au Canada. « Nous sommes très heureux d'offrir les meilleures solutions de leur catégorie et bien sûr très honorés par la confiance répétée que Gulfstream nous témoigne, en choisissant les commandes de vol Thales pour leur nouveau produit phare. »