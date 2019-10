Thales : L'aéroport international de Pékin-Daxing s'appuie sur Thales et BEST pour une gestion du trafic aérien plus sûre, mieux équipée et plus efficace

Thales et sa joint-venture BEST déploient TopSky-ATC pour le centre de contrôle TMA (Terminal Maneuvering Area) de Pékin. Cette solution, associée à celle mise en place pour les centres de contrôle régional (ACC) et les tours de contrôle, est le plus grand système ATC (Air Traffic Control) au monde, puisqu'elle couvre trois aéroports internationaux, celui de Pékin-Capitale, celui de Pékin-Daxing - inauguré récemment - et celui de Tianjin Binhai.

Le centre TMA de Pékin est le premier en Chine à déployer simultanément les technologies MAESTRO AMAN et DMAN de Thales pour optimiser le séquencement et l'efficacité aéroportuaire.

Aujourd'hui, les solutions ATM de Thales aident à gérer 60 % du trafic aérien chinois

L'aéroport international de Pékin-Daxing est officiellement opérationnel depuis le 25 septembre. Thales et Beijing EasySky Technology Ltd. (BEST), coentreprise entre Thales et la société Civil Aviation Air Traffic Control Technology & Equipment Development Co. Ltd., sont très heureux de célébrer un jalon aussi important. Ce méga-aéroport s'appuie sur Thales et BEST pour améliorer ses capacités de soutien à la sécurité, accroître ses capacités et renforcer l'efficacité opérationnelle de sa gestion du trafic aérien.

Ces dix dernières années, le secteur aéronautique s'est considérablement développé en Chine, le nombre de passagers sur les vols commerciaux ayant presque triplé. Pour Pékin, capitale mais aussi centre politique, économique et culturel du pays, cet essor constitue un enjeu encore plus grand, puisque l'aéroport international de Pékin-Capitale a atteint sa pleine capacité en 2018. Situé à 46 km au sud du centre-ville, l'aéroport international de Pékin-Daxing, devenu le deuxième aéroport international de la capitale, a été conçu pour soulager l'aéroport existant. C'est aussi, avec

700 000 m², le plus grand aéroport au monde disposant d'un seul terminal. Sept pistes sont prévues, ce qui permettra d'accueillir plus de 100 millions de passagers par an.

En 2016, North China ATMB (Air Traffic Management Bureau) avait sélectionné Thales et BEST pour moderniser le centre de contrôle TMA (Terminal Maneuvering Area) de Pékin. Le consortium a ainsi fourni le système automatisé ATC qui jouera un rôle déterminant pour harmoniser la gestion du trafic aérien dans la région. L'ensemble du projet automatise le centre de contrôle TMA de Pékin, son centre de contrôle régional (ACC), les tours de contrôle des aéroports internationaux de Pékin-Capitale et de Pékin-Daxing, l'approche de Tianjin et la tour de contrôle de l'aéroport international de Tianjin Binhai. En permettant une synchronisation fluide avec le système ATC du Beijing ACC, l'ensemble de ce système ATC devient le plus grand au monde : au total, 290 positions contrôleurs couvrent le nord de la Chine.

En soutien à l'aéroport de Daxing, Thales et BEST ont fourni TopSky-ATC, la solution de gestion du trafic aérien la plus avancée au monde, pour améliorer l'efficacité et la sécurité du trafic aérien. Ce système présente des capacités de redondance avancées, avec traitement complet des données de vol fallback flight et synchronisation complète des plans de vol, traitement et alerte multi-capteurs pour une parfaite cohérence des opérations.

Le centre de contrôle TMA de Pékin est le premier en Chine à déployer simultanément les technologies MAESTRO AMAN et DMAN de Thales pour optimiser le séquencement et l'efficacité aéroportuaire. Cette solution pleinement intégrée de gestion des arrivées et des départs réduit les retards et accroît la capacité aérienne. MAESTRO permettra l'intégration fluide des systèmes entre contrôle zone, contrôle en approche et tour. De cette façon, tous les contrôleurs partagent les mêmes séquences d'information et gèrent tout changement de configuration aéroportuaire en totale collaboration, y compris les temps de régulation induits par la gestion des flux de trafic (Air Traffic Flow Management, ATFM). De plus, le système intégrera l'absorption des retards à l'arrivée sur les écrans secteur, pour un séquencement efficace du trafic et une attente réduite en vol. En complément, l'affectation avancée des pistes renforcera l'efficacité des opérations des compagnies aériennes et réduira les temps de roulage.

Suivant un calendrier très serré, les experts et ingénieurs de Thales et de BEST ont travaillé jour et nuit pour aider North China ATMB à installer le matériel, intégrer la solution logicielle et réaliser les tests d'acceptation sur site pour le nouvel aéroport. En s'appuyant sur ses technologies de pointe pour les systèmes ATM et sur les capacités de BEST, présent localement, à répondre rapidement aux impératifs client, Thales a montré son excellence dans la livraison de projet, en assurant à l'aéroport international de Pékin-Daxing une gestion fluide du trafic aérien.

Outre le système ATC, Thales a fourni des systèmes d'aide à la navigation et des radars ATM, qui aident les services de surveillance et de navigation à garantir la sécurité de tous au décollage et à l'atterrissage des aéronefs à l'aéroport international de Pékin-Daxing.

« Thales félicite l'aéroport international de Pékin-Daxing, désormais officiellement opérationnel. La livraison réussie de nos systèmes ATM à North ATMB prouve la coopération harmonieuse entre Thales, BEST et ATMB. Thales travaille en partenariat avec le secteur aéronautique chinois sur les technologies de gestion du trafic depuis l'instauration de relations diplomatiques entre la France et la Chine. Le Groupe est fier de son histoire dans ce pays et de sa contribution au renforcement de la coopération franco-chinoise en aéronautique. Thales réaffirme ainsi son engagement de long terme en Chine. Le Groupe y est un partenaire majeur pleinement impliqué pour aider la Chine à devenir un pays plus innovant et plus axé sur le digital. »

Jérôme Bendell, Vice-président Asie du Nord et PDG de Thales en Chine