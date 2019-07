Thales : Hellas et Thales Alenia Space ont signé un MoU avec l'agence spatiale Hellénique

Cannes / Athènes, 1er juillet 2019 - Thales Hellas, Thales Alenia Space et l'Agence Spatiale Hellénique (HSA) ont signé un MoU (Memorandum of Understanding) portant sur la coopération spatiale. Ce MoU va essentiellement couvrir le domaine de l'observation de la Terre.

Depuis 40 ans, Thales Alenia Space a accumulé une expertise et une expérience exceptionnelles dans le domaine des télécommunications, de la navigation, de l'observation de la Terre, des sciences et de l'exploration, des Infrastructures orbitales et du transport spatial. Thales Hellas est une filiale 100% Grecque du Groupe Thales, active en Grèce depuis 30 ans. Créée en 2018, l'Agence Spatiale Hellénique (HSA) est l'entité nationale responsable du spatial, elle dépend du ministère des Infrastructures, Transports et Réseaux.

Cet accord capitalise sur l'héritage de Thales Alenia Space et la grande connaissance du marché Grec de Thales Hellas. Thales Alenia Space est intéressé pour développer de nouveaux partenariats dans l'industrie Grecque, dans le domaine spatial, le segment sol et les systèmes de bout en bout. L'objectif de ce MoU est d'encourager la coopération entre l'Agence Spatiale Hellénique, Thales Alenia Space et Thales dans le contexte des programmes spatiaux nationaux, européens et internationaux en vue de maximiser la participation de l'industrie Grecque et de la communauté scientifique. L'intention est de créer une synergie et de renforcer les capacités industrielles spatiales grecques et leur capacité à s'implanter dans le secteur spatial.

L'Agence Spatiale Hellénique aspire à jouer un rôle central pour la Grèce dans le secteur spatial et à transformer les efforts de recherche et de technologie dans le développement économique et industriel. De plus, l'Agence Spatiale Hellénique souhaite développer et réaliser des partenariats stratégiques avec d'autres agences spatiales afin d'assurer les politiques et stratégies des différents pays dans le domaine du spatial.

« Nous sommes ravis de soutenir l'Agence Spatiale Hellénique et le développement de son positionnement sur le marché du spatial », a déclaré Marc-Henri Serre, Vice-Président Domaine Observation & Science France chez Thales Alenia Space. « Ce MoU s'appuie sur le savoir-faire exceptionnel de Thales Alenia Space et sur la présence historique de Thales Hellas qui a permis des collaborations fructueuses avec l'industrie grecque. Nous sommes impatients de collaborer par le biais de groupes de travail sur des programmes spatiaux passionnants. »

M. Antonios Dimitropoulos, Directeur des opérations de Thales Hellas, a annoncé : « C'est un grand plaisir pour Thales de signer cet accord et de construire la coopération avec l'Agence Spatiale Hellénique. Nous sommes certains que la Grèce jouera un rôle de premier plan dans le secteur spatial en Europe, grâce à un réseau d'entreprises et d'institutions à croissance rapide, actives dans le domaine spatial. Grâce à ce protocole d'accord et à notre partenariat renforcé, nous espérons réaliser notre ambition d'accroître les activités industrielles en Grèce et de soutenir ses activités liées à l'espace. »

A propos de Thales Alenia Space

Combinant plus de quarante ans d'expérience et une diversité unique en terme d'expertise, de talents et de cultures les architectes de Thales Alenia Space conçoivent et délivrent des solutions innovantes pour les télécommunications, la navigation, l'observation de la Terre et la gestion de l'environnement, l'exploration, les sciences et les infrastructures orbitales. Les institutions, gouvernements et entreprises comptent sur Thales Alenia Space afin de concevoir, réaliser et livrer des systèmes satellitaires : pour géolocaliser et connecter les personnes et les objets partout dans le monde; pour observer notre Planète; pour optimiser l'utilisation des ressources de la Terre ainsi que celles de notre Système Solaire. Thales Alenia Space a la conviction que l'espace apporte une nouvelle dimension à l'humanité pour bâtir une vie meilleure et durable sur Terre. Société commune entre Thales (67%) et Leonardo (33 %), Thales Alenia Space forme la Space Alliance avec Telespazio pour proposer une offre complète de solutions incluant les services. Thales Alenia Space a réalisé un chiffre d'affaires de 2.6 milliards d'euros en 2017 et emploie 7980 personnes dans 9 pays. www.thalesaleniaspace.com

A propos de Thales Hellas

Thales est actif en Grèce depuis 30 ans, et a fourni un nombre important des systèmes majeurs pour les Forces Armées Helléniques. Sur le marché civil, Thales a fourni la plupart des systèmes de contrôle du trafic aérien du pays ainsi que les systèmes de signalement pour le principal réseau ferroviaire et la supervision et communication des systèmes du métro d'Athènes.

Thales joue un rôle majeur dans le développement de la défense Grecque à travers un réseau de SME locales.

De plus, Thales est un membre actif des organisations industrielles locales, comprenant SEV (Fédération des Entreprises Helléniques), HASDIG (Groupe de Défense et d'Aérospatial des Industries Helléniques) et EVIDITE (Association Spatiale Grecque). L'entreprise est également un fournisseur accrédité des systèmes de défense du Ministère de la Défense grec.