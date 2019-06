Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le rendez-vous était d’importance pour Thales. Il n’a pas été manqué. L'équipementier pour l'aérospatiale, la défense et la sécurité progresse ainsi de 2,33% à 107,45 euros sur la place de Paris, après avoir mis à jour ses objectifs financiers 2019. De ce fait, ces derniers reflètent désormais l’intégration de Gemalto (depuis le 1er avril) et la cession de l’activité de modules matériels de sécurité à usage général (GP HSM), déconsolidée depuis le 1er janvier.Thales a relevé ses perspectives annuelles. Le groupe attend désormais des prises de commandes légèrement supérieures à 18 milliards d'euros, contre " autour de 16 milliards " auparavant.La cible d'Ebit est attendue entre 1,98 et 2 milliards d'euros, là où le groupe visait entre 1,78 et 1,80 milliard précédemment.Quant à la croissance organique du chiffre d'affaires, pas de changement : elle devrait s'établir entre 3 et 4%. Le groupe a également confirmé ses perspectives pour l'ensemble des autres activités.Outre cette mise à jour globale des objectifs, Thales est revenu en détail sur le secteur opérationnel " Identité et Sécurité Numériques " (DIS), qui accueille Gemalto. Thales table sur une croissance organique du chiffre d'affaires de 0 à 2%, tandis que l'Ebit est attendu entre 240 et 260 millions d'euros, correspondant à une marge sous-jacente d'environ 10%, comparable au reste du groupe.En parallèle, Thales prévoit 120 millions d'euros de synergies de coûts attendues en rythme de croisière, " dans le haut de la fourchette initialement annoncée ", après prise en compte de la cession de l'activité de GP HSM.Si ces annonces sont accueillies favorablement par le marché, elles n'ont pas convaincu Invest Securities. " Le moins que l'on puisse dire, c'est que le redressement de Gemalto n'est pas pour 2019 ", déplore l'analyste, pour qui " il faut espérer que les perspectives à moyen terme de sa nouvelle division Identité et Sécurité Numérique, qui seront présentées le 3 octobre prochain, seront plus ambitieuses ".