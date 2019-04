Thales : La Suisse s'appuie sur Thales pour un système de renseignement image

Grâce à son expertise dans les techniques les plus avancées des domaines de l'analyse de données d'origines diverses, Thales est en mesure d'accompagner les Etats de façon optimale dans leur lutte contre l'évolution des menaces. Thales développe des systèmes permettant aux Etats de reconnaître, d'identifier et d'évaluer les menaces de plus en plus variées auxquelles ils sont confrontés. Dans la course à l'anticipation que suppose la lutte pour la sécurité nationale, un renseignement fiable constitue l'élément clé des décisions en appui aux opérations. Il requiert à la fois de collecter des données massives, de les traiter, d'en extraire les informations pertinentes et de les faire converger afin de les rendre directement utilisables par le décisionnaire.

Elément-clé de la chaine du renseignement au service des opérations, la plateforme MINDS/SAIM, mise en œuvre au niveau stratégique mais aussi au niveau tactique, permet de traiter numériquement et en temps réel les données issues de tous types de capteurs.

Les besoins d'exploitation des données d'origine image ne cessent de croître avec la multiplication des capteurs (satellites, aériens, déployés au sol) et nécessitent des outils de traitement avancés pour adresser les enjeux liés au volume et à la diversité des sources. Dans un monde de surabondance d'informations, la plateforme MINDS/SAIM permettra à l'armée suisse de cibler la donnée pertinente à traiter et d'identifier les menaces, grâce à des outils les plus évolués basés entre autres sur l'Intelligence Artificielle.

« La plateforme MINDS/SAIM est apte à équiper l'ensemble des forces armées impliquées dans le renseignement d'origine image : ce nouveau succès à l'export confirme son positionnement comme choix de référence.» Gérard Herby, Directeur de la Business Line Systèmes de Protection, Thales.