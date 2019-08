Thales : L'identité des citoyens thaïlandais protégée par Thales grâce à des passeports innovants

Le ministère thaïlandais des Affaires étrangères vient d'attribuer au consortium DGM, qui inclut Gemalto, un membre du groupe Thales, un contrat de sept ans pour la fourniture de 15 millions d'e-passeports à ses citoyens.

Ce contrat est un des plus grands programmes de passeports pour le Groupe à l'échelle mondiale, et soutient le ministère thaïlandais des Affaires étrangères dans la création d'un document de voyage techniquement avancé et hautement sécurisé pour ses citoyens.

En fournissant des niveaux supérieurs de technologie et en optimisant l'expertise technique locale, Thales répond parfaitement aux attentes de l'initiative gouvernementale 'Thailand 4.0', qui vise à faire entrer le pays dans une économie de l'innovation et de la création de valeur.

En 2018, le gouvernement thaïlandais a lancé l'initiative 'Thailand 4.0' avec pour objectif de transformer la Thaïlande en une économie innovante, dynamique et axée sur la valeur. Dans cette optique, le ministère thaïlandais des Affaires étrangères fournira 15 millions de passeports techniquement avancés et hautement sécurisés aux citoyens thaïlandais grâce au consortium DGM, qui comprend Gemalto, une société Thales, Data Products Toppan Forms Ltd., et MultiCert. Le projet thaïlandais d'e-passeports est le plus gros contrat de passeports signé par le Groupe en 2019.

Les citoyens thaïlandais disposeront sous peu d'un titre de voyage biométrique de 64 pages contenant une couverture électronique avec une page de données fine et flexible en polycarbonate, ainsi qu'un encadré comprenant une seconde image du citoyen et une photo à encre UV et en couleur réelle. Ces mesures de sécurité garantissent que le document répondra aux normes de sécurité les plus strictes recommandées par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). Les citoyens thaïlandais bénéficieront du plus haut niveau de performance du logiciel intégré sécurisé pour assurer la rapidité des passages frontaliers. De plus, le consortium DGM déploiera un système de passeport électronique de bout en bout hautement sécurisé qui répondra scrupuleusement aux exigences de la loi thaïlandaise sur la protection des données personnelles.

La capacité actuelle de production des passeports augmentera considérablement avec la création de deux sites de fabrication à sécurité renforcée (un site à distance et un site principal) pour garantir la continuité commerciale et la sécurité de l'émission des passeports. En fournissant des formations continues et un transfert technologique pour développer l'expertise locale en émission de passeports, Thales fournira son expertise technologique internationale pour perfectionner le personnel thaïlandais à l'heure où le pays se tourne vers un avenir numérique.

En plus d'un passeport de conception novatrice, les citoyens thaïlandais bénéficieront d'une efficience accrue pour enregistrer leurs passeports étant donné que le projet mettra à niveau les opérations d'enrôlement des citoyens sur 22 sites gérés en Thaïlande, et comprendra un plan d'expansion établissant 15 nouveaux sites dans l'ensemble du pays, offrant ainsi de nouveaux points de services aux citoyens thaïlandais souhaitant obtenir leurs titres de voyage.

En tant que partenaire de la Thaïlande depuis plus de 30 ans dans des secteurs allant de la défense à la gestion du trafic aérien et aux transports terrestres, Thales s'inscrit dans cette vision en apportant son expertise technologique dans le secteur de l'identité numérique et de la biométrie, faisant de l'entreprise un partenaire de confiance du ministère des Affaires étrangères dans le cadre de l'émission des passeports modernes et hautement sécurisés aux citoyens.