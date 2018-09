Thales : IRIDIUM NEXT – « La » constellation de référence

Un système complexe de télécommunications de bout en bout et clé en main



Paris, 10 septembre 2018 - A l'occasion de la World Satellite Business Week qui se déroule à Paris du 10 au 14 septembre, Jean Loïc Galle, Président Directeur Général de Thales Alenia Space (Thales 67 % et Leonardo 33 %), et Matt Desch, Président Directeur Général d'Iridium, ont rappelé devant les médias présents les enjeux et les challenges d'Iridium NEXT. Cette constellation de télécommunication comportant au total 81 satellites est à ce jour la constellation la plus performante et la plus sophistiquée au monde, 65 satellites ont déjà été déployés en 7 lancements.

L'enjeu pour Thales Alenia Space n'a pas été seulement de livrer des satellites en orbite en série mais surtout d'être capable de mettre en service un système complet et complexe de bout en bout, clé en main, tout en étant capable d'assurer la compatibilité entre l'ancienne et la nouvelle génération des satellites Block One d'Iridium. C'est la première fois qu'un opérateur et un industriel travaillent main dans la main pour remplacer satellite par satellite une constellation complète de 66 satellites par une autre dans interruption de service pour l'utilisateur.

La constellation Iridium NEXT, qui est donc maintenant presque totalement insérée et opérationnelle, représente ce qui se fait de mieux sur le marché en terme de technologie et de flexibilité.

Les technologies dernier cri qui ont été embarquées sont la clé pour assurer une flexibilité totale pour l'utilisateur puisque qu'elle permet une couverture terrestre globale et une indépendance par rapport à tout segment sol. Cette indépendance est l'assurance de garantir des communications à tout moment même en cas de catastrophes naturelles et de délivrer des télécommunications sécurisées avec une protection contre les risques d'intrusion et de piratage.

« Pour délivrer une constellation de cette envergure et de cette complexité, ici nous parlons d'une gamme de satellites de 850 kg au lancement, nous avons dû, au-delà des défis technologiques, repenser à la fois la gestion de la supply chain et de nos process industriels » a déclaré Jean Loïc Galle, Président Directeur Général de Thales Alenia Space. « Iridium NEXT est aujourd'hui la constellation la plus performante et la plus sophistiquée au monde, nous sommes fiers d'avoir relevé cet immense challenge grâce auquel nous sommes aujourd'hui capables d'offrir ce qui se fait de mieux sur le marché ».

'Le réseau Iridium est unique à plus d'un titre, et les exigences nécessaires pour remplacer ce réseau furent certainement plus complexes et plus difficiles que tout ce qui existe dans le spatial, bien plus que la création du système il y a 20 ans', déclare Matt Desch, Président Directeur Général d'Iridium. 'Thales Alenia Space a relevé ce défi et aujourd'hui nous sommes en passe de remplacer totalement ce réseau avec des satellites à la pointe de la technologie ce qui nous permet d'offrir des services de nouvelle génération tels que nos services haut débit Iridium CertusSM à notre million de clients dans le monde entier '.

Le coin du spécialiste

Le slot swap

Les activités mise à poste et de test en orbite sont assurées par les équipes de Thales Alenia Space à partir du Centre de Contrôle satellite d'Iridium à Leesburg proche de Washington. Les satellites sont lancés par grappes de 10, et, compte tenu de l'orbite LEO, la visibilité des satellites à partir des stations sol pour envoyer des télécommandes n'est que de 10 mn par orbite. Cela nécessite de la part des équipes, une préparation et une attention sans faille pour optimiser les activités pendant ces 10 minutes. Les satellites ont ensuite placés un par un à leur bonne position orbitale avant que le contrôle ne soit transféré aux équipes d'Iridium pour les activités de slot swap proprement dites et qui elles sont assurés par Iridium avec le support de Thales Alenia Space, à partir de procédures définies et validées par Thales Alenia Space. Chaque satellite Iridium NEXT est équipé d'un senseur stellaire fourni par Leonardo qui garantissent la détermination et le contrôle de l'orbite.

Le routage des signaux de télécommunication en orbite

Chaque satellite est relié aux 4 autres satellites les plus proches, devant / derrière / droite et gauche, ce qui rend le service complètement indépendant de tout réseau sol. Ce routage en orbite, complètement « software driven » est assuré par un OBP « On Board Processor » et un PFC « Platform Computer » avec leurs logiciels associés. Ces logiciels sont à ce jour, les logiciels les plus complexes embarqués à bord de constellation de satellites. Ces logiciels sont également téléchargeables à partir du sol, ce qui permet de pouvoir charger des mises à jour si nécessaire mais également de déployer des versions plus performantes permettant à Iridium d'accroître l'offre de service vis-à-vis de ses clients.



