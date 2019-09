Thales : JetBlue a choisi le système multimédia de bord AVANT

13/09/2019 | 12:02

JetBlue a choisi le système multimédia de bord AVANT de Thales pour sa première flotte d'Airbus A220-300. Les livraisons devraient débuter en 2020.



La solution de multimédia de bord AVANT de Thales offrira aux passagers des nouveaux avions JetBlue un large choix de divertissements et d'informations.



' Chaque siège des Airbus A220 bénéficiera d'un écran 10” haute définition (HD) de dernière génération, avec fonctionnalité ' picture-in-picture ', applications connectées et personnalisées, programmes audio et vidéo à la demande et appariement des terminaux mobiles personnels pour encore plus de personnalisation et d'options de divertissement ' indique le groupe.



