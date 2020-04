Thales : La technologie Thales au cœur de la sécurité du nouveau smartphone exclusivement eSIM de Motorola

• Le téléphone à clapet razr, icône de la marque Motorola, fait son retour avec une SIM embarquée Thales, gage de connectivité mobile sécurisée.

• La solution eSIM de Thales, conforme aux normes GSMA, garantit l'interopérabilité du razr avec l'ensemble des réseaux mobiles déployant une infrastructure eSIM.

• D'ici 2025, on estime à 589 millions le nombre de livraisons de smartphones équipés d'une eSIM [1] .

Thales est le fournisseur de la carte SIM embarquée (eSIM) du tout nouveau razr de Motorola, premier smartphone pliable au monde à s'appuyer exclusivement sur cette solution très compacte pour garantir une connectivité mobile sécurisée. Permettant un précieux gain de place, l'eSIM ouvre la voie à une nouvelle génération d'objets connectés grand public tels que smartphones, appareils portés (notamment les montres connectées) ou PC.

Intégrée et soudée à l'intérieur de l'appareil lors de sa fabrication, l'eSIM ne se contente pas de libérer de l'espace pour les concepteurs et de permettre ainsi le développement de produits toujours plus séduisants par leur design ultra plat. Cette carte embarquée va en effet plus loin, offrant aux utilisateurs la possibilité d'activer et de mettre à jour à distance leurs abonnements mobiles, qui sont stockés de manière sécurisée sur l'eSIM. Plus besoin pour eux d'insérer physiquement une carte SIM, bénéficiant ainsi d'une expérience 100% numérique.

La carte SIM Thales embarquée dans le téléphone Motorola est conforme aux spécifications GSMA en matière d'activation et de gestion à distance de cartes eSIM. Les fabricants pourront offrir de nouvelles catégories de produits déployables mondialement puisque leur architecture eSIM est standardisée et universellement reconnue. Pour supporter cet écosystème, plus de 200 opérateurs mobiles, dans quelque 90 pays du monde entier, ont lancé ou prévoient de lancer des services eSIM grand public [2] .

« Au total, plus de 2,8 milliards de smartphones compatibles eSIM devraient être livrés entre 2018 et 2025. La tendance vers des smartphones exclusivement eSIM va catalyser ce marché, car nous constatons une adoption accrue à tous les niveaux de prix, adoption qui s'accompagne d'avantages multiples tant pour les fabricants, que pour les opérateurs ou encore les utilisateurs. »

Neil Shah, directeur de recherche chez Counterpoint Research



Emmanuel Unguran, EVP Solutions de connectivité mobile chez Thales « La décision de Motorola d'opter, de manière exclusive, pour les cartes SIM embarquées dans son produit haut de gamme reflète la confiance que place l'entreprise dans cette approche, extrêmement économe en espace, de sécurisation de la connectivité mobile. Cette décision témoigne également de la grande confiance accordée à Thales, leader mondial dans la technologie eSIM et dans les services de gestion des abonnements qui s'y rattachent , et qui joue par ailleurs un rôle actif dans le développement des dernières spécifications GSMA en matière d'activation et de gestion à distance de cartes SIM. »

[1] Counterpoint Research - Juillet 2019

[2] Thales - Novembre 2019