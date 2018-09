Thales : L’ESA choisit Thales Alenia Space en support du traitement des données fournies par les satellites d’observation de la Terre Sentinel 2A et 2B

Des quantités inégalées de données traitées en un temps record au service de la surveillance et de la protection de la planète

Ce contrat marque le dernier succès la Space Alliance

formée par Thales Alenia Space et Telespazio



Cannes, le 18 septembre 2018 - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67%) et Leonardo (33%), annonce avoir signé un contrat avec l'Agence spatiale européenne (ESA) pour fournir le service d'Opérations, de Maintenance et d'Evolutions du segment sol PDGS (Payload Data Ground Segment) des satellites d'observation de la Terre Sentinel 2A et 2B. Ce contrat de service, d'un montant de 29 M€, pour le compte de la Commission Européenne dans le cadre du Programme Copernicus, et plus particulièrement du sous-système segment sol de la Composante Spatiale Copernicus (CSC), couvrira la période de mai 2018 à décembre 2021.

Les deux satellites optiques de la mission Sentinel 2 balaient en continu la surface de la Terre. A eux deux, ils permettent d'obtenir tous les 5 jours des images actualisées - d'une résolution de 10 à 60 mètres - de toutes les terres émergées. Ces images sont principalement utilisées pour l'observation de la végétation, des étendues d'eau, du sol et des zones côtières. Elles servent aussi à l'observation et à la prévention des catastrophes naturelles : inondations, éruptions volcaniques, glissements de terrain…

Ouvert à la concurrence européenne, ce contrat a été remporté par Thales Alenia Space à la tête d'un consortium composé de Telespazio - société conjointe entre Leonardo (67%) et Thales (33%) -, responsable de l'Intégration et des tests des nouvelles versions logicielles, et sa filiale Telespazio France, en charge des Opérations 7 jours sur 7 et des outils de sécurité et de performance. Les autres partenaires sont Thales Services (France), Advanced Computer Systems (groupe Exprivia -Italie), Deimos Space (Espagne) et C-S Systèmes d'information (France), toutes ces sociétés formant avec Thales Alenia Space comme maître d'œuvre, le consortium ayant déjà développé le PDGS.

La mission du PDGS, contrat gagné en 2011, est la réception (en direct de S2A, S2B ou relayée par le satellite EDRS), les traitements, l'archivage, le catalogage et la distribution des images aux utilisateurs dans le monde entier. Depuis sa mise en service en 2015, ce système a permis l'échange de près de 750 TBytes de données par an, soit plus de 250 000 images téléchargées par mois par les utilisateurs. Ces volumes vont prochainement doubler avec la mise en service de la production des images au format L2A (avec correction atmosphérique), faisant du PDGS Sentinel 2 le système de traitement et d'échange de données d'observation de la Terre le plus utilisé en opération dans le monde.

Ce contrat marque un nouveau succès important pour la Space Alliance, formée par Thales Alenia Space et Telespazio. La Space Alliance joue un rôle de tout premier plan dans Copernicus, en tant que partenaire essentiel dans le développement des systèmes ainsi que les différentes applications du programme satellitaire.

Pour en savoir plus sur Sentinel 2 et Thales Alenia Space, cliquer ici.

A propos de Thales Alenia Space

Combinant plus de quarante ans d'expérience et une diversité unique en terme d'expertise, de talents et de cultures les architectes de Thales Alenia Space conçoivent et délivrent des solutions innovantes pour les télécommunications, la navigation, l'observation de la Terre et la gestion de l'environnement, l'exploration, les sciences et les infrastructures orbitales. Les institutions, gouvernements et entreprises comptent sur Thales Alenia Space afin de concevoir, réaliser et livrer des systèmes satellitaires : pour géolocaliser et connecter les personnes et les objets partout dans le monde; pour observer notre Planète; pour optimiser l'utilisation des ressources de la Terre ainsi que celles de notre Système Solaire. Thales Alenia Space a la conviction que l'espace apporte une nouvelle dimension à l'humanité pour bâtir une vie meilleure et durable sur Terre. Société commune entre Thales (67%) et Leonardo (33 %), Thales Alenia Space forme la Space Alliance avec Telespazio pour proposer une offre complète de solutions incluant les services. Thales Alenia Space a réalisé un chiffre d'affaires de 2.6 milliards d'euros en 2017 et emploie 7980 personnes dans 9 pays. www.thalesaleniaspace.com

Thales Alenia Space - Contacts Presse :

Sandrine Bielecki

Phone: +33 (0)4 92 92 70 94

sandrine.bielecki@thalesaleniaspace.com

Chrystelle Dugimont

Phone: +33 (0)4 92 92 74 06

chrystelle.dugimont@thalesaleniaspace.com