Thales : La première plate-forme Spacebus NEO en bonne voie pour un lancement en 2019

Premier module de propulsion entièrement électrique conçu et construit au Royaume-Uni par Thales Alenia Space au service du satellite Eutelsat KONNECT

Belfast, le 1er novembre 2018 - Thales Alenia Space, société commune entre Thales (67%) et Leonardo (33%), est fière de présenter le premier module de propulsion électrique Spacebus Neo Xenon Propulsion System (XPS) dédié au satellite Eutelsat KONNECT basé sur la plate-forme Spacebus NEO. La ligne de produit Spacebus NEO est soutenue conjointement par l'Agence Spatiale Européenne (ESA) à travers le programme de recherche et développement des systèmes de télécommunications ARTES, et par l'Agence Spatiale Française (CNES).

Le module XPS a été présenté dans le Centre d'Intégration et de Fabrication de Propulsion Spatiale de Thales à Belfast, inauguré en octobre 2016 suite à un investissement important. Ce module permettra de transférer le satellite KONNECT d'Eutelsat sur une orbite géostationnaire, puis de le maintenir en orbite pour une durée minimum de 15 ans.

Après le succès de la revue de conception détaillée (CDR - Critical Design Review) qui s'est tenue début 2018, le module Spacebus NEO XPS est en cours de finalisation :

Le module Spacebus NEO XPS est très innovant, à la fois très compact et puissant, pour permettre la mise en orbite de satellites très capacitifs. La conception a été entièrement optimisée pour permettre une intégration rapide et efficace dans le satellite.

La responsabilité de la conception du module de propulsion est assurée par le centre de compétence de propulsion de Thales Alenia Space basé à Harwell, au Royaume-Uni. En parallèle, tout au long de l'année dernière, le personnel du site de Thales UK à Belfast a reçu une formation spécialisée dédiée à l'assemblage et aux tests sur le site de Thales Alenia Space à Cannes, en France. Au cours des 6 derniers mois, les ingénieurs de Belfast ont achevé la mise en œuvre des processus et ont commencé l'assemblage des réservoirs de xénon, du tube central comprenant les connexions électriques et fluidiques avec les tuyères électriques du satellite KONNECT. Le module de propulsion est l'un des éléments spatiaux les plus grands et sophistiqués jamais produits en UK par Thales Alenia Space. Il mesure 1,8 mètre de hauteur, 3,6 mètres de largeur et pèsera 1,8 tonnes une fois rempli.

Le premier module de propulsion achevé sera expédié de Belfast chez Thales Alenia Space à Cannes pour poursuivre les activités d'intégration, de tests et de préparation au lancement du satellite KONNECT.

« Le module de propulsion entièrement électrique, conçu et construit par des équipes spécialisées à Harwell et à Belfast, représente l'engagement fort de Thales Alenia Space à créer, maintenir et développer au Royaume-Uni des compétences de classe mondiale en matière d'innovation, de conception et d'ingénierie spatiale avancée, fournissant une importante contribution pour les futurs programmes spatiaux. Cet événement marque une étape majeure non seulement pour Eutelsat, Thales Alenia Space et Thales mais également pour nos partenaires Invest Northern Ireland, l'agence spatiale UK et l'Agence spatiale européenne. Il reflète le dynamisme et la croissance du secteur spatial britannique. L'industrie spatiale britannique est un pilier clé de la stratégie industrielle du gouvernement pour la croissance économique au Royaume-Uni et la livraison de ce module est un exemple tangible des progrès de cette stratégie et représente un investissement important de Thales Alenia Space au Royaume-Uni », a déclaré Ben Olivier, Président de Thales Alenia Space au Royaume-Uni.

Le module de propulsion entièrement électrique, conçu et construit par des équipes spécialisées à Harwell et à Belfast, représente l'engagement fort de Thales Alenia Space à créer, maintenir et développer au Royaume-Uni des compétences de classe mondiale en matière d'innovation, de conception et d'ingénierie spatiale avancée, fournissant une importante contribution pour les futurs programmes spatiaux.

Ben Olivier, Président de Thales Alenia Space au Royaume-Uni

Dr Graham Turnock, Président de l'Agence Spatiale Britannique a déclaré : « Des innovations d'avant- garde telles que ce module de propulsion électrique vont non seulement améliorer l'accès à l'espace mais également générer de nouveaux emplois et développer de la croissance sur la Terre. Nous travaillons avec l'industrie pour accroître notre participation dans les marchés spatiaux pour atteindre 10 % en 2030 et le site de Thales Alenia Space à Belfast est un excellent exemple des capacités en UK ».

Yohann Leroy, Président Directeur Général adjoint et Directeur Technique d'Eutelsat a ajouté : « Défenseurs de l'innovation au sein de l'industrie spatiale, nous sommes fiers de voir livrer ce module de propulsion dédié à notre satellite KONNECT qui viendra renforcer notre leadership dans l'utilisation de la propulsion électrique pour les satellites de télécommunication géostationnaires. Cette collaboration avec Thales Alenia Space est très importante pour nous. Elle marque la première étape d'une série de deux satellites Eutelsat en construction chez Thales Alenia Space : KONNECT et KONNECT VHTS. Cette approche disruptive pour les modules de propulsions menée sous l'impulsion de l'industrie spatiale en UK sera mise au service de nos deux programmes ».

Magali Vaissiere, Directrice des télécommunications et des applications intégrées de l'ESA, a déclaré :

« Nous sommes fiers de célébrer ce jalon avec nos partenaires. Soutenir la compétitivité de l'industrie de nos états membres est d'une importance capitale pour l'ESA, et le programme Spacebus NEO est un bel exemple du partenariat réussi public-privé ARTES, avec un intégrateur de systèmes satellitaires gérant un projet innovant à grande échelle jusqu'à sa validation en orbite ».

A propos de Thales Alenia Space

Combinant plus de quarante ans d'expérience et une diversité unique en terme d'expertise, de talents et de cultures les architectes de Thales Alenia Space conçoivent et délivrent des solutions innovantes pour les télécommunications, la navigation, l'observation de la Terre et la gestion de l'environnement, l'exploration, les sciences et les infrastructures orbitales. Les institutions, gouvernements et entreprises comptent sur Thales Alenia Space afin de concevoir, réaliser et livrer des systèmes satellitaires : pour géolocaliser et connecter les personnes et les objets partout dans le monde; pour observer notre Planète; pour optimiser l'utilisation des ressources de la Terre ainsi que celles de notre Système Solaire. Thales Alenia Space a la conviction que l'espace apporte une nouvelle dimension à l'humanité pour bâtir une vie meilleure et durable sur Terre. Société commune entre Thales (67%) et Leonardo (33 %), Thales Alenia Space forme la Space Alliance avec Telespazio pour proposer une offre complète de solutions incluant les services. Thales Alenia Space a réalisé un chiffre d'affaires de 2.6 milliards d'euros en 2017 et emploie 7980 personnes dans 9 pays. www.thalesaleniaspace.com

Thales Alenia Space - Contacts Presse :

Sandrine Bielecki

Phone: +33 (0)4 92 92 70 94

sandrine.bielecki@thalesaleniaspace.com

Chrystelle Dugimont

Phone: +33 (0)4 92 92 74 06

chrystelle.dugimont@thalesaleniaspace.com