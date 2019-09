Thales : JetBlue et Thales renforcent leur partenariat avec le choix de la solution AVANT IFE pour la future flotte d'Airbus A220-300 de la compagnie

La première flotte d'Airbus A220-300 de JetBlue Airways volera avec la solution multimédia de bord AVANT de Thales.

Les passagers bénéficieront d'une expérience connectée personnalisée tout à fait dans l'esprit de la marque JetBlue, avec un large choix de divertissements et des écrans haute définition de dernière génération à chaque siège.

Le partenariat entre Thales et JetBlue a débuté en 2000, avec le choix de Thales pour déployer la télévision en direct sur la flotte d'Airbus A320 de la compagnie.

C'est AVANT, le système multimédia de bord de pointe de Thales, que JetBlue a choisi pour sa première flotte d'Airbus A220-300, dont la livraison devrait débuter en 2020.

Doté d'un design industriel moderne, la solution de multimédia de bord AVANT de Thales offrira aux passagers des nouveaux avions JetBlue une expérience de vol exceptionnelle, avec un large choix de divertissements et d'informations.

AVANT est le système IFE Android développé par Thales. Doté de serveurs de grande capacité avec stockage local des contenus, il s'intègre au système de connectivité de bord. Chaque siège des Airbus A220 bénéficiera d'un écran 10' haute définition (HD) de dernière génération, avec fonctionnalité « picture-in-picture », applications connectées et personnalisées, programmes audio et vidéo à la demande et appariement des terminaux mobiles personnels pour encore plus de personnalisation et d'options de divertissement. Tous les passagers auront accès à des ports USB et à des prises électriques pour recharger leurs appareils mobiles.

JetBlue Experience, le service emblématique et primé de JetBlue Airways, est au cœur de la mission de la compagnie : servir de référence pour les autres. Le partenariat entre Thales et JetBlue a vu le jour en 2000, quand Thales a été choisi pour déployer la télévision en direct sur les Airbus A320 de la compagnie. Cette relation de longue durée a indéniablement joué un rôle dans le choix des solutions de connectivité et de multimédia de bord de Thales pour équiper les 253 avions monocouloirs de la compagnie.

« Cela fait presque 20 ans que Thales est le partenaire de JetBlue pour le déploiement de solutions de multimédia de bord et nous sommes fiers de poursuivre ce partenariat solide pour équiper la première flotte d'Airbus A220 de la compagnie », se félicite Philippe Carette, Directeur général de Thales InFlyt Experience. « Ce nouveau contrat démontre une fois de plus la volonté de Thales d'accompagner JetBlue dans la concrétisation de son ambition d'offrir aux passagers une expérience de vol exceptionnelle. »

Philippe Carette, Chief Executive Officer, Thales InFlyt Experience

« En 2000, JetBlue a provoqué une révolution dans le secteur aéronautique en étant la première compagnie aérienne à offrir sur tous ses avions la télévision en direct à chaque siège, », rappelle Mariya Stoyanova, responsable du développement produits chez JetBlue. « Nous sommes extrêmement fiers de poursuivre ce partenariat de longue date avec Thales et impatients d'équiper notre Airbus A220 d'une solution multimédia de bord de nouvelle génération, spécialement conçue pour JetBlue. »Mariya Stoyanova, director of product development, JetBlue.