Thales : Lancement de la première plate-forme européenne d'Intelligence Artificielle pilotée par Thales

Aujourd'hui a lieu le lancement du projet AI4EU (Artificial Intelligence for European Union) porté par la Commission Européenne, ouvrant la voie vers la première plateforme européenne d'Intelligence Artificielle (IA) à la demande et une plus grande visibilité de l'écosystème européen. Ce projet est financé par un budget de 20 millions d'euros. En tant que leader du projet, Thales coordonne la mise en place de cette plateforme et la fédération d'un écosystème actif au-delà des 79 partenaires actuels couvrant déjà 21 états membres.

Avec AI4EU, la Commission Européenne cherche à tirer le meilleur parti de la révolution de l'IA, en boostant la capacité technologique et industrielle de l'Europe, en renforçant sa compétitivité industrielle et en accélérant progressivement l'adoption de l'IA dans l'ensemble de son économie. Avec cette future plateforme, l'Europe se positionne sur le devant de la scène mondiale de l'IA, amenant un nouveau regard avec une forte composante éthique.

En effet, le projet prévoit la création d'un observatoire éthique et sociétal au service de l'Europe qui viendra garantir une réflexion importante sur la place de l'homme au cœur de ces nouvelles technologies, et le développement d'une IA explicable et vérifiable.

Le groupe Thales a été choisi par la Commission Européenne pour coordonner la mise en place de ce projet global et également, comme tous les partenaires impliqués, fournir des éléments d'IA de classe mondiale - outils, composants, modules, connaissances, algorithmes et exemples d'utilisation. Ces éléments devront être directement et facilement utilisables, sans connaissance théorique, par la vaste communauté européenne des Technologies de l'Information et de la Communication. La communauté formée par le projet va également accompagner les utilisateurs - PME, start-ups, entrepreneurs, scientifiques, industriels, sociétés de capital-risque… - dans l'utilisation de la plateforme.

L'objectif de ce projet de trois ans est de fédérer l'écosystème d'IA en Europe pour favoriser le partage, l'usage et la valorisation de nouvelles solutions dans des domaines structurants de l'économie européenne que sont la robotique, la santé, les médias, l'agriculture, les nouveaux senseurs (IoT) et la cybersécurité.

Il fournira également des éléments clés pour la future proposition européenne d'un agenda stratégique sur l'IA.

Marko Erman, directeur technique de Thales a déclaré :« Thales est très fier de la confiance que lui accorde la Commission Européenne en lui confiant la responsabilité de ce projet qui contribuera à donner à l'Europe une position reconnue dans la compétition mondiale visant à offrir les meilleures technologies numériques et l'IA au service de l'homme.»