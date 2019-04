Thales : La sonde de détection de cyberattaques de Thales obtient le Visa de sécurité ANSSI pour sa qualification élémentaire

Grâce à sa sonde souveraine de détection d'intrusion Cybels Sensor, Thales accompagne notamment les opérateurs d'importance vitale (OIV) pour protéger et sécuriser leurs systèmes d'information.

L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) vient de délivrer au produit Cybels Sensor le Visa de sécurité pour sa qualification élémentaire.

Cette qualification garantit non seulement le niveau de sécurité mais également la performance du produit, afin de permettre notamment aux opérateurs d'importance vitale d'être en conformité avec les obligations de la loi de programmation militaire 2014-2019 pour la détection des cybermenaces.

Face à l'augmentation des menaces informatiques, Thales accompagne les opérateurs d'importance vitale (OIV) dans la mise en place de moyens de protection et de sécurisation de leurs systèmes d'information. Aujourd'hui, sa sonde de détection Cybels Sensor obtient le Visa de sécurité pour sa qualification élémentaire, délivrée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI). Cela permettra aux opérateurs d'importance vitale de se mettre

en conformité avec la loi de programmation militaire 2014-2019.

La sonde de détection d'intrusion Cybels Sensor a été spécifiquement conçue et développée pour répondre aux obligations de la loi de programmation militaire (LPM). Elle permet aux OIV et aux entreprises de détecter les cyber-attaques en supervisant leurs réseaux en toute confiance. La sonde de détection bénéficie de l'expertise historique de plus de 40 ans de Thales dans les domaines de la détection de cyberattaques et du développement sécurisé de systèmes d'information critiques.

Conçue pour faire face à l'augmentation exponentielle des menaces informatiques dans le contexte de l'explosion des échanges numériques, ce produit performant et modulable, à déployer sur les points critiques du réseau à protéger, permet d'identifier plus rapidement les attaques afin de les contrer à temps. En analysant en temps réel de grands volumes de données dans lesquels elle détecte les menaces potentielles, la sonde permet d'alerter au plus tôt les équipes en charge de la supervision de sécurité pour maximaliser la protection des réseaux surveillés. Les équipes Thales ont adopté une architecture modulaire qui garantit l'évolutivité de la solution avec de nouveaux algorithmes à venir, comme l'ajout d'intelligence artificielle. Les nouvelles menaces et l'évolution de la réglementation peuvent ainsi être prises en compte de façon continue, dans la durée. Disponible en plusieurs versions adaptées aux différents débits réseau, avec une efficacité de détection constante, la solution Cybels Sensor peut être adaptée en fonction des différents besoins.

La sonde de détection Cybels Sensor, conçue et développée en France par Thales, se distingue par sa robustesse, sa fiabilité, sa stabilité et sa souplesse d'utilisation. Les OIV peuvent ainsi déléguer l'exploitation de la sonde à un Prestataire de Détection d'Incidents de Sécurité (PDIS) qualifié par l'ANSSI, prestataire interne ou externalisé. Les autres clients de Thales peuvent également décider d'exploiter eux-mêmes la sonde, de façon ponctuelle ou en l'intégrant à leur Centre Opérationnel de Cybersécurité.

La plupart des Prestataires de Détection d'Incidents de Sécurité nationaux ont d'ores et déjà validé la pertinence du produit Cybels Sensor dans leur environnement propre et sont en mesure de le proposer à leurs clients et de l'exploiter pour eux, sous forme de service.

La sonde de détection de Thales fait partie d'un portefeuille de produits et de services professionnels complémentaires, notamment d'analyse technique des cybermenaces (Cyber Threat Intelligence). Ce service permet d'améliorer l'efficacité de la sonde Cybels Sensor en récoltant et vérifiant des informations et signatures d'attaques - appelées « règles de détection » - puis en les injectant plusieurs fois par jour dans la sonde.

L'obtention de cette qualification confirme le haut niveau de performance de la sonde Cybels Sensor recommandée par l'Etat, au service des opérateurs d'importance vitale, de leurs Prestataires de Détection d'Incidents de Sécurité qualifiés, et de toute entreprise ou organisation pour laquelle la cybersécurité est un enjeu majeur.

'« Thales accompagne les opérateurs d'importance vitale dans la sécurisation de leurs réseaux et dans leur mise en conformité avec les décrets de la loi de programmation militaire relatifs à la cybersécurité. La qualification délivrée par l'ANSSI atteste de la performance et de la sécurité de notre solution pour les acteurs dont les enjeux de sécurité de l'information sont essentiels. » Laurent Maury, VP systèmes d'informations critiques et cybersécurité, Thales

