Thales : La Jamaïque renforce sa lutte contre la criminalité avec de nouveaux véhicules tactiques Bushmaster de Thales

 La force de défense de la Jamaïque (JDF) étend sa panoplie de moyens anticriminels en acquérant 6 nouveaux véhicules tactiques protégés Bushmaster conçus par Thales.

 Avec une flotte comptant désormais 18 véhicules de ce type, la JDF pourra mener des opérations de plus grande envergure aux côtés des forces de police (JCF) dans leur lutte contre la criminalité dans le pays.

 Ce nouveau contrat qui porte sur plus de 7 millions d'euros atteste des performances obtenues par la JDF avec le Bushmaster au cours des cinq dernières années.

La force de défense de la Jamaïque (JDF) étoffe sa flotte de véhicules tactiques protégés Bushmaster en acquérant 6 véhicules supplémentaires (3 transports de troupes et 3 versions ambulance) auprès de Thales. Cette nouvelle acquisition porte à 18 le nombre de Bushmaster au sein de sa flotte, renforçant ainsi notablement les capacités de lutte anti criminalité dans le pays, tout en assurant la protection et le confort du personnel à bord. Ce contrat majeur confirme les performances exceptionnelles du Bushmaster au service de la JDF depuis cinq ans.

Le Bushmaster est un véhicule de 11 tonnes protégé contre les engins explosifs et les tirs balistiques, pouvant embarquer une charge utile de 4 tonnes. Ce véhicule tactique polyvalent, dont les qualités ont été maintes fois démontrées sur les théâtres d'opération, a été conçu pour protéger et transporter jusqu'à dix personnes en territoire hostile et dans des environnements extrêmes. Le Bushmaster permet d'épargner des vies, tant en zone urbaine qu'en zone rurale, en offrant un excellent compromis entre protection, mobilité, espace et prix d'achat, comme démontré par plusieurs nations à travers le monde qui ont déjà bénéficié de ces véhicules.

Les nouveaux véhicules destinés à la Jamaïque offrent des caractéristiques spécifiques, avec notamment des groupes auxiliaires de puissance (APU) permettant d'assurer la continuité de l'alimentation électrique et de la climatisation lorsque le moteur thermique est à l'arrêt. Les véhicules conservent ainsi une température intérieure confortable à l'arrêt, malgré le climat chaud de la Jamaïque. Les versions « ambulance » permettront d'évacuer en sécurité et de traiter rapidement le personnel de police blessé, plutôt que d'avoir à déployer des véhicules non protégés et donc vulnérables en situation dangereuse.

« Le véhicule tactique protégé Bushmaster sera pour les citoyens jamaïcains l'assurance d'une plus grande sécurité, en aidant les forces de police à mener à bien leur mission de lutte contre la criminalité ambiante », a expliqué Ruben Lazo, VP Thales Amérique latine.