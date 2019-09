Thales : Ina Maller nommée Directeur Général et Administrateur Délégué de Thales Alenia Space en Belgique.

Charleroi, le 02 septembre 2019 - Ina Maller est nommée Directeur Général et Administrateur Délégué de Thales Alenia Space en Belgique à compter du 1er septembre. Thales Alenia Space est présent en Belgique avec trois sites situés à Charleroi, Leuven et Hasselt.

'Je suis particulièrement ravie de prendre la direction de Thales Alenia Space en Belgique et de poursuivre le développement de cette activité dont les équipements de gestion et de distribution de l'énergie à bord des satellites et des lanceurs sont au meilleur niveau mondial. Les équipes de Thales Alenia Space en Belgique représentent aujourd'hui un savoir-faire unique dans ce secteur de pointe technologique',

explique Ina Maller, Directeur Général et Administrateur Délégué de Thales Alenia Space en Belgique.

Diplômée de la Stockholm School of Economics et HEC Paris, avec une majeure en Finance quantitative, Ina Maller débute sa carrière dans la finance, en gestion d'actifs financiers à Stockholm puis en fusions & acquisitions à Londres. A partir de 2005, elle intègre le cabinet de conseil en management McKinsey. Elle y travaille sur des projets dans une dizaine de pays différents pour les secteurs de hautes technologies et de l'aérospatial.

En 2013, elle rejoint le groupe Thales en tant que Directeur de Stratégie et de Fusions & Acquisitions au sein de l'activité mondiale Systèmes d'information et communication sécurisés.

Depuis 2015, elle était Directeur du « CEO Office » et des Participations du Groupe auprès de Patrice Caine, Président et Directeur général de Thales. Elle a eu l'occasion de travailler notamment sur des thématiques relatives au Spatial dans le cadre de sa mission sur les participations, dont Telespazio, qui avec Thales Alenia Space, forme la Space Alliance.

A propos de Thales Alenia Space

Combinant plus de quarante ans d'expérience et une diversité unique en termes d'expertise, de talents et de cultures les architectes de Thales Alenia Space conçoivent et délivrent des solutions innovantes pour les télécommunications, la navigation, l'observation de la Terre et la gestion de l'environnement, l'exploration, les sciences et les infrastructures orbitales. Les institutions, gouvernements et entreprises comptent sur Thales Alenia Space afin de concevoir, réaliser et livrer des systèmes satellitaires : pour géolocaliser et connecter les personnes et les objets partout dans le monde; pour observer notre Planète; pour optimiser l'utilisation des ressources de la Terre ainsi que celles de notre Système Solaire. Thales Alenia Space a la conviction que l'espace apporte une nouvelle dimension à l'humanité pour bâtir une vie meilleure et durable sur Terre. Société commune entre Thales (67%) et Leonardo (33 %), Thales Alenia Space forme la Space Alliance avec Telespazio pour proposer une offre complète de solutions incluant les services. Thales Alenia Space a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 2.5 milliards d'euros en 2018 et emploie approximativement 8000 personnes dans 9 pays.

www.thalesaleniaspace.com

Contacts presse Thales Alenia Space :

Sandrine Bielecki Tel: +33 (0)4 92 92 70 94 sandrine.bielecki@thalesaleniaspace.com

Chrystelle Dugimont Tel: +33 (0)4 92 92 74 06 chrystelle.dugimont@thalesaleniaspace.com

Thales Alenia Space en Belgique

Thales Alenia Space en Belgique est le plus important constructeur belge d'électronique spatiale et le leader mondial en alimentations électriques pour satellites. Plus de 200 programmes ont déjà été mis en orbite avec des équipements de la société à leur bord. La société fournit également 50% de l'électronique du lanceur Ariane 5 ainsi que la chaîne de sauvegarde pour Ariane 6 et Soyouz. Près de 700 personnes travaillent sur les sites de Mont-sur-Marchienne (Charleroi), de Leuven et d'Hasselt.

Mélanie Catoir Tel: +32 (0)71 44 26 29

melanie.catoir@thalesaleniaspace.com