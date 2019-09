Thales : La Suisse choisit Thales pour surveiller et protéger son espace aérien

SkyView a été retenu par armasuisse pour moderniser le système de surveillance aérienne Suisse FLORAKO destiné à surveiller et protéger l'espace aérien, le territoire et les populations, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

SkyView permet de corréler les données civiles et militaires en temps réel, améliorant ainsi la qualité de la représentation globale de l'espace aérien tout en accélérant la prise de décision. Il permet également aux opérateurs d'assurer la police du ciel, la détection et le traitement de toutes les menaces aériennes.

SkyView est le résultat de 50 ans d'expérience dans le domaine des opérations aériennes et a été déployé dans plus de 30 pays et plus de 80 centres de commandement et de contrôle. Il intègre les données de plus de 600 radars et permet de se connecter à des systèmes externes avec plus de 60 types d'interfaces. Ce produit, co-développé avec nos clients, intègre les exigences recueillies auprès de nos utilisateurs.

«Je souhaite remercier armasuisse pour cette manifestation de confiance la souveraineté nationale suisse. Entièrement numérique et intégrant des techniques d'intelligence artificielle et de big data, SkyView 4.0 permettra aux forces aériennes suisses de bénéficier d'un système de pointe pour la surveillance et la conduite des opérations aériennes.»

Thomas Got, Directeur Général des activités opérations aériennes et systèmes d'armes de Thales