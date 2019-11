Thales : Inmarsat GX5 en orbite !

Succès du lancement du satellite de télécommunications Haut Débit : Inmarsat GX5

Cannes, le 27 novembre 2019 - Le satellite de télécommunications géostationnaire, Inmarsat GX5, vient d'être lancé avec succès par Arianespace, à bord du lanceur Ariane 5, depuis le centre spatial de Kourou, en Guyane française. Réalisé sous maitrise d'œuvre Thales Alenia Space pour le compte d'Inmarsat, premier fournisseur mondial de services de télécommunications mobiles par satellite, Inmarsat GX5 permettra d'accroitre la capacité de service actuelle offerte par le réseau haut débit d'Inmarsat Global Xpress (GX). Il apportera à ce titre une capacité supplémentaire pour les services Wi-Fi à bord des avions sur les zones Moyen-Orient et Europe. Premier et unique service à haut débit mondial fourni par un même opérateur, le service Inmarsat GX, fonctionnant en bande Ka, est exclusivement conçu et optimisé pour des services de mobilité.

D'une masse au lancement inférieure à 4 tonnes, Inmarsat GX5 est basé sur la plateforme Spacebus 4000 B2. Il s'agit du satellite de télécommunications le plus puissant réalisé par Thales Alenia Space dans la catégorie Spacebus 4000 B2. Sa durée de vie opérationnelle en orbite est estimée à plus de 16 ans.

Inmarsat GX5 est le 17ème satellite de télécommunications, conçu par Thales Alenia Space, société commune entre Thales (67%) et Leonardo (33%), à avoir été lancé avec succès cette année.

« Thales Alenia Space est fière de s'être associée à Inmarsat dans le cadre de la réalisation de son satellite GX5, mis au service des besoins de connectivité croissants des passagers pour les zones Europe et Moyen-Orient, tout en répondant à la demande des utilisateurs gouvernementaux et dans le domaine maritime » a déclaré Pascal Homsy, Directeur des Télécommunications de Thales Alenia Space. « Nous disposons à ce jour de différentes lignes de produits susceptibles de répondre, de manière très précise, aux nouvelles attentes du marché des télécommunications. De notre offre basée sur la plateforme Spacebus 4000 B2 à Spacebus NEO, qui peut apporter du Très Haut Débit à travers le monde, en passant par notre nouvelle ligne de produits entièrement numérique et reconfigurable en orbite, Space InspireTM, Thales Alenia Space est parfaitement en capacité d'apporter, au cas par cas, des réponses concrètes aux opérateurs, au service de la connectivité et de la réduction de la fracture numérique. »

