Thales : Hispasat et Thales Alenia Space s'associent sur un projet de démonstration d'un ballon stratosphérique dédié à des applications télécoms 4G/5G

Les deux sociétés effectueront des tests pour connecter directement la charge utile embarquée dans le ballon avec un smartphone resté au sol.

Dans cette démonstration, le ballon est fourni par Zero 2 Infinity par, tandis que Thales Alenia Space développe le futur dirigeable stratosphérique à grande échelle.

Cannes, le 11 septembre 2018 - Hispasat, l'opérateur espagnol de communications par satellite, et Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67%) et Leonardo (33%), annoncent préparer ensemble une démonstration d'un ballon stratosphérique dédié aux applications de télécommunications 4G/5G. Prévu pour octobre 2018 dans le sud de l'Espagne, cette démonstration testera les applications 4G/5G en permettant les communications directes entre les smartphones et les HAPS (High-Altitude Pseudo Satellite) - dans ce cas présent un ballon stratosphérique.

Pour répondre à l'intérêt initial d'Hispasat pour le marché innovant des HAPS, Thales Alenia Space, maître d'œuvre de cette démonstration et expert en charge utile pour des missions de télécommunications 4G/5G, s'associe à la société espagnole Zero 2 Infinity, S.L. Cette dernière fournira le ballon stratosphérique, tandis que Thales Alenia Space développe actuellement le futur véritable ballon stratosphérique de grande taille StratobusTM.

'Reflétant notre politique actuelle de développement de solutions innovantes pour répondre aux besoins de nos clients, nous continuons à étudier les vastes possibilités offertes par les plates-formes stratosphériques en complément des satellites géostationnaires », a déclaré Carlos Espinós, Président Directeur Général d'Hispasat. «Les solutions stratosphériques offrent une meilleure flexibilité et agilité opérationnelle, nous permettant de répondre immédiatement aux besoins de communication et de connectivité, avec une infrastructure qui fournit du très haut débit avec un minimum de retard, tout en évitant les limitations techniques et économiques liées au lancement d'une fusée. De plus, cette solution permet de réduire l'empreinte environnementale par rapport aux satellites, ce qui constitue un avantage supplémentaire. Nous nous intéressons de très près à la solution proposée par Thales Alenia Space, et ce sont des idées comme celle-ci qui nous maintiennent au premier plan sur le marché de l'Espace. Nous sommes ravis de collaborer avec notre partenaire de longue date sur un projet aussi prometteur. »

Jean-Loïc Galle, Président Directeur Général de Thales Alenia Space, ajoute : « Thales Alenia Space aborde ce programme de manière progressive avec Hispasat. Nous sommes fiers d'avoir obtenu la confiance d'Hispasat pour notre solution dédiée aux HAPS, StratobusTM - un dirigeable stratosphérique qui combine le meilleur des drones et satellites pour fournir un système économique, doté d'un fonctionnement autonome et prévu pour une couverture régionale permanente, le tout étant un excellent complément aux systèmes satellites. StratobusTM est conçu pour une large gamme d'applications civiles ou militaires, y compris les télécommunications, la navigation et la surveillance. Sa position dans la stratosphère, à 20 kilomètres d'altitude est optimale pour les télécommunications 4G et 5G, avec des signaux envoyés directement au smartphone de l'utilisateur final en quelques millisecondes seulement. »

Artistic view: ©Thales Alenia Space/Briot

A propos d'HISPASAT

HISPASAT est composé d'entreprises étant aussi bien présentes en Espagne qu'en Amérique Latine, où sa filiale Brésilienne HISPAMAR est implantée. HISPASAT est le leader mondial en matière de distribution et de diffusion de contenus audiovisuels Portugais et Espagnol, et sa flotte satellitaire est utilisée par les plateformes numériques de télévision directe à domicile (DTH) et de télévision haute définition (HDTV). HISPASAT fournit également aux gouvernements, aux entreprises et aux opérateurs de télécommunications d'Amérique, d'Europe et d'Afrique du Nord des satellites haut-débit et des services connectés qui incluent un accès Internet, la mobilité et une extension de réseaux mobiles, en plus d'autres solutions. HISPASAT est une des plus grandes entreprises dans ce secteur en termes de chiffre d'affaires et le principal pont de communication entre l'Europe et les Amériques.



A propos de Thales Alenia Space

Combinant plus de quarante ans d'expérience et une diversité unique en terme d'expertise, de talents et de cultures les architectes de Thales Alenia Space conçoivent et délivrent des solutions innovantes pour les télécommunications, la navigation, l'observation de la Terre et la gestion de l'environnement, l'exploration, les sciences et les infrastructures orbitales. Les institutions, gouvernements et entreprises comptent sur Thales Alenia Space afin de concevoir, réaliser et livrer des systèmes satellitaires : pour géolocaliser et connecter les personnes et les objets partout dans le monde; pour observer notre Planète; pour optimiser l'utilisation des ressources de la Terre ainsi que celles de notre Système Solaire. Thales Alenia Space a la conviction que l'espace apporte une nouvelle dimension à l'humanité pour bâtir une vie meilleure et durable sur Terre. Société commune entre Thales (67%) et Leonardo (33 %), Thales Alenia Space forme la Space Alliance avec Telespazio pour proposer une offre complète de solutions incluant les services. Thales Alenia Space a réalisé un chiffre d'affaires de 2.6 milliards d'euros en 2017 et emploie 7980 personnes dans 9 pays. www.thalesaleniaspace.com



