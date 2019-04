Thales : La Jamaïque renforce la surveillance de ses côtes avec les hautes technologies de Thales

Le radar de surveillance côtière longue portée Coast Watcher 100 a été conçu par Thales à Rouen pour opérer 24h/24 en totale autonomie. Ce système permet une surveillance maritime avancée, avec des capacités optimales de détection et de poursuite de cibles rapides et manœuvrantes évoluant dans des environnements difficiles (haute mer, pluie, etc.), ainsi que de cibles aériennes volant à basse altitude.

L'architecture système du Coast Watcher 100 permet de détecter un large éventail de cibles aériennes et de surface, allant des canots pneumatiques ou des jet-skis jusqu'aux navires de guerre et aux aéronefs susceptibles d'approcher les côtes à basse altitude. La technologie utilisée en fait un système idéal pour contrer les menaces de piraterie et les opérations de contrebande. Thales fournira un système clé en main, composé de plusieurs radars Coast Watcher 100, de capteurs électro-optiques, de radios GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) et d'un centre de contrôle national, fusionnant les données collectées par l'ensemble des capteurs pour offrir des capacités opérationnelles complètes à la Force de défense jamaïcaine.

Un partenariat stratégique avec la Jamaïque

Ce projet est une nouvelle illustration du partenariat stratégique établi entre Thales et le gouvernement jamaïcain, qui a déjà accordé sa confiance au Groupe pour sécuriser l'espace aérien avec des radars et des centres de contrôle ATC, et assurer la sécurité terrestre avec les véhicules blindés Bushmaster. De nombreuses forces armées dans le monde utilisent déjà le radar Coast Watcher 100, récemment choisi en France par la Direction générale de l'armement (DGA) pour protéger le littoral méditerranéen, avec le déploiement de deux radars de ce type.

« Les hautes technologique de Thales aident nos clients à prendre les meilleures décisions en temps réel. Les radars de surveillance Coast Watcher 100 permettront à la Force de défense jamaïcaine de bénéficier d'une solution à l'état de l'art en termes de détection, de surveillance et de contrôle », a expliqué Ruben Lazo, vice-président, directeur des activités Thales en Amérique latine.